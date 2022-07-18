https://arabic.sputniknews.com/20220718/خبير-سعودي-يوضح-سبب-نجاح-زيارة-بايدن-1065247796.html
خبير سعودي يوضح سبب نجاح زيارة بايدن
خبير سعودي يوضح سبب نجاح زيارة بايدن
نناقش في هذه الحلقة: زيارة بايدن للمنطقة وقمة جدة هل حصدت النتائج المرجوة منها؟؛ لافروف: ترشيح أوكرانيا ومولدافيا للاتحاد الأوروبي مناورة سياسية؛ سقوط قتلى... 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T14:16+0000
2022-07-18T14:16+0000
2022-07-18T14:16+0000
راديو
بلا قيود
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خبير سعودي يوضح سبب نجاح زيارة بايدن
خبير سعودي يوضح سبب نجاح زيارة بايدن
رأى خبراء أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية، كانت "فاشلة"، لأنه لم يحقق مبتغاه، أولا، في توقيع اتفاق تطبيع بين الرياض وتل أبيب، وثانيا، لأن المملكة رفضت "الخضوع" لمطالبه بزيادة إنتاج النفط.خلال مداخلة هاتفية مع "بلا قيود"، قال الدكتور سعد بن عمر، رئيس مركز "القرن العربي" للدراسات في الرياض:خبير: النظام يوهم الأوكرانيين بأنه على مشارف موسكوقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن منح أوكرانيا ومولدافيا صفة المرشح المحتمل للانضمام للاتحاد الأوروبي جزء من مناورة جيوسياسية ضد روسيا.حول هذا الموضوع، قال أستاذ القانون الدولي، سيرغي كارناوخوف، لـ "سبوتنيك":التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
الأخبار
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https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/12/1065247621_191:0:1124:700_1920x0_80_0_0_06d1e44a74cd79fb4dcd10563a85ba1d.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
راديو, بلا قيود, аудио
خبير سعودي يوضح سبب نجاح زيارة بايدن
تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة: زيارة بايدن للمنطقة وقمة جدة هل حصدت النتائج المرجوة منها؟؛ لافروف: ترشيح أوكرانيا ومولدافيا للاتحاد الأوروبي مناورة سياسية؛ سقوط قتلى بقصف تركي على ريف حلب.
رأى خبراء أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية، كانت "فاشلة"، لأنه لم يحقق مبتغاه، أولا، في توقيع اتفاق تطبيع بين الرياض وتل أبيب، وثانيا، لأن المملكة رفضت "الخضوع" لمطالبه بزيادة إنتاج النفط.
خلال مداخلة هاتفية مع "بلا قيود
"، قال الدكتور سعد بن عمر، رئيس مركز "القرن العربي" للدراسات في الرياض:
"أي اتفاقات لا تظهر للعلن، ولا تأخذ طابع التنفيذ الفوري، وبايدن فتح مجال لعلاقات أمتن مع دول مجلس التعاون الخليجي، والزيارة بحد ذاتها هي المفتاح الكبير للعلاقات الثنائية المستقبلية، وعقود السلاح التي ستوقع قريبا دليل على نجاح الزيارة لكلا الطرفين، وبالنسبة للعلاقة مع إيران فإن ولي العهد دعاها للحوار، أما فيما يتعلق بالتطبيع فالمملكة لا يمكن أن تقوم بأي خطوة تجاه إسرائيل لا تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني".
خبير: النظام يوهم الأوكرانيين بأنه على مشارف موسكو
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن منح أوكرانيا ومولدافيا صفة المرشح المحتمل للانضمام للاتحاد الأوروبي جزء من مناورة جيوسياسية ضد روسيا.
حول هذا الموضوع، قال أستاذ القانون الدولي، سيرغي كارناوخوف، لـ "سبوتنيك
":
"لم نعد نشهد مجرد مواجهة مفتوحة مع روسيا، بل شن حرب ضد روسيا على مختلف الأصعدة، تحدثت مع أحد جنودنا. وقال إن الأسرى الأوكرانيين على سبيل المثال، لا يعلمون أن القتال لا يدور بالقرب من أسوار بيلغورود الروسية. وإنهم على يقين من أن الأوكرانيين استولوا على كورسك التي تبعد 500 كم عن موسكو وتتجه نحو العاصمة الروسية، في أوكرانيا، لا يعرفون أن هذا تضليل، وكذب، إنهم مقتنعون بأن هذا هو الواقع. لديهم مدونون يصورون الكثير من مقاطع الفيديو المزيفة حول هذا الموضوع".
التفاصيل في الملف الصوتي...