https://arabic.sputniknews.com/20220718/خبير-عسكري-الجيش-الأوكراني-تكبد-خسائر-لم-يشهدها-جيش-أوروبي-سابقا-1065224241.html
خبير عسكري: الجيش الأوكراني تكبد خسائر لم يشهدها جيش أوروبي سابقا
خبير عسكري: الجيش الأوكراني تكبد خسائر لم يشهدها جيش أوروبي سابقا
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": قصف أوكراني على دونباس والجيش الروسي يواصل التقدم، إعلان القدس وبايدن يوجه رسائل لإيران، روسيا تعلق... 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T08:11+0000
2022-07-18T08:11+0000
2022-07-18T09:33+0000
راديو
شؤون عسكرية
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خبير عسكري:"الجيش الأوكراني تكبد خسائر لم يشهدها جيش أوروبي"
خبير عسكري:"الجيش الأوكراني تكبد خسائر لم يشهدها جيش أوروبي"
تواصل القوات الروسية تنفيذ مهامها الموكلة إليها في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، فبعد تحرير لوغانسك يستمر الجيش الروسي بتقدمه لتحرير دونيتسك ودونباس بشكل كامل، في الوقت الذي تسعى قوات كييف لاستبدال خططها العسكرية من خلال اعتماد هدم الجسور والبنى التحتية لمنع وصول الإمدادات للجيش الروسي وذلك في محاولة يائسة من كييف لمنع التقدم الروسي الذي قد يحقق نصره وأهدافه في أية لحظة.عن التقييم الميداني للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، قال الخبير العسكري والاستراتيجي، أندريه أليتسكي، خلال مداخلة هاتفية لـ "شؤون عسكرية":وفيما يخص موعد انتهاء هذه العملية الخاصة، أضاف قائلاً:التفاصيل في الملف الصوتي...
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شيماء ثامر
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شيماء ثامر
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
راديو, شؤون عسكرية, аудио
خبير عسكري: الجيش الأوكراني تكبد خسائر لم يشهدها جيش أوروبي سابقا
08:11 GMT 18.07.2022 (تم التحديث: 09:33 GMT 18.07.2022) تابعنا عبر
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": قصف أوكراني على دونباس والجيش الروسي يواصل التقدم، إعلان القدس وبايدن يوجه رسائل لإيران، روسيا تعلق تصاريح إصلاح مروحيات بلغارية وتشيكية.
تواصل القوات الروسية تنفيذ مهامها الموكلة إليها في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، فبعد تحرير لوغانسك يستمر الجيش الروسي بتقدمه لتحرير دونيتسك ودونباس بشكل كامل، في الوقت الذي تسعى قوات كييف لاستبدال خططها العسكرية من خلال اعتماد هدم الجسور والبنى التحتية لمنع وصول الإمدادات للجيش الروسي وذلك في محاولة يائسة من كييف لمنع التقدم الروسي الذي قد يحقق نصره وأهدافه في أية لحظة.
عن التقييم الميداني للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، قال الخبير العسكري والاستراتيجي، أندريه أليتسكي، خلال مداخلة هاتفية لـ "شؤون عسكرية
":
"العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا مستمرة وفق الخطط التي تم وضعها من قبل القيادة الروسية، وهي تستمر بالتقدم بعد تحرير لوغانسك، وقد تمكنت القوات الروسية من تحقيق هذه الإنجازات المهمة وكبدت القوات الأوكرانية خسائر كبيرة لم يشهد أن خسرها جيش أوروبي سابقاً".
وفيما يخص موعد انتهاء هذه العملية الخاصة، أضاف قائلاً:
"العملية العسكرية الروسية والتي أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تنتهي عندما تتحقق أهدافها، والتي تتمحور في ضمان الأمن الروسي وتحرير دونباس، بالإضافة إلى القضاء على النازيين في أوكرانيا".
التفاصيل في الملف الصوتي...