https://arabic.sputniknews.com/20220718/دب-يمارس-ألعاب-الخفة-على-نمط-كونغ-فو-باندا-فيديو-1065255185.html
دب يمارس "ألعاب الخفة" على نمط "كونغ فو باندا"... فيديو
دب يمارس "ألعاب الخفة" على نمط "كونغ فو باندا"... فيديو
لاقى فلم الأنيميشن "كونغ فو باندا" من إنتاج "ديزني" رواجا واسعا بين عشاق السينما، حيث يجسد شخصية البطل دب من نوع "الباندا" الصيني، يمارس فيه الفنون القتالية... 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T16:44+0000
2022-07-18T16:44+0000
2022-07-18T16:44+0000
نادي الفيديو
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انتشر مقطع لدب من نوع "دب القمر" في حديقة حيوانات، حيث بدا أن الحيوان قد تابع الفلم وحفظ حركاته عن ظهر قلب.حيث داعب الدب العصا بيده بشكل بهلواني وكأنه لاعب سيرك متمرس، ورغم أنها أفلتت منه عدة مرات، ولكنه أبى إلا أن يحقق "شرف المحاولة" للترفيه عن المتفرجين.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
دب يمارس "ألعاب الخفة" على نمط "كونغ فو باندا"... فيديو
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لاقى فلم الأنيميشن "كونغ فو باندا" من إنتاج "ديزني" رواجا واسعا بين عشاق السينما، حيث يجسد شخصية البطل دب من نوع "الباندا" الصيني، يمارس فيه الفنون القتالية الشهيرة "الكونغ فو"، وهو مستوحى من القصص الشعبية للفلكلور الصيني.
انتشر مقطع لدب من نوع "دب القمر" في حديقة حيوانات، حيث بدا أن الحيوان قد تابع الفلم وحفظ حركاته عن ظهر قلب.
حيث داعب الدب العصا بيده بشكل بهلواني وكأنه لاعب سيرك متمرس، ورغم أنها أفلتت منه عدة مرات، ولكنه أبى إلا أن يحقق "شرف المحاولة" للترفيه عن المتفرجين.