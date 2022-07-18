https://arabic.sputniknews.com/20220718/دراغي-الجزائر-أول-شريك-تجاري-لإيطاليا-في-أفريقيا-1065231832.html
دراغي: الجزائر أول شريك تجاري لإيطاليا في أفريقيا
دراغي: الجزائر أول شريك تجاري لإيطاليا في أفريقيا
صرح رئيس الوزراء الايطالي ماريو دراغي أن الجزائر أول شريك تجاري لبلاده في القارة الأفريقية. 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T10:17+0000
2022-07-18T10:17+0000
2022-07-18T10:17+0000
العالم العربي
الجزائر
رئيس الوزراء الإيطالي
زيارة
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وقال دراغي في تصريح صحافي له عقب لقائه برئيس الجمهورية عبد المجيد تبون: "نسعى لتطوير العلاقات مع الجزائر وتوطيدها".وكشف عن توقيع اتفاق في مجال الطاقة بين الجزائر وإيطاليا، تم بين شركتي "سوناطراك" و"إيني" لرفع حجم الغاز المصدر نحو إيطاليا، مشيرا إلى أن إيطاليا ستساعد الجزائر في تطوير الطاقات المتجددة، بحيث يسعى البلدان إلى تطوير تعاونهما في مختلف المجالات.كما أضاف دراغي أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون سيجري زيارة إلى إيطاليا في شهر مايو/أيار المقبل، فيما سيتم انعقاد اللجنة الحكومية المشتركة بين البلدين في يوليو/تموز المقبل.هذا واستقبل عبد المجيد تبون، الاثنين، رئيس مجلس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي.وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، محادثات على انفراد مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي.وأشار البيان، إلى أن "ضيف الجزائر خص باستقبال رسمي على أرضية مطار هواري بومدين الدولي، وكان في استقباله الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الجزائر, رئيس الوزراء الإيطالي, زيارة
دراغي: الجزائر أول شريك تجاري لإيطاليا في أفريقيا
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صرح رئيس الوزراء الايطالي ماريو دراغي أن الجزائر أول شريك تجاري لبلاده في القارة الأفريقية.
وقال دراغي في تصريح صحافي له عقب لقائه برئيس الجمهورية عبد المجيد تبون: "نسعى لتطوير العلاقات مع الجزائر وتوطيدها".
وكشف عن توقيع اتفاق في مجال الطاقة بين الجزائر وإيطاليا، تم بين شركتي "سوناطراك" و"إيني" لرفع حجم الغاز المصدر نحو إيطاليا، مشيرا إلى أن إيطاليا ستساعد الجزائر في تطوير الطاقات المتجددة، بحيث يسعى البلدان إلى تطوير تعاونهما في مختلف المجالات.
كما أضاف دراغي أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون سيجري زيارة إلى إيطاليا في شهر مايو/أيار المقبل، فيما سيتم انعقاد اللجنة الحكومية المشتركة بين البلدين في يوليو/تموز المقبل.
هذا واستقبل عبد المجيد تبون، الاثنين، رئيس مجلس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، محادثات على انفراد مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي.
وأشار البيان، إلى أن "ضيف الجزائر خص باستقبال رسمي على أرضية مطار هواري بومدين الدولي، وكان في استقباله الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن".