https://arabic.sputniknews.com/20220718/رؤساء-أركان-الجيش-الليبي-يعقدون-لأول-مرة-اجتماعا-للجنة-العسكرية-55-في-العاصمة-الليبية-1065203785.html
رؤساء أركان الجيش الليبي يعقدون لأول مرة اجتماعا للجنة العسكرية 5+5 في العاصمة الليبية
رؤساء أركان الجيش الليبي يعقدون لأول مرة اجتماعا للجنة العسكرية 5+5 في العاصمة الليبية
أكد مصدر عسكري ليبي رفيع المستوى تابع لقيادة الجيش الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، أن رئيس الأركان الجيش الليبي الفريق عبدالرازق الناظوري واللجنة العسكرية... 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T00:43+0000
2022-07-18T00:43+0000
2022-07-18T00:43+0000
أخبار ليبيا اليوم
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بنغازي – سبوتنيك. وقال مصدر عسكري ليبي رفيع المستوى في تصريح لوكالة "سبوتنيك" فضل عدم الكشف عن اسمه إنه، "رئيس أركان الجيش الوطني الليبي الفريق عبدالرازق الناظوري سيتوجه رفقة اللجنة العسكرية 5+5 الممثلة عن الشرق التابعين للقيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها، غدا للعاصمة الليبية طرابلس، وذلك للقاء رئيس الأركان محمد الحدادي ولجنة 5+5 الغرب".ولفت المصدر إلى أن، "الزيارة من أجل عقد اجتماع بين للجنة العسكرية 5+5 بحضور رؤساء الأركان وتهدف إلى توحيد المؤسسة العسكرية الليبية".وفي وقت سابق، أعلن المجلس الرئاسي الليبي، عن خطة لحل الأزمة السياسية في البلاد، وذلك عبر مناقشات مع جميع الأطراف تنتهي بانتخابات رئاسية وبرلمانية في إطار زمني محدد.كما لفت إلى أن الخطة تفضي إلى إنهاء المراحل الانتقالية عبر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في إطار زمني محدد، و"تدفع في اتجاه توافق وطني حول مشروع التغيير، الذي يعزز الثقة بين الأطراف السياسية كافة.
https://arabic.sputniknews.com/20220707/لجنة-حوار-جديدة-في-ليبيا-وبرلمانيون-يستبعدون-الدور-التركي-لدخول-باشاغا-العاصمة-1064822198.html
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أخبار ليبيا اليوم
رؤساء أركان الجيش الليبي يعقدون لأول مرة اجتماعا للجنة العسكرية 5+5 في العاصمة الليبية
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أكد مصدر عسكري ليبي رفيع المستوى تابع لقيادة الجيش الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، أن رئيس الأركان الجيش الليبي الفريق عبدالرازق الناظوري واللجنة العسكرية 5+5 الشرق يتوجهون بزيارة رسمية لأول مرة اليوم الاثنين للعاصمة الليبية طرابلس .
بنغازي – سبوتنيك. وقال مصدر عسكري ليبي رفيع المستوى في تصريح لوكالة "سبوتنيك" فضل عدم الكشف عن اسمه إنه، "رئيس أركان الجيش الوطني الليبي الفريق عبدالرازق الناظوري سيتوجه رفقة اللجنة العسكرية 5+5
الممثلة عن الشرق التابعين للقيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها، غدا للعاصمة الليبية طرابلس، وذلك للقاء رئيس الأركان محمد الحدادي ولجنة 5+5 الغرب".
ولفت المصدر إلى أن، "الزيارة من أجل عقد اجتماع بين للجنة العسكرية 5+5 بحضور رؤساء الأركان وتهدف إلى توحيد المؤسسة العسكرية الليبية".
وفي وقت سابق، أعلن المجلس الرئاسي الليبي، عن خطة لحل الأزمة السياسية في البلاد، وذلك عبر مناقشات مع جميع الأطراف تنتهي بانتخابات رئاسية وبرلمانية في إطار زمني محدد.
كما لفت إلى أن الخطة تفضي إلى إنهاء المراحل الانتقالية عبر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في إطار زمني محدد، و"تدفع في اتجاه توافق وطني حول مشروع التغيير، الذي يعزز الثقة بين الأطراف السياسية كافة.