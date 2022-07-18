https://arabic.sputniknews.com/20220718/رئيس-الوزراء-الإيطالي-يزور-الجزائر-لتعزيز-إمدادات-الغاز-1065221553.html
رئيس الوزراء الإيطالي يزور الجزائر لتعزيز إمدادات الغاز
رئيس الوزراء الإيطالي يزور الجزائر لتعزيز إمدادات الغاز
في الوقت الذي تواجه فيه حكومته مصيرا مجهولا، يزور رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي الجزائر، اليوم الاثنين، لإتمام صفقات تعزز إمدادات الغاز الجزائرية إلى... 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T08:07+0000
2022-07-18T08:07+0000
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إيطاليا
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وفي علامة على أهمية الزيارة يضم وفد رئيس الوزراء، وزير الخارجية ووزير الداخلية ووزير العدل، ووزراء التحول البيئي، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".ويعقد الوفد يوما من المحادثات يتضمن لقاء بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وتوقيع اتفاقيات مشتركة.وفي أبريل/ نيسان الماضي، توصل دراغي إلى اتفاق رئيسي خلال رحلته للجزائر بين شركة سوناطراك عملاق الطاقة الجزائري وشركة إيني الإيطالية لزيادة صادرات الغاز الجزائري.سارعت دول الاتحاد الأوروبي إلى تنويع مصادر الطاقة بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.تأتي رحلة الاثنين في وقت غير مستقر بالنسبة لدراغي، الذي اضطر إلى التغيب عن هذا الوضع لمدة يوم واحد بسبب المشاكل السياسية في الداخل.قاطعت حركة 5" نجوم" الشعبوية شريكه الرئيسي في حكومة الوحدة، تصويت الثقة في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي على مشروع قانون لتخفيف تكاليف الطاقة، الأمر الذي يهدد بقاء الحكومة المشكلة قبل 17 شهرا للخطر.وفي الشهر الماضي، رفض الرئيس الإيطالي استقالة دراغي على خلفية تصدّع ائتلافه الحاكم بعد مقاطعة حركة "5 نجوم" جلسة تصويت على الثقة، الأمر الذي يدخل البلاد في أزمة سياسية ويضعها أمام احتمال تنظيم انتخابات عامة مبكرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220411/رئيس-الوزراء-الإيطالي-يزور-الجزائر-ما-الاتفاقيات-التي-يوقعها-مع-الحكومة-الجزائرية؟-1061085442.html
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الجزائر, إيطاليا
رئيس الوزراء الإيطالي يزور الجزائر لتعزيز إمدادات الغاز
08:07 GMT 18.07.2022 (تم التحديث: 08:08 GMT 18.07.2022) تابعنا عبر
في الوقت الذي تواجه فيه حكومته مصيرا مجهولا، يزور رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي الجزائر، اليوم الاثنين، لإتمام صفقات تعزز إمدادات الغاز الجزائرية إلى إيطاليا.
وفي علامة على أهمية الزيارة يضم وفد رئيس الوزراء، وزير الخارجية ووزير الداخلية ووزير العدل، ووزراء التحول البيئي، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس"
.
ويعقد الوفد يوما من المحادثات يتضمن لقاء بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وتوقيع اتفاقيات مشتركة.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، توصل دراغي إلى اتفاق رئيسي خلال رحلته للجزائر
بين شركة سوناطراك عملاق الطاقة الجزائري وشركة إيني الإيطالية لزيادة صادرات الغاز الجزائري.
سارعت دول الاتحاد الأوروبي إلى تنويع مصادر الطاقة بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
تأتي رحلة الاثنين في وقت غير مستقر بالنسبة لدراغي، الذي اضطر إلى التغيب عن هذا الوضع لمدة يوم واحد بسبب المشاكل السياسية في الداخل.
قاطعت حركة 5" نجوم" الشعبوية شريكه الرئيسي في حكومة الوحدة، تصويت الثقة في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي على مشروع قانون لتخفيف تكاليف الطاقة، الأمر الذي يهدد بقاء الحكومة المشكلة قبل 17 شهرا للخطر.
وفي الشهر الماضي، رفض الرئيس الإيطالي استقالة دراغي على خلفية تصدّع ائتلافه الحاكم بعد مقاطعة حركة "5 نجوم" جلسة تصويت على الثقة، الأمر الذي يدخل البلاد في أزمة سياسية ويضعها أمام احتمال تنظيم انتخابات عامة مبكرة.