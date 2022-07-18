https://arabic.sputniknews.com/20220718/رحلة-إلى-حفل-زفاف-انتهت-بمأساة-وفاة-ما-لا-يقل-عن-20-شخصا-بانقلاب-مركب-في-باكستان-1065255689.html

رحلة إلى حفل زفاف انتهت بمأساة... وفاة ما لا يقل عن 20 شخصا بانقلاب مركب في باكستان

رحلة إلى حفل زفاف انتهت بمأساة... وفاة ما لا يقل عن 20 شخصا بانقلاب مركب في باكستان

لقي ما لا يقل عن 20 شخصا، معظمهم من النساء، حتفهم وفقد نحو 30 آخرون بعد انقلاب مركب كان يقلهم في نهر السند، وسط باكستان. 18.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-18T17:10+0000

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وبحسب مسؤولين باكستانيين كان المركب يقل ما يزيد عن 100 شخص، وكانوا في طريقهم لحضوره حفل زفاف اليوم الإثنين، قبل أن ينقلب في النهر بمنطقة صادق لآباد وسط باكستان، بحسب ما نقله موقع إذاعة "مونت كارلو" الدولية.وجاء في بيان للحكومة الباكستانية أن المركب كان مكتظا بالركاب معظمهم من النساء والأطفال عندما انقلب، لافتا إلى أن الغواصين أنقذوا نحو 90 شخصا.وقال المسؤول في الحكومة المحلية أسلم تسليم لقناة "جيو نيوز" التلفزيونية المحلية "انتشلنا 20 جثة حتى الآن" معظمها من النساء، وأضاف أن هناك نحو 30 شخصا ما زالوا مفقودين.

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