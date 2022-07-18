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زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب غرب تركيا
زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب غرب تركيا
ضرب زلزال بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، غرب تركيا، حسب ما أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، يوم الأحد. 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T01:25+0000
2022-07-18T02:14+0000
أخبار تركيا اليوم
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وذكر بيان للإدارة أن الزلزال وقع بمنطقة سوما التابعة لولاية مانيسا على عمق 10.84 كلم تحت سطح الأرض.ولم يصدر بيان بعد عن السلطات التركية حول وقوع أي خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة.وتأتي هذه الهزة ضمن سلسلة من الهزات التي ضربت البلاد مؤخرا تراوحت بين 3.9 و4.9 درجة.وتقع تركيا على خطوط صدع زلزالية رئيسية، وسبق أن ضربتها زلازل مدمرة، كان أحدها بالقرب من إسطنبول في عام 1999 وأسفر عن مقتل أكثر من 17 ألف شخص وإصابة نحو 45 ألفا آخرين.
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أخبار تركيا اليوم

زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب غرب تركيا

01:25 GMT 18.07.2022 (تم التحديث: 02:14 GMT 18.07.2022)
© AFP 2022 / Dogan News Agency آثار زلزال قوي ضرب مدينة بودروم، تركيا 21 يوليو/ تموز 2017
آثار زلزال قوي ضرب مدينة بودروم، تركيا 21 يوليو/ تموز 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2022
© AFP 2022 / Dogan News Agency
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ضرب زلزال بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، غرب تركيا، حسب ما أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، يوم الأحد.
وذكر بيان للإدارة أن الزلزال وقع بمنطقة سوما التابعة لولاية مانيسا على عمق 10.84 كلم تحت سطح الأرض.
ولم يصدر بيان بعد عن السلطات التركية حول وقوع أي خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة.
وتأتي هذه الهزة ضمن سلسلة من الهزات التي ضربت البلاد مؤخرا تراوحت بين 3.9 و4.9 درجة.
وتقع تركيا على خطوط صدع زلزالية رئيسية، وسبق أن ضربتها زلازل مدمرة، كان أحدها بالقرب من إسطنبول في عام 1999 وأسفر عن مقتل أكثر من 17 ألف شخص وإصابة نحو 45 ألفا آخرين.
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