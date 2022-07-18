https://arabic.sputniknews.com/20220718/زلزال-بقوة-43-درجة-يضرب-غرب-تركيا-1065203894.html
زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب غرب تركيا
زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب غرب تركيا
ضرب زلزال بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، غرب تركيا، حسب ما أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، يوم الأحد. 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T01:25+0000
2022-07-18T01:25+0000
2022-07-18T02:14+0000
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102521/07/1025210733_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_d12d17699baaf441a55ebd4be33fb298.jpg
وذكر بيان للإدارة أن الزلزال وقع بمنطقة سوما التابعة لولاية مانيسا على عمق 10.84 كلم تحت سطح الأرض.ولم يصدر بيان بعد عن السلطات التركية حول وقوع أي خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة.وتأتي هذه الهزة ضمن سلسلة من الهزات التي ضربت البلاد مؤخرا تراوحت بين 3.9 و4.9 درجة.وتقع تركيا على خطوط صدع زلزالية رئيسية، وسبق أن ضربتها زلازل مدمرة، كان أحدها بالقرب من إسطنبول في عام 1999 وأسفر عن مقتل أكثر من 17 ألف شخص وإصابة نحو 45 ألفا آخرين.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102521/07/1025210733_134:0:2653:1889_1920x0_80_0_0_dc7f1b57991f9dc55c83aed9c74c854a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم
زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب غرب تركيا
01:25 GMT 18.07.2022 (تم التحديث: 02:14 GMT 18.07.2022) تابعنا عبر
ضرب زلزال بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، غرب تركيا، حسب ما أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، يوم الأحد.
وذكر بيان للإدارة أن الزلزال وقع بمنطقة سوما التابعة لولاية مانيسا على عمق 10.84 كلم تحت سطح الأرض.
وتأتي هذه الهزة ضمن سلسلة من الهزات التي ضربت البلاد مؤخرا تراوحت بين 3.9 و4.9 درجة.
وتقع تركيا على خطوط صدع زلزالية رئيسية، وسبق أن ضربتها زلازل مدمرة، كان أحدها بالقرب من إسطنبول في عام 1999 وأسفر عن مقتل أكثر من 17 ألف شخص وإصابة نحو 45 ألفا آخرين.