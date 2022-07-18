https://arabic.sputniknews.com/20220718/ستولتنبرغ-يلتقي-بوزير-خارجية-أذربيجان-غدا-في-بروكسل-1065230048.html
ستولتنبرغ يلتقي بوزير خارجية أذربيجان غدا في بروكسل
ستولتنبرغ يلتقي بوزير خارجية أذربيجان غدا في بروكسل
يستقبل الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، غدا الثلاثاء، وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف في مقر الحلف في العاصمة البلجيكية بروكسل. 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T09:22+0000
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وأفاد المكتب الصحفي للحلف في بيان أن ستولتنبرغ سيلتقي وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف، يوم الثلاثاء 19 يوليو/تموز الجاري، في مقر التحالف ببروكسل دون الإعلان عن تفاصيل حول جدول أعمال الاجتماع.في غضون ذلك، اقترحت المفوضية الأوروبية أن تعقد دول الاتحاد الأوروبي صفقة مع أذربيجان لزيادة واردات الغاز الطبيعي ودعم توسيع ممر الغاز الجنوبي.وينص مشروع الوثيقة على أنه "يسعى الطرفان إلى دعم التجارة الثنائية في الغاز الطبيعي، بما في ذلك من خلال الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي، على طول ممر الغاز الجنوبي، بكمية لا تقل عن 20 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا بحلول عام 2027 وفقًا للجدوى التجارية وطلب السوق".ومن أجل مناقشة المذكرة، سيزور مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة قدري سيمسون باكو.هذا وستزور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أذربيجان، اليوم الاثنين، وتعتزم عقد عدد من الاجتماعات رفيعة المستوى في باكو.ومن القضايا المهمة على جدول أعمال المفاوضات بين بروكسل وباكو مسألة ضمان أمن الغاز في الفضاء الأوروبي.هذا واستقبل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الأسبوع الماضي، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لجنوب القوقاز طويفو كلار. وناقش الطرفان خلال الاجتماع قضايا تطبيع العلاقات الأذربيجانية الأرمنية واتفاقية السلام وفتح الاتصالات ومشكلة الألغام، وكذلك مصير المواطنين الأذربيجانيين الذين فقدوا خلال حرب قره باغ الأولى.
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العالم, أخبار أذربيجان, الناتو, أخبار الاتحاد الأوروبي
ستولتنبرغ يلتقي بوزير خارجية أذربيجان غدا في بروكسل
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يستقبل الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، غدا الثلاثاء، وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف في مقر الحلف في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وأفاد المكتب الصحفي للحلف في بيان أن ستولتنبرغ سيلتقي وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف، يوم الثلاثاء 19 يوليو/تموز الجاري، في مقر التحالف ببروكسل دون الإعلان عن تفاصيل حول جدول أعمال الاجتماع.
في غضون ذلك، اقترحت المفوضية الأوروبية أن تعقد دول الاتحاد الأوروبي صفقة مع أذربيجان لزيادة واردات الغاز الطبيعي ودعم توسيع ممر الغاز الجنوبي.
وينص مشروع الوثيقة على أنه "يسعى الطرفان إلى دعم التجارة الثنائية في الغاز الطبيعي، بما في ذلك من خلال الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي، على طول ممر الغاز الجنوبي، بكمية لا تقل عن 20 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا بحلول عام 2027 وفقًا للجدوى التجارية وطلب السوق".
ومن أجل مناقشة المذكرة، سيزور مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة قدري سيمسون باكو.
هذا وستزور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أذربيجان، اليوم الاثنين، وتعتزم عقد عدد من الاجتماعات رفيعة المستوى في باكو.
ومن القضايا المهمة على جدول أعمال المفاوضات بين بروكسل وباكو مسألة ضمان أمن الغاز في الفضاء الأوروبي.
هذا واستقبل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الأسبوع الماضي، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لجنوب القوقاز طويفو كلار. وناقش الطرفان خلال الاجتماع قضايا تطبيع العلاقات الأذربيجانية الأرمنية واتفاقية السلام وفتح الاتصالات ومشكلة الألغام، وكذلك مصير المواطنين الأذربيجانيين الذين فقدوا خلال حرب قره باغ الأولى.