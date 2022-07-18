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https://arabic.sputniknews.com/20220718/سناب-شات-يطرح-خدماته-للدردشة-ومكالمات-الفيديو-على-سطح-المكتب-لأول-مرة-1065251727.html
"سناب شات" يطرح خدماته للدردشة ومكالمات الفيديو على سطح المكتب لأول مرة
"سناب شات" يطرح خدماته للدردشة ومكالمات الفيديو على سطح المكتب لأول مرة
أعلن تطبيق "سناب شات"، اليوم الاثنين، عن توفير خدماته للدردشة ومكالمات الفيديو عبر سطح المكتب على الكمبيوترات لأول مرة. 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T15:36+0000
2022-07-18T15:36+0000
مجتمع
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لكن ستكون ميزة الاستفادة من نسخة الويب الخاصة بـ"سناب شات" متاحة حصريا في البداية للمشتركين في خدمة "سناب شات بلس"، لتصبح بذلك أول ميزة رئيسية للخدمة المدفوعة منذ إطلاقها في الشهر الماضي، وفقا لموقع "ذا فيرج".كما سيكون أول المستفيدين من "سناب شات" على الويب هم المشتركين من داخل أمريكا وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا.وسيكون "سناب شات ويب" متوافقا فقط مع متصفح "غوغل كروم"، وليس "سفاري" من شركة "آبل" الأمريكية.وعلى الرغم من أن "سناب شات" تم إنشاؤه في الأساس كتطبيق حصري على الهواتف الذكية، إلا أن رئيس منتج المراسلة في الشركة، ناثان بويد، يقول إن نسخة "الويب" أصبحت ضرورية ومنطقية، في ظل استخدام الكثيرين لأجهزة الكمبيوتر خلال العامين الأخيرين.وهناك 100 مليون شخص يتواصلون ببعضهم البعض عبر تطبيق "سناب شات" شهريا، ويقضون في المتوسط ​​أكثر من 30 دقيقة في اليوم.ويأتي طرح شركة "سناب" خدماتها على الويب لأول مرة بالتزامن مع تعرضها لضغوط غير مسبوقة من جانب إدارتها لتحقيق الدخل من 332 مليون مستخدم نشط لديها يوميا.وكانت شركة "سناب" أعلنت مؤخرا انضمام رئيس جهاز الخدمة السرية ‏الأمريكي، جيمس موراي، إلى طاقم فريقها، بدءا من شهر أغسطس/ آب المقبل.‏
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مجتمع, منوعات

"سناب شات" يطرح خدماته للدردشة ومكالمات الفيديو على سطح المكتب لأول مرة

15:36 GMT 18.07.2022
© AFP 2022 / LIONEL BONAVENTUREتطبيق "سناب شات"
تطبيق سناب شات - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2022
تطبيق "سناب شات"
© AFP 2022 / LIONEL BONAVENTURE
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أعلن تطبيق "سناب شات"، اليوم الاثنين، عن توفير خدماته للدردشة ومكالمات الفيديو عبر سطح المكتب على الكمبيوترات لأول مرة.
لكن ستكون ميزة الاستفادة من نسخة الويب الخاصة بـ"سناب شات" متاحة حصريا في البداية للمشتركين في خدمة "سناب شات بلس"، لتصبح بذلك أول ميزة رئيسية للخدمة المدفوعة منذ إطلاقها في الشهر الماضي، وفقا لموقع "ذا فيرج".
كما سيكون أول المستفيدين من "سناب شات" على الويب هم المشتركين من داخل أمريكا وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا.
وسيكون "سناب شات ويب" متوافقا فقط مع متصفح "غوغل كروم"، وليس "سفاري" من شركة "آبل" الأمريكية.
وعلى الرغم من أن "سناب شات" تم إنشاؤه في الأساس كتطبيق حصري على الهواتف الذكية، إلا أن رئيس منتج المراسلة في الشركة، ناثان بويد، يقول إن نسخة "الويب" أصبحت ضرورية ومنطقية، في ظل استخدام الكثيرين لأجهزة الكمبيوتر خلال العامين الأخيرين.
وهناك 100 مليون شخص يتواصلون ببعضهم البعض عبر تطبيق "سناب شات" شهريا، ويقضون في المتوسط ​​أكثر من 30 دقيقة في اليوم.
ويأتي طرح شركة "سناب" خدماتها على الويب لأول مرة بالتزامن مع تعرضها لضغوط غير مسبوقة من جانب إدارتها لتحقيق الدخل من 332 مليون مستخدم نشط لديها يوميا.
وكانت شركة "سناب" أعلنت مؤخرا انضمام رئيس جهاز الخدمة السرية ‏الأمريكي، جيمس موراي، إلى طاقم فريقها، بدءا من شهر أغسطس/ آب المقبل.‏
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