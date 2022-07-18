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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220718/سويسرا-ترفض-استقبال-الأوكرانيين-المصابين-نتيجة-العملية-العسكرية-خشية-خرق-الحياد-1065252549.html
سويسرا ترفض استقبال الأوكرانيين المصابين نتيجة العملية العسكرية "خشية خرق الحياد"
سويسرا ترفض استقبال الأوكرانيين المصابين نتيجة العملية العسكرية "خشية خرق الحياد"
رفضت وزارة الخارجية السويسرية استقبال الأوكرانيين المصابين في الداخل الأوكراني سواء من المدنيين أو العسكريين، وذلك التزاما منها بسياسة "الحياد". 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T15:49+0000
2022-07-18T15:49+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
سويسرا
مساعدات
جنود
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زيورخ– سبوتنيك. ذكرت وسائل إعلام سويسرية أن وزارة الخارجية السويسرية رفضت استقبال الأوكرانيين المصابين في القتال في الداخل خوفا من خرق "سياسة الحياد".وقالت الصحيفة إن سويسرا ستساعد الجرحى الأوكرانيين بإرسال مساعدات إنسانية إلى المستشفيات المدنية في أوكرانيا.ووافقت بعض الأقاليم السويسرية مؤقتًا على إدخال جنود ومدنيين أوكرانيين مصابين للعلاج بعد أن قدم المركز الأوروبي الأطلسي لتنسيق الاستجابة للكوارث التابع للناتو طلبا بذلك في أيار/ مايو، حسبما ذكرت صحيفة تاغيز-أنزيغر.وقالت وزارة الخارجية الفيدرالية في يونيو/ حزيران، بعد ثلاثة أسابيع من المداولات، إنها اضطرت إلى رفض الطلب "لأسباب قانونية وعملية" استنادا لاتفاقيتي جنيف ولاهاي اللتان تشترطان عدم مشاركة المتحاربين المجلوبين إلى أراضي محايدة مرة أخرى في العمليات العسكرية.وقالت الوزارة السويسرية إنه كان سيتعين عليها تدريب الجنود والمدنيين الأوكرانيين الجرحى على حد سواء لأن المدنيين في أوكرانيا يحملون السلاح ضد القوات الروسية وكان من الصعب التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين.كانت سويسرا تعتمد في الأزمة بين روسيا وأوكرانيا سياسة الحياد، إلا أنها أعلنت في 11 من الشهر الجاري، أن عدد الأصول الروسية المجمدة لديها وصل إلى أكثر من 6.8 مليار دولار بسبب العقوبات المناهضة لروسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220705/سويسرا-تعلن-عن-مضاعفة-مساعداتها-لأوكرانيا-1064670914.html
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العالم, سويسرا, مساعدات, جنود

سويسرا ترفض استقبال الأوكرانيين المصابين نتيجة العملية العسكرية "خشية خرق الحياد"

15:49 GMT 18.07.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورمنظر لمبنى سكني مدمر على خلفية مصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 23 أبريل 2022
منظر لمبنى سكني مدمر على خلفية مصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 23 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev
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رفضت وزارة الخارجية السويسرية استقبال الأوكرانيين المصابين في الداخل الأوكراني سواء من المدنيين أو العسكريين، وذلك التزاما منها بسياسة "الحياد".
زيورخ– سبوتنيك. ذكرت وسائل إعلام سويسرية أن وزارة الخارجية السويسرية رفضت استقبال الأوكرانيين المصابين في القتال في الداخل خوفا من خرق "سياسة الحياد".
وقالت الصحيفة إن سويسرا ستساعد الجرحى الأوكرانيين بإرسال مساعدات إنسانية إلى المستشفيات المدنية في أوكرانيا.
ووافقت بعض الأقاليم السويسرية مؤقتًا على إدخال جنود ومدنيين أوكرانيين مصابين للعلاج بعد أن قدم المركز الأوروبي الأطلسي لتنسيق الاستجابة للكوارث التابع للناتو طلبا بذلك في أيار/ مايو، حسبما ذكرت صحيفة تاغيز-أنزيغر.
وزير خارجية سويسرا إغناسيو كاسيس - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
سويسرا تعلن عن مضاعفة مساعداتها لأوكرانيا
5 يوليو, 10:54 GMT
وقالت وزارة الخارجية الفيدرالية في يونيو/ حزيران، بعد ثلاثة أسابيع من المداولات، إنها اضطرت إلى رفض الطلب "لأسباب قانونية وعملية" استنادا لاتفاقيتي جنيف ولاهاي اللتان تشترطان عدم مشاركة المتحاربين المجلوبين إلى أراضي محايدة مرة أخرى في العمليات العسكرية.
وقالت الوزارة السويسرية إنه كان سيتعين عليها تدريب الجنود والمدنيين الأوكرانيين الجرحى على حد سواء لأن المدنيين في أوكرانيا يحملون السلاح ضد القوات الروسية وكان من الصعب التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين.
كانت سويسرا تعتمد في الأزمة بين روسيا وأوكرانيا سياسة الحياد، إلا أنها أعلنت في 11 من الشهر الجاري، أن عدد الأصول الروسية المجمدة لديها وصل إلى أكثر من 6.8 مليار دولار بسبب العقوبات المناهضة لروسيا.
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Украинские военнопленные в исправительном учреждении ДНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة...آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:27 GMT
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