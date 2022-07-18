https://arabic.sputniknews.com/20220718/شركة-دلتا-توافق-على-طلب-لشراء-100-طائرة-من-بوينغ-بقيمة-135-مليار-دولار-1065237266.html
شركة "دلتا" توافق على طلب لشراء 100 طائرة من "بوينغ" بقيمة 13.5 مليار دولار
شركة "دلتا" توافق على طلب لشراء 100 طائرة من "بوينغ" بقيمة 13.5 مليار دولار
وافقت شركة الطيران الأمريكية "دلتا"، اليوم الاثنين، على طلب مؤكد لشراء 100 طائرة من شركة "بوينغ" من طراز 737 MAX-10 بقيمة 13.5 مليار دولار. 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T11:44+0000
2022-07-18T11:44+0000
2022-07-18T11:44+0000
طيران
الولايات المتحدة الأمريكية
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جاء الإعلان عن الصفقة الضخمة من قبل شركة "بوينغ" في أول أيام معرض فارنبرة للطيران، حيث يشمل الاتفاق خيارات لشراء 30 طائرة أخرى، بحسب "فرانس برس".وكانت تقارير صحفية أشارت مؤخرا إلى أن شركة "دلتا" كانت تتأهب لانطلاق المعرض بطلبات شراء لطائرات من شركة "بوينغ".وذكرت أنه في أعقاب أعوام من المفاوضات، من المنتظر أن تعلن شركة دلتا عن طلبات شراء وتعهدات تصل إلى نحو 130 طائرة من طائرات شركة بوينغ من طراز "737 ماكس 10".كما لفتت إلى أن شركة "دلتا" التي تتخذ من مدينة أتلانتا مقرا لها، تتأهب لطلب شراء عشرات من طائرات إيرباص من طراز "أيه 220" (A220) لتضاف إلى صفقة سابقة.
https://arabic.sputniknews.com/20211228/إندونيسيا-ترفع-الحظر-عن-طائرة-بوينغ-737-ماكس-بعد-ثلاث-سنوات-من-إيقافها--1054709210.html
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طيران, الولايات المتحدة الأمريكية
شركة "دلتا" توافق على طلب لشراء 100 طائرة من "بوينغ" بقيمة 13.5 مليار دولار
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وافقت شركة الطيران الأمريكية "دلتا"، اليوم الاثنين، على طلب مؤكد لشراء 100 طائرة من شركة "بوينغ" من طراز 737 MAX-10 بقيمة 13.5 مليار دولار.
جاء الإعلان عن الصفقة الضخمة من قبل شركة "بوينغ" في أول أيام معرض فارنبرة للطيران، حيث يشمل الاتفاق خيارات لشراء 30 طائرة أخرى، بحسب "فرانس برس".
28 ديسمبر 2021, 15:26 GMT
وكانت تقارير صحفية أشارت مؤخرا إلى أن شركة "دلتا" كانت تتأهب لانطلاق المعرض بطلبات شراء لطائرات من شركة "بوينغ".
وذكرت أنه في أعقاب أعوام من المفاوضات، من المنتظر أن تعلن شركة دلتا عن طلبات شراء وتعهدات تصل إلى نحو 130 طائرة من طائرات شركة بوينغ
من طراز "737 ماكس 10".
كما لفتت إلى أن شركة "دلتا" التي تتخذ من مدينة أتلانتا مقرا لها، تتأهب لطلب شراء عشرات من طائرات إيرباص من طراز "أيه 220" (A220) لتضاف إلى صفقة سابقة.