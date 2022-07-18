https://arabic.sputniknews.com/20220718/شولتس-يطالب-الاتحاد-الأوروبي-بالتغلب-على-التناقضات-الداخلية-وبوريل-يطالب-الشعوب-الأوروبية-بالصبر-1065252321.html

شولتس يطالب الاتحاد الأوروبي بالتغلب على التناقضات الداخلية... وبوريل يطالب الشعوب الأوروبية بالصبر

شولتس يطالب الاتحاد الأوروبي بالتغلب على التناقضات الداخلية... وبوريل يطالب الشعوب الأوروبية بالصبر

دعا المستشار الألماني، أولاف شولتس، دول الاتحاد الأوروبي إلى التغلب على التناقضات الداخلية في ظل ما يمر من تحولات تاريخية، وأن يكون الاتحاد أقوى على الساحة... 18.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-18T15:44+0000

2022-07-18T15:44+0000

2022-07-18T15:44+0000

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عالم سبوتنيك

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شولتس يطالب الاتحاد الأوروبي بالتغلب على التناقضات الداخلية.. وبوريل يطالب الشعوب الأوروبية بالصبر شولتس يطالب الاتحاد الأوروبي بالتغلب على التناقضات الداخلية.. وبوريل يطالب الشعوب الأوروبية بالصبر

وأضاف أن الخلاف المستمر بين الدول الأعضاء يضعف التكتل، ولهذا السبب فإن أهم طريقة للتعامل مع نقطة التحول التاريخي هي الوحدة، مشيرا إلى أن التكتل الأوروبي بحاجة إلى سياسة دفاع وهجرة منسقة.من جهته، دعا مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، الشعوب الأوروبية للتحلي بالصبر الاستراتيجي حتى تثبت العقوبات ضد روسيا فعاليتها، مع ازدياد تذمر الأوروبيين من آثارها عليهم.وزعم بوريل أن العقوبات التي فرضها الغرب وشركاؤه سيزداد تأثيرها على الاقتصاد الروسي، مشددا على أن نجاح روسيا في عمليتها العسكرية سيعني تدمير الديمقراطية الغربية وأساس النظام الدولي القائم.صنعاء تعبر عن رفضها لأي مخرجات تصدر عن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقةأكد المجلس السياسي الأعلى التابع لحركة أنصار الله الحوثيين، رفضه لأي مخرجات تصدر عن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة، تمس بسيادة وأمن واستقرار اليمن.واستهجن المجلس في بيان، الحديث عن تفاهمات حول تمديد الهدنة، مؤكدا أن عدم التزام التحالف بتنفيذ بنود الهدنة، مثل تجربة صادمة ومخيبة للآمال ولا يمكن تكرارها في المستقبل، مشددا على الاستعداد الدائم لتعزيز أي جهود تتسم بالمصداقية وتقود على نحو مضمون إلى معالجات حقيقية وعملية في الجانبين الإنساني والاقتصادي.وأشار إلى أن تدخلات الدول الكبرى في الشأن الداخلي لليمن تمثل الإعاقة الكبرى للسلام، مطالبا دول التحالف العربي باحترام سيادة واستقلال اليمن والانخراط بشكل عملي في وقف التدخل العسكري ورفع الحصار وإنهاء أي شكل من أشكال التواجد العسكري، إلى جانب معالجة كل آثار وتداعيات الحرب، وفي مقدمة ذلك الإفراج عن الأسرى وإعادة الإعمار والتعويض وجبر الأضرار.في أول زيارة خارجية.. الرئيس الإماراتي يصل باريس ويعقد مشاورات مع ماكرونيزور الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان فرنسا في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها منذ توليه مهام منصبه في منتصف مايو الماضي.واستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بن زايد في قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس. وتهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات في عدد من المجالات الاقتصادية والثقافية والتكنولوجية.كما يبحث الرئيس الإماراتي مع نظيره الفرنسي، علاقات الصداقة وآفاق التعاون والعمل المشترك في مختلف الجوانب، خاصة مجالات طاقة المستقبل وتغير المناخ والتكنولوجيا المتقدمة.

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