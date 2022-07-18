https://arabic.sputniknews.com/20220718/شويغو-يتفقد-تشكيلات-مجموعة-الشرق-المشاركة-بتنفيذ-العملية-العسكرية-الخاصة-في-أوكرانيا-1065206112.html
شويغو يتفقد تشكيلات مجموعة "الشرق" المشاركة بتنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
شويغو يتفقد تشكيلات مجموعة "الشرق" المشاركة بتنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
أمر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، خلال تفقد مجموعة "الشرق" القتالية الروسية، التي تقوم بمهام في أوكرانيا، القيادة بإعطاء الأولوية لتدمير الأسلحة بعيدة المدى... 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T06:00+0000
2022-07-18T06:00+0000
2022-07-18T06:14+0000
روسيا
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "أمر الجنرال في الجيش سيرغي شويغو، في معرض إشارته إلى تعزيز القدرات الهجومية للمجموعة، القائد بإعطاء الأولوية لتدمير صواريخ العدو بعيدة المدى والمدفعية بأسلحة عالية الدقة، والتي يتم من خلالها قصف مناطق سكنية في دونباس وإحراق حقول القمح بشكل متعمد، وكذلك منشآت تخزين الحبوب".وأضافت: "قام الفريق روستام مرادوف، في مقر قيادة تشكيلات "الشرق"، بإطلاع وزير الدفاع على الوضع الراهن وسير تنفيذ العمليات العسكرية لدحر قوات العدو في المنطقة التي يشرف عليها".وفي وقت سابق، تفقد وزير الدفاع الروسي مجموعتي "الجنوب" و "المركز" بقيادة الجنرال سيرغي سوروفكين والعقيد ألكسندر لابين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
شويغو يتفقد تشكيلات مجموعة "الشرق" المشاركة بتنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
06:00 GMT 18.07.2022 (تم التحديث: 06:14 GMT 18.07.2022) تابعنا عبر
أمر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، خلال تفقد مجموعة "الشرق" القتالية الروسية، التي تقوم بمهام في أوكرانيا، القيادة بإعطاء الأولوية لتدمير الأسلحة بعيدة المدى التي تضرب بها القوات الأوكرانية المدنيين وحقول القمح ومرافق تخزين الحبوب، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "أمر الجنرال في الجيش سيرغي شويغو، في معرض إشارته إلى تعزيز القدرات الهجومية للمجموعة، القائد بإعطاء الأولوية لتدمير صواريخ العدو بعيدة المدى والمدفعية بأسلحة عالية الدقة، والتي يتم من خلالها قصف مناطق سكنية في دونباس وإحراق حقول القمح بشكل متعمد، وكذلك منشآت تخزين الحبوب".
وأضافت: "قام الفريق روستام مرادوف، في مقر قيادة تشكيلات "الشرق"، بإطلاع وزير الدفاع على الوضع الراهن وسير تنفيذ العمليات العسكرية لدحر قوات العدو في المنطقة التي يشرف عليها".
وفي وقت سابق، تفقد وزير الدفاع الروسي مجموعتي "الجنوب" و "المركز" بقيادة الجنرال سيرغي سوروفكين والعقيد ألكسندر لابين.