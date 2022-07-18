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https://arabic.sputniknews.com/20220718/صحيفة-الصين-تدعو-كبار-زعماء-أوروبا-للاجتماع-مع-شي-في-بكين-1065247469.html
صحيفة: الصين تدعو كبار زعماء أوروبا للاجتماع مع شي في بكين
صحيفة: الصين تدعو كبار زعماء أوروبا للاجتماع مع شي في بكين
دعت الصين كبار القادة الأوروبيين للقاء الرئيس شي جين بينغ ببكين في نوفمبر/ تشرين الثاني، لكنهم لم يقرروا بعد ما إذا كانوا سيلبون الدعوة. 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T14:11+0000
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وبحسب ما نقلته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" عن مصدر رفيع، وُجهت الدعوات إلى المستشار الألماني أولاف شولز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.وستتزامن الرحلات مع قمة قادة مجموعة العشرين في بالي في ذلك الشهر، وستكون بمثابة "عودة إلى الصين بالنسبة لقادة أوروبا الغربية"، بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من سياسة مكافحة كوفيد، التي أعاقت الدبلوماسية المباشرة في الصين، بحسب الصحيفة.وذكرت الصحيفة أن "نقاشا ساخنا" يدور في باريس حول كيفية التعامل مع الدعوة، لكن من المعروف أن قادة أقوى دول أوروبا يفضلون الحوار مع الصين حول قضايا مثل أوكرانيا والأمن الغذائي والعلاقات الاقتصادية.قال المصدر وهو دبلوماسي كبير، إنه "من الصعب قول لا للصين، وخاصة لشي"، مضيفا أن وانغ يي، وزير خارجية الصين، سيتوجه إلى أوروبا في سبتمبر/ أيلول حيث "سيُعد لهذه الزيارات رفيعة المستوى إلى الصين".بينما التقى شي قادة عالميين عدة عند انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين خلال فبراير/ شباط، بما في ذلك الرئيسان الروسي والصربي فلاديمير بوتين وألكسندر فوتشيتش، وكان القادة الغربيون غائبين إلى حد كبير.
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الصين, أخبار فرنسا , أخبار ألمانيا, إيطاليا

صحيفة: الصين تدعو كبار زعماء أوروبا للاجتماع مع شي في بكين

14:11 GMT 18.07.2022
© Sputnik . Alexei Danichev / الذهاب إلى بنك الصور الرئيس الصيني شي جين بينغ يشارك في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، 7 يونيو/ حزيران 2019
 الرئيس الصيني شي جين بينغ يشارك في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، 7 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2022
© Sputnik . Alexei Danichev
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دعت الصين كبار القادة الأوروبيين للقاء الرئيس شي جين بينغ ببكين في نوفمبر/ تشرين الثاني، لكنهم لم يقرروا بعد ما إذا كانوا سيلبون الدعوة.
وبحسب ما نقلته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" عن مصدر رفيع، وُجهت الدعوات إلى المستشار الألماني أولاف شولز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.
وستتزامن الرحلات مع قمة قادة مجموعة العشرين في بالي في ذلك الشهر، وستكون بمثابة "عودة إلى الصين بالنسبة لقادة أوروبا الغربية"، بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من سياسة مكافحة كوفيد، التي أعاقت الدبلوماسية المباشرة في الصين، بحسب الصحيفة.
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وذكرت الصحيفة أن "نقاشا ساخنا" يدور في باريس حول كيفية التعامل مع الدعوة، لكن من المعروف أن قادة أقوى دول أوروبا يفضلون الحوار مع الصين حول قضايا مثل أوكرانيا والأمن الغذائي والعلاقات الاقتصادية.
قال المصدر وهو دبلوماسي كبير، إنه "من الصعب قول لا للصين، وخاصة لشي"، مضيفا أن وانغ يي، وزير خارجية الصين، سيتوجه إلى أوروبا في سبتمبر/ أيلول حيث "سيُعد لهذه الزيارات رفيعة المستوى إلى الصين".
بينما التقى شي قادة عالميين عدة عند انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين خلال فبراير/ شباط، بما في ذلك الرئيسان الروسي والصربي فلاديمير بوتين وألكسندر فوتشيتش، وكان القادة الغربيون غائبين إلى حد كبير.
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