https://arabic.sputniknews.com/20220718/ضاحي-خلفان-يفسر-مضمون-الآية-القرآنية-في-افتتاح-قمة-جدة-بحضور-بايدن-1065235211.html

ضاحي خلفان يفسر مضمون الآية القرآنية في افتتاح قمة جدة بحضور بايدن

ضاحي خلفان يفسر مضمون الآية القرآنية في افتتاح قمة جدة بحضور بايدن

علق نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ضاحي خلفان، على الآية القرآنية التي تمت تلاوتها في افتتاح قمة جدة في المملكة العربية السعودية، بحضور الرئيس الأمريكي،... 18.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-18T11:22+0000

2022-07-18T11:22+0000

2022-07-18T11:22+0000

جو بايدن

الولايات المتحدة الأمريكية

السعودية

العالم العربي

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وقبل انطلاق قمة جدة للأمن والتنمية، قرأ رجل الدين، عبد العزيز بن نوح، الآية القرآنية: "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير".واعتبر ضاحي خلفان أن انتقاء هذه الآية القرآنية تحديدا في افتتاح قمة جدة هو "درس في الصميم"، بحسب تعبيره.وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قال في كلمته بقمة جدة للأمن والتنمية: "إننا متفائلون أن تؤدي هذه القمة إلى وضع إطار شامل لمرحلة جديدة نبعث فيها الأمل لشباب وشابات المنطقة بمستقبل مشرق يتمكنون فيه من تحقيق آمالهم. ويقدمون للعالم رسالتنا وقيمنا النبيلة، التي نفتخر بها ولن نتخلى عنها ونتمنى من العالم احترامها كما نحترم القيم الأخرى بما يعزز شراكاتنا ويخدم منطقتنا والعالم".وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قال في تصريحات لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية بتاريخ 16 يونيو/ حزيران الماضي، إنه يضغط على السعوديين في كل محادثة بشأن قضايا حقوق مجتمع المثليين جنسيا.وغادر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم السبت الماضي، المملكة العربية السعودية، بعد زيارة استغرقت يومين شارك خلالها في قمة جدة، وكان في وداعه أمير منطقة مكة خالد الفيصل.

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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية, العالم العربي