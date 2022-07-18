https://arabic.sputniknews.com/20220718/ضاحي-خلفان-يفسر-مضمون-الآية-القرآنية-في-افتتاح-قمة-جدة-بحضور-بايدن-1065235211.html
ضاحي خلفان يفسر مضمون الآية القرآنية في افتتاح قمة جدة بحضور بايدن
ضاحي خلفان يفسر مضمون الآية القرآنية في افتتاح قمة جدة بحضور بايدن
علق نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ضاحي خلفان، على الآية القرآنية التي تمت تلاوتها في افتتاح قمة جدة في المملكة العربية السعودية، بحضور الرئيس الأمريكي،... 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T11:22+0000
2022-07-18T11:22+0000
2022-07-18T11:22+0000
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
السعودية
العالم العربي
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وقبل انطلاق قمة جدة للأمن والتنمية، قرأ رجل الدين، عبد العزيز بن نوح، الآية القرآنية: "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير".واعتبر ضاحي خلفان أن انتقاء هذه الآية القرآنية تحديدا في افتتاح قمة جدة هو "درس في الصميم"، بحسب تعبيره.وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قال في كلمته بقمة جدة للأمن والتنمية: "إننا متفائلون أن تؤدي هذه القمة إلى وضع إطار شامل لمرحلة جديدة نبعث فيها الأمل لشباب وشابات المنطقة بمستقبل مشرق يتمكنون فيه من تحقيق آمالهم. ويقدمون للعالم رسالتنا وقيمنا النبيلة، التي نفتخر بها ولن نتخلى عنها ونتمنى من العالم احترامها كما نحترم القيم الأخرى بما يعزز شراكاتنا ويخدم منطقتنا والعالم".وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قال في تصريحات لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية بتاريخ 16 يونيو/ حزيران الماضي، إنه يضغط على السعوديين في كل محادثة بشأن قضايا حقوق مجتمع المثليين جنسيا.وغادر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم السبت الماضي، المملكة العربية السعودية، بعد زيارة استغرقت يومين شارك خلالها في قمة جدة، وكان في وداعه أمير منطقة مكة خالد الفيصل.
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سبوتنيك عربي
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية, العالم العربي
ضاحي خلفان يفسر مضمون الآية القرآنية في افتتاح قمة جدة بحضور بايدن
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علق نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ضاحي خلفان، على الآية القرآنية التي تمت تلاوتها في افتتاح قمة جدة في المملكة العربية السعودية، بحضور الرئيس الأمريكي، جو بايدن.
وقبل انطلاق قمة جدة للأمن والتنمية، قرأ رجل الدين، عبد العزيز بن نوح، الآية القرآنية: "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير".
واعتبر ضاحي خلفان أن انتقاء هذه الآية القرآنية تحديدا في افتتاح قمة جدة هو "درس في الصميم"، بحسب تعبيره.
وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قال في كلمته بقمة جدة للأمن والتنمية: "إننا متفائلون أن تؤدي هذه القمة إلى وضع إطار شامل لمرحلة جديدة نبعث فيها الأمل لشباب وشابات المنطقة بمستقبل مشرق يتمكنون فيه من تحقيق آمالهم. ويقدمون للعالم رسالتنا وقيمنا النبيلة، التي نفتخر بها ولن نتخلى عنها ونتمنى من العالم احترامها كما نحترم القيم الأخرى بما يعزز شراكاتنا ويخدم منطقتنا والعالم".
وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قال في تصريحات لصحيفة
"بوليتيكو" الأمريكية بتاريخ 16 يونيو/ حزيران الماضي، إنه يضغط على السعوديين في كل محادثة بشأن قضايا حقوق مجتمع المثليين جنسيا.
وغادر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم السبت الماضي، المملكة العربية السعودية، بعد زيارة استغرقت يومين شارك خلالها في قمة جدة، وكان في وداعه أمير منطقة مكة خالد الفيصل.