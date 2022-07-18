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https://arabic.sputniknews.com/20220718/ضبط-شحنة-مخدرات-في-درعا-أثناء-محاولة-تهريبها-نحو-الأراضي-الأردنية-1065233485.html
ضبط شحنة مخدرات في درعا أثناء محاولة تهريبها نحو الأراضي الأردنية
ضبط شحنة مخدرات في درعا أثناء محاولة تهريبها نحو الأراضي الأردنية
ألقت الأجهزة الأمنية السورية القبض على عدد من أفراد عصابة لتهريب المخدرات في محافظة درعا جنوبي سوريا، أثناء محاولتهم تمرير شحنة من "الكبتاغون" باتجاه الأراضي... 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T10:49+0000
2022-07-18T10:52+0000
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة درعا أن عناصر القوى الأمنية تمكنت من إحباط محاولة تهريب شحنة من مادة "الكبتاغون" المخدرة في المنطقة الحدودية السورية الأردنية.وشهد مطلع الشهر الجاري قيام الجهات الأمنية أيضا بضبط الشحنة ضمن أكياس معبأة بـ "الكبتاغون" المخدر ضمن خزان وقود احتياطي لإحدى السيارات على أوتستراد دمشق درعا الدولي، وذلك من خلال التدقيق والتفتيش على أحد الحواجز العسكرية.وكانت الكميات المصادرة معدّة للتهريب باتجاه الحدود السوريّة الأردنيّة.وخلال الأشهر الأخيرة، نجحت الأجهزة الأمنية السورية بإحباط عشرات عمليات تهريب المخدرات والاتجار بها ضمن عدة مناطق من محافظة درعا.وتستغل عصابات التهريب محاذاة محافظة درعا للحدود الأردنية للقيام بعمليات تهريب المخدرات، فيما تعمل القوى الأمنية السورية والأردنية بشكل حثيث لضبط المنطقة الحدودية، حيث تشهد في الكثير من الأحيان اشتباكات عنيفة مع المهربين على طرفي الحدود.
https://arabic.sputniknews.com/20220120/اشتباكات-بين-الأمن-السوري-ومهربين-تنتهي-بضبط-شحنة-كبتاغون-ضخمة-قرب-الحدود-الأردنية-1056747591.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار الأردن, تقارير سبوتنيك

ضبط شحنة مخدرات في درعا أثناء محاولة تهريبها نحو الأراضي الأردنية

10:49 GMT 18.07.2022 (تم التحديث: 10:52 GMT 18.07.2022)
© Sputnik . Firas Al Ahmadضبط شحنة مخدرات في درعا أثناء محاولة تهريبها نحو الأراضي الأردنية
ضبط شحنة مخدرات في درعا أثناء محاولة تهريبها نحو الأراضي الأردنية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2022
© Sputnik . Firas Al Ahmad
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ألقت الأجهزة الأمنية السورية القبض على عدد من أفراد عصابة لتهريب المخدرات في محافظة درعا جنوبي سوريا، أثناء محاولتهم تمرير شحنة من "الكبتاغون" باتجاه الأراضي الأردنية.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة درعا أن عناصر القوى الأمنية تمكنت من إحباط محاولة تهريب شحنة من مادة "الكبتاغون" المخدرة في المنطقة الحدودية السورية الأردنية.

وقال مصدر أمني لمراسل "سبوتنيك": "من خلال المتابعة الدقيقة وبعد كمين محكم تم إلقاء القبض على عدد من المهربين ومصادرة كميات كبيرة كانوا ينوون تهريبها إلى داخل الأراضي الأردنية"، مضيفاً أنه "سيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص".

وشهد مطلع الشهر الجاري قيام الجهات الأمنية أيضا بضبط الشحنة ضمن أكياس معبأة بـ "الكبتاغون" المخدر ضمن خزان وقود احتياطي لإحدى السيارات على أوتستراد دمشق درعا الدولي، وذلك من خلال التدقيق والتفتيش على أحد الحواجز العسكرية.
وكانت الكميات المصادرة معدّة للتهريب باتجاه الحدود السوريّة الأردنيّة.
© Sputnik . Firas Al Ahmadضبط شحنة مخدرات في درعا أثناء محاولة تهريبها نحو الأراضي الأردنية
ضبط شحنة مخدرات في درعا أثناء محاولة تهريبها نحو الأراضي الأردنية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2022
ضبط شحنة مخدرات في درعا أثناء محاولة تهريبها نحو الأراضي الأردنية
© Sputnik . Firas Al Ahmad
وخلال الأشهر الأخيرة، نجحت الأجهزة الأمنية السورية بإحباط عشرات عمليات تهريب المخدرات والاتجار بها ضمن عدة مناطق من محافظة درعا.
وتستغل عصابات التهريب محاذاة محافظة درعا للحدود الأردنية للقيام بعمليات تهريب المخدرات، فيما تعمل القوى الأمنية السورية والأردنية بشكل حثيث لضبط المنطقة الحدودية، حيث تشهد في الكثير من الأحيان اشتباكات عنيفة مع المهربين على طرفي الحدود.
ضبط شحنة كبتاغون ضخمة قرب الحدود الأردنية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
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