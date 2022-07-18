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الاتحاد الأوروبي يتفق مع أذربيجان على مضاعفة إمداداتها من الغاز
الاتحاد الأوروبي يتفق مع أذربيجان على مضاعفة إمداداتها من الغاز
وصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى أذربيجان، اليوم الاثنين، في زيارة. 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T12:52+0000
2022-07-18T13:02+0000
أخبار أذربيجان
أخبار الاتحاد الأوروبي
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والتقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.وينعقد الاجتماع في شكل موسع.وكان في استقبال رئيس المفوضية الأوروبية في المطار وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف، ورئيس وفد الاتحاد الأوروبي بيتر ميخالكو، وسفير أذربيجان لدى مملكة بلجيكا فاجيف صادقوف ومسؤولون آخرون.وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن التوصل لاتفاق مع أذربيجان على مضاعفة إمداداتها من الغاز للاتحاد الأوروبي.وقالت فون دير لاين عبر تغريدة اليوم الاثنين، "بالاتفاق الذي توصلنا إليه اليوم، نلتزم بتوسيع ممر الغاز الجنوبي، لمضاعفة إمدادات الغاز من أذربيجان إلى الاتحاد الأوروبي".وأضافت، " الاتحاد الأوروبي يتجه إلى موردي الطاقة الجديرين بالثقة وأذربيجان واحدة منهم".أعلن بدور علييف أن أذربيجان تخطط لزيادة إمدادات الغاز لأوروبا إلى 12 مليار متر مكعب في عام 2023.
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أخبار أذربيجان, أخبار الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي يتفق مع أذربيجان على مضاعفة إمداداتها من الغاز

12:52 GMT 18.07.2022 (تم التحديث: 13:02 GMT 18.07.2022)
© Sputnikلقاء بين رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لياين في باكو
لقاء بين رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لياين في باكو - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2022
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وصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى أذربيجان، اليوم الاثنين، في زيارة.
والتقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
وينعقد الاجتماع في شكل موسع.
وكان في استقبال رئيس المفوضية الأوروبية في المطار وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف، ورئيس وفد الاتحاد الأوروبي بيتر ميخالكو، وسفير أذربيجان لدى مملكة بلجيكا فاجيف صادقوف ومسؤولون آخرون.
وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن التوصل لاتفاق مع أذربيجان على مضاعفة إمداداتها من الغاز للاتحاد الأوروبي.

وقالت فون دير لاين عبر تغريدة اليوم الاثنين، "بالاتفاق الذي توصلنا إليه اليوم، نلتزم بتوسيع ممر الغاز الجنوبي، لمضاعفة إمدادات الغاز من أذربيجان إلى الاتحاد الأوروبي".

وأضافت، " الاتحاد الأوروبي يتجه إلى موردي الطاقة الجديرين بالثقة وأذربيجان واحدة منهم".
أعلن بدور علييف أن أذربيجان تخطط لزيادة إمدادات الغاز لأوروبا إلى 12 مليار متر مكعب في عام 2023.
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