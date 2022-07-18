الاتحاد الأوروبي يتفق مع أذربيجان على مضاعفة إمداداتها من الغاز
12:52 GMT 18.07.2022 (تم التحديث: 13:02 GMT 18.07.2022)
© Sputnikلقاء بين رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لياين في باكو
© Sputnik
وصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى أذربيجان، اليوم الاثنين، في زيارة.
والتقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
وينعقد الاجتماع في شكل موسع.
وكان في استقبال رئيس المفوضية الأوروبية في المطار وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف، ورئيس وفد الاتحاد الأوروبي بيتر ميخالكو، وسفير أذربيجان لدى مملكة بلجيكا فاجيف صادقوف ومسؤولون آخرون.
Azerbaijan has a tremendous potential in renewable energy.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 18, 2022
Today we are laying the ground for a new partnership in this area.
And we commit to reducing methane emissions through the entire gas supply chain. https://t.co/DQtFG7GFbu
وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن التوصل لاتفاق مع أذربيجان على مضاعفة إمداداتها من الغاز للاتحاد الأوروبي.
وقالت فون دير لاين عبر تغريدة اليوم الاثنين، "بالاتفاق الذي توصلنا إليه اليوم، نلتزم بتوسيع ممر الغاز الجنوبي، لمضاعفة إمدادات الغاز من أذربيجان إلى الاتحاد الأوروبي".
وأضافت، " الاتحاد الأوروبي يتجه إلى موردي الطاقة الجديرين بالثقة وأذربيجان واحدة منهم".
وقالت فون دير لاين عبر تغريدة اليوم الاثنين، "بالاتفاق الذي توصلنا إليه اليوم، نلتزم بتوسيع ممر الغاز الجنوبي، لمضاعفة إمدادات الغاز من أذربيجان إلى الاتحاد الأوروبي".
وأضافت، " الاتحاد الأوروبي يتجه إلى موردي الطاقة الجديرين بالثقة وأذربيجان واحدة منهم".
أعلن بدور علييف أن أذربيجان تخطط لزيادة إمدادات الغاز لأوروبا إلى 12 مليار متر مكعب في عام 2023.