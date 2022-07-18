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https://arabic.sputniknews.com/20220718/غوغل-تتلقى-أكبر-غرامة-في-تاريخ-شركات-تكنولوجيا-المعلومات-في-روسيا-1065249790.html
غوغل تتلقى "أكبر غرامة" في تاريخ شركات تكنولوجيا المعلومات في روسيا
غوغل تتلقى "أكبر غرامة" في تاريخ شركات تكنولوجيا المعلومات في روسيا
قال فلاديمير زيكوف، مدير جمعية المستخدمين المحترفين للشبكات الاجتماعية والمراسلين، لـ "سبوتنيك" إن غرامة المبيعات البالغة 21 مليار روبل، التي تم فرضها على... 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T15:03+0000
2022-07-18T15:03+0000
شركة غوغل
روسيا
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وأضاف زيكوف، اليوم الإثنين: "نعم، بالطبع، هذه أكبر غرامة تلقتها شركة لتكنولوجيا المعلومات في روسيا".ووفقًا له، من المهم للغاية فهم مقدار الأموال التي تركتها غوغل في الحسابات الروسية.وتم توجيه الاتهام لغوغل في 22 يونيو/ حزيران، إثر رفض الشركة المتكرر لإزالة المعلومات المحظورة (الجزء 5 من المادة 13.41 من قانون الجرائم الإدارية لروسيا).وقبل ذلك، أرسلت مؤسسة حماية المستهلك الروسية "روسكومنادزور" 17 إشعارًا إلى شركة غوغل تطالب بها منصة "يوتيوب" بإزالة المعلومات غير الموثوق بها حول مسار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس، والتي تشوه سمعة القوات المسلحة الروسية، ومع ذلك، لم تتم إزالة المعلومات.وفرض قاضي منطقة تاغانسكي في موسكو، اليوم الإثنين غرامة قدرها 21 مليار روبل على شركة غوغل، بالنسبة لعملاق تكنولوجيا المعلومات، هذه هي الغرامة الثانية القابلة للتفاوض بسبب الفشل المتكرر في إزالة المعلومات المحظورة، ويشكل المبلغ ما يقدر بـ1/10 عائدات الشركة والشركات التابعة لها في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220628/غوغل-تودع-تطبيقها-الشهير-للدردشة-بعد-شهر-نوفمبر-1064344230.html
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شركة غوغل, روسيا

غوغل تتلقى "أكبر غرامة" في تاريخ شركات تكنولوجيا المعلومات في روسيا

15:03 GMT 18.07.2022
© AP Photo / Marcio Jose Sanchezغوغل
غوغل - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2022
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
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قال فلاديمير زيكوف، مدير جمعية المستخدمين المحترفين للشبكات الاجتماعية والمراسلين، لـ "سبوتنيك" إن غرامة المبيعات البالغة 21 مليار روبل، التي تم فرضها على "غوغل" هي أكبر غرامة لشركة تختص بتكنولوجيا المعلومات في تاريخ روسيا.
وأضاف زيكوف، اليوم الإثنين: "نعم، بالطبع، هذه أكبر غرامة تلقتها شركة لتكنولوجيا المعلومات في روسيا".
ووفقًا له، من المهم للغاية فهم مقدار الأموال التي تركتها غوغل في الحسابات الروسية.

"بشكل عام، سيسحبون الآن الأموال الموجودة في حساباتهم ببساطة، وبشكل عام يمكن تغريمهم بأي مبلغ، ولكن لا يوجد إمكانية بتحصيل المال، لأن الشركة قد علقت أنشطتها في روسيا سواء من حيث قبول المدفوعات أو من حيث كسب المال".

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وتم توجيه الاتهام لغوغل في 22 يونيو/ حزيران، إثر رفض الشركة المتكرر لإزالة المعلومات المحظورة (الجزء 5 من المادة 13.41 من قانون الجرائم الإدارية لروسيا).
وقبل ذلك، أرسلت مؤسسة حماية المستهلك الروسية "روسكومنادزور" 17 إشعارًا إلى شركة غوغل تطالب بها منصة "يوتيوب" بإزالة المعلومات غير الموثوق بها حول مسار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس، والتي تشوه سمعة القوات المسلحة الروسية، ومع ذلك، لم تتم إزالة المعلومات.
وفرض قاضي منطقة تاغانسكي في موسكو، اليوم الإثنين غرامة قدرها 21 مليار روبل على شركة غوغل، بالنسبة لعملاق تكنولوجيا المعلومات، هذه هي الغرامة الثانية القابلة للتفاوض بسبب الفشل المتكرر في إزالة المعلومات المحظورة، ويشكل المبلغ ما يقدر بـ1/10 عائدات الشركة والشركات التابعة لها في روسيا.
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