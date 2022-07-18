https://arabic.sputniknews.com/20220718/قائد-في-الحرس-الثوري-من-الجزر-المتنازع-عليها-سنجعل-العدو-ومن-يقف-وراءه-يعضون-أصابع-الندم-1065248193.html

قائد في الحرس الثوري من الجزر المتنازع عليها: سنجعل العدو ومن يقف وراءه يعضون أصابع الندم

قائد في الحرس الثوري من الجزر المتنازع عليها: سنجعل العدو ومن يقف وراءه يعضون أصابع الندم

حذر الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، "العدو من مغبة القيام بأي تحرك طائش يهدف إلی إثارة الفتنة أو الاعتداء على النظام الإسلامي". 18.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-18T14:30+0000

2022-07-18T14:30+0000

2022-07-18T14:30+0000

أخبار إيران

الحرس الثوري الإيراني

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

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صرح قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني العميد علي رضا تنكسيري، خلال زيارته إلى الجزر المتنازع عليها مع الإمارات في الخليج (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، أن الحرس الثوري سيجعل العدو يعض أصابع الندم هو ومن يقف وراءه ويجفف مراكز المؤامرة من المصدر"، حسب وكالة فارس الإيرانية.ودعا قائد سلاح البحر في قوات الحرس الثوري، "الأبطال المرابطين في الجزر والخطوط العملياتية الأمامية إلى الحفاظ على استعدادهم القتالي في أعلى المستويات وتعزيز معنوياتهم من خلال الاتكال على القدرة الإلهية التي لا تقهر ولا تزول".وكان المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، قال إن الجزر الإيرانية الثلاث هي جزء أبدي من تراب بلاده الشامخة في قلب الخليج إلى الأبد، بل هي فلذة الوطن.وفي الحادي عشر من شهر أبريل/ نيسان الماضي، ردت وزارة الخارجية الإيرانية على "اتهامات جامعة الدول العربية حول الجزر الثلاث المتنازع عليها مع الإمارات (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسی).وقال سعيد خطيب زادة، في مؤتمره الصحفي، إن "الجزر الثلاث في الخليج جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية"، معتبرا اتهامات الجامعة العربية لإيران لا أساس لها، وأن تكرارها لن يغير الوضع القانوني لهذه الجزر.ونصح خطيب زاده الدول الأخرى بالكف عن إصدار البيانات المملة والمكررة في هذا الصدد، مؤكدا أن "هذه التصريحات تدخل في شأننا الداخلي ونرفضها بشدة، وما نفعله هناك لا علاقة له بأي شخص أو دولة".وكانت جامعة الدول العربية، قد جددت تأكيدها المطلق على “سيادة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث”، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسی.

https://arabic.sputniknews.com/20220331/إيران-توجه-رسالة-إلى-دول-الخليج-وإسرائيل-من-داخل-الجزر-المتنازع-عليها-مع-الإمارات-1060675791.html

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أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم