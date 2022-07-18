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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220718/قائد-لقوات-الناتو-يتنبأ-متى-تنتهي-العملية-الروسية-في-أوكرانيا-1065229644.html
قائد لقوات الناتو يتنبأ متى تنتهي العملية الروسية في أوكرانيا
قائد لقوات الناتو يتنبأ متى تنتهي العملية الروسية في أوكرانيا
حاول قائد سابق لقوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا التنبؤ باختتام العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T09:09+0000
2022-07-18T09:13+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
العالم
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وحسب توقعات الأميرال الأمريكي المتقاعد جيمس ستافريديس الذي تحدث حول تنبؤاته لـ"بزنس إينسايدر"، فإنها ستنتهي بعد 4 إلى 6 أشهر بتوقيع اتفاق هدنة، على الأرجح، ينص على إقامة منطقة منزوعة السلاح بين الطرفين.ومن جانبهم، فإن المسؤولين الروس لم يحددوا موعدا لإنهاء العملية العسكرية في أوكرانيا. وأكد ذلك المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، حيث قال على شبكة تلفزيون "روسيا 24" إنه ليس للعملية أي إطار زمني، وأشار إلى أنها ستنتهي عندما يتم تحقيق جميع أهدافها.وذكر المتحدث باسم الكرملين أنه صدرت لمنفذي العملية أوامر واضحة بعدم توجيه أي ضربات للمنشآت المدنية.وبدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022. وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إحدى المهام المطروحة على منفذيها في توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام.
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قائد لقوات الناتو يتنبأ متى تنتهي العملية الروسية في أوكرانيا

09:09 GMT 18.07.2022 (تم التحديث: 09:13 GMT 18.07.2022)
© Министерство обороны РФ / الذهاب إلى بنك الصورآلية مدرعة تابعة للقوات المشاركة في العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا
آلية مدرعة تابعة للقوات المشاركة في العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2022
© Министерство обороны РФ
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حاول قائد سابق لقوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا التنبؤ باختتام العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وحسب توقعات الأميرال الأمريكي المتقاعد جيمس ستافريديس الذي تحدث حول تنبؤاته لـ"بزنس إينسايدر"، فإنها ستنتهي بعد 4 إلى 6 أشهر بتوقيع اتفاق هدنة، على الأرجح، ينص على إقامة منطقة منزوعة السلاح بين الطرفين.
ومن جانبهم، فإن المسؤولين الروس لم يحددوا موعدا لإنهاء العملية العسكرية في أوكرانيا. وأكد ذلك المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، حيث قال على شبكة تلفزيون "روسيا 24" إنه ليس للعملية أي إطار زمني، وأشار إلى أنها ستنتهي عندما يتم تحقيق جميع أهدافها.
وذكر المتحدث باسم الكرملين أنه صدرت لمنفذي العملية أوامر واضحة بعدم توجيه أي ضربات للمنشآت المدنية.
وبدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022. وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إحدى المهام المطروحة على منفذيها في توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام.
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Украинские военнопленные в исправительном учреждении ДНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة...آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:21 GMT
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