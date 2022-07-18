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https://arabic.sputniknews.com/20220718/كييف-استمرار-تداعيات-فضيحة-عزل-اثنين-من-كبار-المسؤولين-الأمنيين-من-موقعيهما-1065232057.html
كييف... استمرار تداعيات فضيحة عزل اثنين من كبار المسؤولين الأمنيين من موقعيهما
كييف... استمرار تداعيات فضيحة عزل اثنين من كبار المسؤولين الأمنيين من موقعيهما
تحاول السلطة الأوكرانية التخفيف من تداعيات فضيحة إقالة رئيسة النيابة العامة ومدير جهاز الأمن الأوكراني. 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T10:24+0000
2022-07-18T10:31+0000
أخبار أوكرانيا
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فقد قال أندريه سميرنوف، نائب رئيس مكتب رئيس الجمهورية فلاديمير زيلينسكي، على شبكة التلفزيون الأوكراني إن الرئيس زيلينسكي سيقرر مصير فينيديكتوفا (رئيسة النيابة العامة بأوكرانيا) وباكانوف (مدير جهاز الأمن) بشكل نهائي بعد إكمال التحقيقات.وبحسب سميرنوف، فإن فصل فينيديكتوفا وباكانوف من وظيفتيهما لا يعني الإقالة.في كل الأحوال فإن زيلينسكي ما لبث أن أصدر مرسوما بشأن تعيين فاسيلي ماليوك قائما بأعمال مدير جهاز الأمن.وقد كشف زيلينسكي في وقت سابق أنه فصل كلا من فينيديكتوفا وباكانوف من وظيفته لارتكاب الكثيرين من مرؤوسيهما "الخيانة الكبرى".
https://arabic.sputniknews.com/20220717/زيلينسكي-يعلن-إقالة-المدعية-العامة-ورئيس-جهاز-الأمن-في-أوكرانيا-1065203263.html
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أخبار أوكرانيا

كييف... استمرار تداعيات فضيحة عزل اثنين من كبار المسؤولين الأمنيين من موقعيهما

10:24 GMT 18.07.2022 (تم التحديث: 10:31 GMT 18.07.2022)
© Photo / Facebook account of Office of the President of Ukraineمكتب الرئاسة الأوكرانية في كييف
مكتب الرئاسة الأوكرانية في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2022
© Photo / Facebook account of Office of the President of Ukraine
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تحاول السلطة الأوكرانية التخفيف من تداعيات فضيحة إقالة رئيسة النيابة العامة ومدير جهاز الأمن الأوكراني.
فقد قال أندريه سميرنوف، نائب رئيس مكتب رئيس الجمهورية فلاديمير زيلينسكي، على شبكة التلفزيون الأوكراني إن الرئيس زيلينسكي سيقرر مصير فينيديكتوفا (رئيسة النيابة العامة بأوكرانيا) وباكانوف (مدير جهاز الأمن) بشكل نهائي بعد إكمال التحقيقات.
وبحسب سميرنوف، فإن فصل فينيديكتوفا وباكانوف من وظيفتيهما لا يعني الإقالة.
في كل الأحوال فإن زيلينسكي ما لبث أن أصدر مرسوما بشأن تعيين فاسيلي ماليوك قائما بأعمال مدير جهاز الأمن.
وقد كشف زيلينسكي في وقت سابق أنه فصل كلا من فينيديكتوفا وباكانوف من وظيفته لارتكاب الكثيرين من مرؤوسيهما "الخيانة الكبرى".
الرئيس الأوكراني زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2022
زيلينسكي يعلن إقالة المدعية العامة ورئيس جهاز الأمن في أوكرانيا
أمس, 22:55 GMT
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