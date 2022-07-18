https://arabic.sputniknews.com/20220718/لاعب-نيجيري-يهدر-ركلة-جزاء-بطريقة-طريفة-فيديو-1065218478.html
لاعب نيجيري يهدر ركلة جزاء بطريقة طريفة... فيديو
لاعب نيجيري يهدر ركلة جزاء بطريقة طريفة... فيديو
تداولت وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي مقطع فيديو للاعب نيجيري يهدر ركلة جزاء بطريقة غريبة ومضحكة. 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T07:14+0000
2022-07-18T07:14+0000
2022-07-18T07:20+0000
نادي الفيديو
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وقال ناشرو الفيديو إن هذا المقطع كان ضمن إحدى مباريات كأس الاتحاد النيجيري، ويظهر فيه اللاعب يسدد ركلة جزاء لكنه أهدرها بطريقة غير متوقعة.سدد اللاعب الكرة في اتجاه بعيدا تماما عن المرمى وكأنه يقصد إبعادها، حيث ذهبت الكرة في اتجاه المدرجات، الغريب أنه أهدر ركلة جزاء كان يمكنها إحداث الفارق، حيث جاءت في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة وكان التعادل السلبي سيد الموقف بين الفريقين.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
لاعب نيجيري يهدر ركلة جزاء بطريقة طريفة... فيديو
07:14 GMT 18.07.2022 (تم التحديث: 07:20 GMT 18.07.2022) تابعنا عبر
تداولت وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي مقطع فيديو للاعب نيجيري يهدر ركلة جزاء بطريقة غريبة ومضحكة.
وقال ناشرو الفيديو إن هذا المقطع كان ضمن إحدى مباريات كأس الاتحاد النيجيري، ويظهر فيه اللاعب يسدد ركلة جزاء لكنه أهدرها بطريقة غير متوقعة.
سدد اللاعب الكرة في اتجاه بعيدا تماما عن المرمى وكأنه يقصد إبعادها، حيث ذهبت الكرة في اتجاه المدرجات، الغريب أنه أهدر ركلة جزاء كان يمكنها إحداث الفارق، حيث جاءت في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة وكان التعادل السلبي سيد الموقف بين الفريقين.