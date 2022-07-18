https://arabic.sputniknews.com/20220718/لافروف-خبراء-حلف-الناتو-يوجهون-القوات-الأوكرانية-على-الأرض-1065203637.html
لافروف: خبراء حلف الناتو يوجهون القوات الأوكرانية على الأرض
لافروف: خبراء حلف الناتو يوجهون القوات الأوكرانية على الأرض
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، أن خبراء حلف الناتو يوجهون القوات الأوكرانية في إدارة المعارك ضد الجيش الروسي، وقوات جمهوريتي دونيتسك... 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T00:10+0000
2022-07-18T00:10+0000
2022-07-18T00:10+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
سيرغي لافروف
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف، "على ما يبدو فإن المدربين والمدفعيين في الناتو يوجهون القوات الأوكرانية والكتائب النازية على الأرض في أوكرانيا.كان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، الأسبوع الماضي، قال إن التركيز حاليا على دعم أوكرانيا عسكريا وليس على مسألة انضمامها للحلف.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
https://arabic.sputniknews.com/20220717/لافروف-ترشيح-أوكرانيا-ومولدوفا-للانضمام-للاتحاد-الأوروبي-جزء-من-مناورة-جيوسياسية-ضد-روسيا-1065202320.html
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سيرغي لافروف, أخبار أوكرانيا
لافروف: خبراء حلف الناتو يوجهون القوات الأوكرانية على الأرض
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، أن خبراء حلف الناتو يوجهون القوات الأوكرانية في إدارة المعارك ضد الجيش الروسي، وقوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.
موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف، "على ما يبدو فإن المدربين والمدفعيين في الناتو يوجهون القوات الأوكرانية والكتائب النازية
على الأرض في أوكرانيا.
وأضاف لافروف، "أرجو أن يكون بين الأوروبيين سياسيون مسؤولون يدركون العواقب المحفوفة بالمخاطر" لمثل هذه الخطوات.
سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي
كان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، الأسبوع الماضي، قال إن التركيز حاليا على دعم أوكرانيا عسكريا وليس على مسألة انضمامها للحلف.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.