https://arabic.sputniknews.com/20220718/مؤسسة-النفط-الليبية-تعلن-رفع-حالة-القوة-القاهرة-وبدء-تصدير-الخام-1065259609.html
مؤسسة النفط الليبية تعلن رفع حالة "القوة القاهرة" وبدء تصدير الخام
مؤسسة النفط الليبية تعلن رفع حالة "القوة القاهرة" وبدء تصدير الخام
أعلنت مؤسسة النفط الليبية رفع حالة "القوة القاهرة" عن الحقول النفطية والموانئ وتصدير النفط الخام بدءا من يوم الأربعاء المقبل. 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T20:08+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن المؤسسة اليوم الاثنين، "نستعد لتصدير كميات النفط الخام بعد رفع حالة القوة القاهرة على الموانئ والحقول النفطية".وأشار البيان إلى أنه "من المخطط أن تصل يوم 20 يوليو ناقلة إلى ميناء الزويتينة لتحميل كمية مليون برميل من خام أبوالطفل، وسيتم وصول ناقلة إلى ميناء السدرة مبرمجة خلال الفترة من 19 إلى 20 يوليو، فضلاً عن ناقلتين تصلان ميناء رأس لانوف يومي 20 ، 21 على التوالي".وأعلنت وزارة النفط والغاز الليبية، أمس الأحد، استئناف التصدير من موانئ البلاد النفطية، بعد توقف دام قرابة 3 أشهر، وذلك بعد إعلان رفع "القوة القاهرة" عن الحقول والموانئ النفطية الليبية.وذكرت الوزارة في بيان أنه "تم قبل لحظات دخول الناقلة (IBLEA) التي ترفع العلم الإيطالي لشحن كمية من المكثفات (النافتا) من ميناء البريقة التابع لشركة سرت للنفط".وأضاف البيان أن "استئناف التصدير جاء بعد إعلان مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الجديد رفع القوة القاهرة عن الموانئ النفطية".وأتم البيان "وبهذا يتم رسميا استئناف التصدير من الموانئ النفطية بعد توقف دام قرابة ثلاثة أشهر".
https://arabic.sputniknews.com/20220701/ارتفاع-أسعار-النفط-عالميا-متأثرة-بالوضع-في-ليبيا-1064499366.html
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مؤسسة النفط الليبية تعلن رفع حالة "القوة القاهرة" وبدء تصدير الخام
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أعلنت مؤسسة النفط الليبية رفع حالة "القوة القاهرة" عن الحقول النفطية والموانئ وتصدير النفط الخام بدءا من يوم الأربعاء المقبل.
القاهرة - سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن المؤسسة اليوم الاثنين، "نستعد لتصدير كميات النفط الخام بعد رفع حالة القوة القاهرة على الموانئ والحقول النفطية".
وأشار البيان إلى أنه "من المخطط أن تصل يوم 20 يوليو ناقلة إلى ميناء الزويتينة لتحميل كمية مليون برميل من خام أبوالطفل، وسيتم وصول ناقلة إلى ميناء السدرة مبرمجة خلال الفترة من 19 إلى 20 يوليو، فضلاً عن ناقلتين تصلان ميناء رأس لانوف يومي 20 ، 21 على التوالي".
وأعلنت وزارة النفط
والغاز الليبية، أمس الأحد، استئناف التصدير من موانئ البلاد النفطية، بعد توقف دام قرابة 3 أشهر، وذلك بعد إعلان رفع "القوة القاهرة" عن الحقول والموانئ النفطية الليبية.
وذكرت الوزارة في بيان أنه "تم قبل لحظات دخول الناقلة (IBLEA) التي ترفع العلم الإيطالي لشحن كمية من المكثفات (النافتا) من ميناء البريقة التابع لشركة سرت للنفط".
وأضاف البيان أن "استئناف التصدير جاء بعد إعلان مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الجديد رفع القوة القاهرة عن الموانئ النفطية".
وأتم البيان "وبهذا يتم رسميا استئناف التصدير من الموانئ النفطية بعد توقف دام قرابة ثلاثة أشهر".