https://arabic.sputniknews.com/20220718/مالك-عقار-حكومة-النيل-الأزرق-لا-تعتزم-التأثير-على-الحقوق-التاريخية-للسكان-الأصليين-1065242094.html
مالك عقار: حكومة النيل الأزرق لا تعتزم التأثير على الحقوق التاريخية للسكان الأصليين
مالك عقار: حكومة النيل الأزرق لا تعتزم التأثير على الحقوق التاريخية للسكان الأصليين
قال عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، مالك عقار، إن حكومة إقليم النيل الأزرق ليس لديها أي توجهات لتغيير الطبيعة الديمغرافية للمنطقة أو التأثير على الحقوق... 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T12:50+0000
2022-07-18T12:50+0000
2022-07-18T12:50+0000
أخبار السودان اليوم
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ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" أن الأولوية تتمثل حاليا في استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة ومعالجة قضايا النزوح والآثار التي خلفتها الحرب.وأعلن مالك عقار إرسال تعزيزات أمنية من القوات النظامية، من العاصمة الخرطوم للعمل بشكل محايد، يتفادى الاستقطابات الإثنية والعرقية بالمنطقة وإنهاء النزاع القبلي المسلح.جاءت تصريحات مالك عقار خلال لقاء عقده في مقر إقامته اليوم، بالمنسق المقيم للشؤون الإنسانية، نائبة رئيس البعثة الأممية المتكاملة للمساعدة في الانتقال الديمقراطي في السودان (يونيتامس) السيدة كاردياتا لو ندياي، برفقة مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان، السيد تيجانو تشيكوتو وممثلين للقسم السياسي وقسم بناء السلام بالبعثة.وخلال اللقاء استعرض مالك عقار الأحداث الأخيرة التي شهدتها ولاية النيل الأزرق وطبيعتها القبلية.، وقدم للوفد الأممي، شرحا لجذور الصراع المركب حول الأرض، الذي قاد إلى انفجار الأوضاع بهذه الصورة.وطالب عضو مجلس السيادة مالك عقار، وكالات الأمم المتحدة بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للأعداد المتزايدة من المتأثرين بالنزاع الجاري، لافتا إلى أن الإمكانيات الحالية بولاية النيل الأزرق غير كافية لتجنب آثار النزاع.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم
مالك عقار: حكومة النيل الأزرق لا تعتزم التأثير على الحقوق التاريخية للسكان الأصليين
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قال عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، مالك عقار، إن حكومة إقليم النيل الأزرق ليس لديها أي توجهات لتغيير الطبيعة الديمغرافية للمنطقة أو التأثير على الحقوق التاريخية للسكان الأصليين.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا
" أن الأولوية تتمثل حاليا في استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة ومعالجة قضايا النزوح والآثار التي خلفتها الحرب.
وأعلن مالك عقار إرسال تعزيزات أمنية من القوات النظامية، من العاصمة الخرطوم للعمل بشكل محايد، يتفادى الاستقطابات الإثنية والعرقية بالمنطقة وإنهاء النزاع القبلي المسلح.
جاءت تصريحات مالك عقار
خلال لقاء عقده في مقر إقامته اليوم، بالمنسق المقيم للشؤون الإنسانية، نائبة رئيس البعثة الأممية المتكاملة للمساعدة في الانتقال الديمقراطي في السودان (يونيتامس) السيدة كاردياتا لو ندياي، برفقة مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان، السيد تيجانو تشيكوتو وممثلين للقسم السياسي وقسم بناء السلام بالبعثة.
وخلال اللقاء استعرض مالك عقار الأحداث الأخيرة التي شهدتها ولاية النيل الأزرق وطبيعتها القبلية.، وقدم للوفد الأممي، شرحا لجذور الصراع المركب حول الأرض، الذي قاد إلى انفجار الأوضاع بهذه الصورة.
وطالب عضو مجلس السيادة مالك عقار، وكالات الأمم المتحدة بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للأعداد المتزايدة من المتأثرين بالنزاع الجاري، لافتا إلى أن الإمكانيات الحالية بولاية النيل الأزرق غير كافية لتجنب آثار النزاع.