https://arabic.sputniknews.com/20220718/محافظة-بغداد-تكشف-حقيقة-تعطيل-الدوام-الرسمي-بمناسبة-عيد-الغدير-1065206316.html

محافظة بغداد تكشف حقيقة تعطيل الدوام الرسمي بمناسبة "عيد الغدير"

محافظة بغداد تكشف حقيقة تعطيل الدوام الرسمي بمناسبة "عيد الغدير"

كشفت محافظة بغداد حقيقة تعطيل الدوام الرسمي اليوم الاثنين في الدوائر الرسمية بمناسبة "عيد الغدير". 18.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-18T06:24+0000

2022-07-18T06:24+0000

2022-07-18T06:24+0000

أخبار العراق اليوم

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وقالت المحافظة في بيان أمس الأحد: "يوم غد الاثنين دوام رسمي في الدوائر التابعة لمحافظة بغداد ولا توجد عطلة رسمية"، بحسب وكالة الأنباء العراقية.وأعلنت محافظات النجف والديوانية وميسان والبصرة والمثنى وبابل وذي قار وكربلاء وديالى تعطيل الدوام الرسمي اليوم الاثنين بمناسبة عيد الغدير.ويحي الملايين من المسلمين الشيعة ذكرى الغدير سنويا، حيث يعتقدون أنه في مثل هذا اليوم اختار النبي محمد، علي بن أبي طالب، صهره وابن عمه، لخلافته.

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أخبار العراق اليوم