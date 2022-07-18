https://arabic.sputniknews.com/20220718/مشاهدو-قناة-فوكس-نيوز-يقارنون-بايدن-بالمهرج-بعد-زيارته-للسعودية--1065205141.html
مشاهدو قناة "فوكس نيوز" يقارنون بايدن بالمهرج بعد زيارته للسعودية
مشاهدو قناة "فوكس نيوز" يقارنون بايدن بالمهرج بعد زيارته للسعودية
شكك مشاهدو قناة "فوكس نيوز" في نتائج زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للسعودية. 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T04:38+0000
2022-07-18T04:38+0000
2022-07-18T04:38+0000
العالم
جو بايدن
السعودية
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أفادت القناة أن الرئيس الأمريكي التقى، أثناء تواجده في المملكة، التي وصفها بـ "دولة منبوذة"، مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود، الذي وصفه أيضًا بـ "قاتل" الصحفي السعودي جمال خاشقجي. . في الوقت نفسه، أكد بايدن أنه طلب من الرياض زيادة إنتاج النفط.وقال المذيع التلفزيوني شون هانيتي "جو بايدن يختتم أسبوعًا كارثيًا آخر من رئاسته مليئًا بمزيد من العثرات الغريبة، وحتى المزيد من السياسات الفاشلة والمزيد من البيانات الاقتصادية المروعة".وعلق متابعو قناة Fox News على الأنباء.كتب المستخدم مايك كين: "السعوديون يضحكون على براندون [لقب بايدن - محرر] ومدى عجزه".وقال شون يا: "السعوديون ضحكوا على هذا المهرج، كيف يجرؤ على إحراج هذا البلد العظيم (الولايات المتحدة) بالذهاب إلى هناك للتوسل من أجل النفط ...إنه مثير للشفقة!".وطالب تايمز أب: "من فضلك لا تدعوا هذا الأحمق يغادر المنزل مرة أخرى، فهو وصمة عار مدمرة لبلدنا".وعلقDrHarryT: "أفعل كل ما في وسعي لزيادة الإمدادات (من النفط) للولايات المتحدة الأمريكية". حقا؟ إنه تحت أقدامنا".وسخر فيكي ماكنتاير: "إنفاق أموالك الخاصة على ما تمتلكه الولايات المتحدة بالفعل أمر رائع".وأضاف جاي مينر: "إنه عار مطلق".وصل سعر البنزين في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية في آذار/مارس الماضي، مجددًا أعلى مستوياته التاريخية في أيار /مايو، وفي حزيران /يونيو تجاوز سعره بالكامل 5 دولارات للغالون الواحد. في الوقت نفسه، في يناير/كانون الثاني 2021 ، عندما تولى بايدن منصب رئيس الدولة، كان هذا الرقم 2.38 دولار للغالون الواحد. وقال بايدن إن أسعار البنزين في محطات الوقود الأمريكية آخذة في الانخفاض بالفعل، وأن زيارته للشرق الأوسط ستعزز هذا الهدف في الأسابيع المقبلة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, جو بايدن, السعودية
مشاهدو قناة "فوكس نيوز" يقارنون بايدن بالمهرج بعد زيارته للسعودية
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شكك مشاهدو قناة "فوكس نيوز" في نتائج زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للسعودية.
أفادت القناة أن الرئيس الأمريكي التقى، أثناء تواجده في المملكة، التي وصفها بـ "دولة منبوذة"، مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود، الذي وصفه أيضًا بـ "قاتل" الصحفي السعودي جمال خاشقجي. . في الوقت نفسه، أكد بايدن أنه طلب من الرياض زيادة إنتاج النفط.
وقال المذيع التلفزيوني شون هانيتي "جو بايدن يختتم أسبوعًا كارثيًا آخر من رئاسته مليئًا بمزيد من العثرات الغريبة، وحتى المزيد من السياسات الفاشلة والمزيد من البيانات الاقتصادية المروعة".
وعلق متابعو قناة Fox News على الأنباء.
كتب المستخدم مايك كين: "السعوديون يضحكون على براندون [لقب بايدن - محرر] ومدى عجزه".
وقال شون يا: "السعوديون ضحكوا على هذا المهرج، كيف يجرؤ على إحراج هذا البلد العظيم (الولايات المتحدة) بالذهاب إلى هناك للتوسل من أجل النفط ...إنه مثير للشفقة!".
وطالب تايمز أب: "من فضلك لا تدعوا هذا الأحمق يغادر المنزل مرة أخرى، فهو وصمة عار مدمرة لبلدنا".
وعلقDrHarryT: "أفعل كل ما في وسعي لزيادة الإمدادات (من النفط) للولايات المتحدة الأمريكية". حقا؟ إنه تحت أقدامنا".
وسخر فيكي ماكنتاير: "إنفاق أموالك الخاصة على ما تمتلكه الولايات المتحدة بالفعل أمر رائع".
وأضاف جاي مينر: "إنه عار مطلق".
وصل سعر البنزين في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية في آذار/مارس الماضي، مجددًا أعلى مستوياته التاريخية في أيار /مايو، وفي حزيران /يونيو تجاوز سعره بالكامل 5 دولارات للغالون الواحد. في الوقت نفسه، في يناير/كانون الثاني 2021 ، عندما تولى بايدن منصب رئيس الدولة، كان هذا الرقم 2.38 دولار للغالون الواحد. وقال بايدن إن أسعار البنزين في محطات الوقود الأمريكية آخذة في الانخفاض بالفعل، وأن زيارته للشرق الأوسط ستعزز هذا الهدف في الأسابيع المقبلة.