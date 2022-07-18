https://arabic.sputniknews.com/20220718/مصرع-4-أشخاص-إثر-اصطدام-طائرتين-في-لاس-فيغاس-بالولايات-المتحدة-صور-1065204720.html
مصرع 4 أشخاص إثر اصطدام طائرتين في لاس فيغاس بالولايات المتحدة.. صور
مصرع 4 أشخاص إثر اصطدام طائرتين في لاس فيغاس بالولايات المتحدة.. صور
أعلنت السلطات الأمريكية، يوم الأحد، عن مقتل 4 أشخاص بحادث اصطدام طائرتين في مطار شمال لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية. 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T04:02+0000
2022-07-18T04:02+0000
2022-07-18T04:02+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
تحطم طائرة
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وأكدت إدارة الإطفاء في نيفادا في تغريدة على شبكة التواصل الاجتماعي، "تويتر"، أنه قد "تم الإبلاغ عن أربع وفيات حتى الآن".وبحسب شبكة "سي بي إس"، فقد كانت طائرة "بايبر PA-46"، ذات المحرك الواحد، تستعد للهبوط عندما اصطدمت بطائرة "سيسنا 172".وقالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، إن "بايبر تحطمت في حقل شرقي رانواي، وسقطت سيسنا في بركة لتجميع المياه". مشيرة إلى أنه "كان على متن كل طائرة شخصان".وقالت إدارة الطيران في مقاطعة كلارك في بيان، "إنه لم يكن هناك ناجون".ويشارك المجلس الوطني لسلامة النقل وإدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية في التحقيق في الحادث.وقالت إدارة الطيران، إنه بعد ساعات من الحادث المميت، ظل المطار مفتوحا أمام الحركة الجوية مع إغلاق مدرجين حتى المساء للسماح للمحققين بالعمل في مكان الحادث.
https://arabic.sputniknews.com/20220717/مصرع-4-أفراد-جراء-تحطم-مروحية-كانت-تساعد-في-إطفاء-حريق-في-إحدى-الغابات-بأمريكا-1065185301.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, تحطم طائرة
مصرع 4 أشخاص إثر اصطدام طائرتين في لاس فيغاس بالولايات المتحدة.. صور
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أعلنت السلطات الأمريكية، يوم الأحد، عن مقتل 4 أشخاص بحادث اصطدام طائرتين في مطار شمال لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية.
وأكدت إدارة الإطفاء في نيفادا في تغريدة على شبكة التواصل الاجتماعي، "تويتر"، أنه قد "تم الإبلاغ عن أربع وفيات حتى الآن
".
وبحسب شبكة
"سي بي إس"، فقد كانت طائرة "بايبر PA-46"، ذات المحرك الواحد، تستعد للهبوط عندما اصطدمت بطائرة "سيسنا 172".
وقالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، إن "بايبر تحطمت في حقل شرقي رانواي، وسقطت سيسنا في بركة لتجميع المياه". مشيرة إلى أنه "كان على متن كل طائرة شخصان".
وقالت إدارة الطيران في مقاطعة كلارك في بيان، "إنه لم يكن هناك ناجون".
ويشارك المجلس الوطني لسلامة النقل وإدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية في التحقيق في الحادث.
وقالت إدارة الطيران، إنه بعد ساعات من الحادث المميت، ظل المطار مفتوحا أمام الحركة الجوية مع إغلاق مدرجين حتى المساء للسماح للمحققين بالعمل في مكان الحادث.