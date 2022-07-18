https://arabic.sputniknews.com/20220718/مصر-تعلق-طيران-المناطيد-أعلى-الأقصر-بعد-إصابة-سائحين--1065233170.html
مصر تعلق طيران المناطيد أعلى الأقصر بعد إصابة سائحين
مصر تعلق طيران المناطيد أعلى الأقصر بعد إصابة سائحين
علقت السلطات المصرية، طيران البالونات الهوائية أعلى مدينة الأقصر بعد إصابة سائحين اثنين أثناء رحلة في وقت مبكر اليوم الاثنين. 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T10:37+0000
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منطاد
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وذكر بيان صادر عن وزارة الطيران المدني أن منطادا يقل 28 سائحا انحرف عن مساره لكنه هبط في نهاية الأمر، بحسب موقع "بوابة الأهرام".وأشار بيان وزارة الطيران المدني إلى أنه تم نقل السائحين المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.وأشار البيان إلى أن "سرعة الريح كانت 3 عقدة على سطح الأرض وبعد إقلاع البالون ووصوله إلى ارتفاع 60 مترا تقريبا كانت سرعة الريح نحو 7 عقدة ما أدى لانحرف البالون".وقالت الوزارة إن طيران المناطيد لن يستأنف حتى يتم استكمال تحقيق عن سبب وقوع الحادث.يذكر أن طيران المناطيد أمر شائع في الأقصر الواقعة على مسافة 510 كيلومترات جنوبي القاهرة، حيث يمنح السائحين الفرصة لرؤية مشاهد خلابة للمعابد القديمة.
https://arabic.sputniknews.com/20220525/منطاد-صيني-يسجل-رقما-قياسيا-في-ارتفاع-التحليق-فيديو-1062683476.html
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أخبار مصر الآن, منطاد
مصر تعلق طيران المناطيد أعلى الأقصر بعد إصابة سائحين
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علقت السلطات المصرية، طيران البالونات الهوائية أعلى مدينة الأقصر بعد إصابة سائحين اثنين أثناء رحلة في وقت مبكر اليوم الاثنين.
وذكر بيان صادر عن وزارة الطيران المدني أن منطادا يقل 28 سائحا انحرف عن مساره لكنه هبط في نهاية الأمر، بحسب موقع "بوابة الأهرام"
.
وأشار بيان وزارة الطيران المدني إلى أنه تم نقل السائحين المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وأشار البيان إلى أن "سرعة الريح كانت 3 عقدة على سطح الأرض وبعد إقلاع البالون ووصوله إلى ارتفاع 60 مترا تقريبا كانت سرعة الريح نحو 7 عقدة ما أدى لانحرف البالون".
وقالت الوزارة إن طيران المناطيد
لن يستأنف حتى يتم استكمال تحقيق عن سبب وقوع الحادث.
يذكر أن طيران المناطيد أمر شائع في الأقصر الواقعة على مسافة 510 كيلومترات جنوبي القاهرة، حيث يمنح السائحين الفرصة لرؤية مشاهد خلابة للمعابد القديمة.