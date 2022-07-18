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https://arabic.sputniknews.com/20220718/مقتل-جندي-وإصابة-آخر-في-انفجار-شرقي-تركيا-1065229896.html
مقتل جندي وإصابة آخر في انفجار شرقي تركيا
مقتل جندي وإصابة آخر في انفجار شرقي تركيا
أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الاثنين، مقتل جندي وإصابة آخر في انفجار عبوة يدوية الصنع في ولاية وان شرقي تركيا. 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T09:15+0000
2022-07-18T09:15+0000
أخبار تركيا اليوم
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ونقلت وكالة "الأناضول" عن بيان للوزارة أنه "استشهد عنصر درك وأصيب آخر جراء انفجار عبوة مصنعة يدوية فجر اليوم في ريف قضاء تشاتاك بالولاية وذلك في إطار عملية (أرن الحصار- 22)".وبعثت الوزارة بتعازيها لأسرة الجندي وأقربائه، معربة في الوقت ذاته عن تمنياتها بالشفاء العاجل للجندي المصاب.وفي يناير/ كانون الثاني 2021، أطلقت وزارة الداخلية سلسلة عمليات "أرن" ضد عناصر تنظيم حزب العمال الكردستاني.وتم إطلاق اسم "أرن" على هذه العمليات نسبة إلى الشاب التركي أرن بلبل، الذي قتل على يد عناصر من التنظيم في 11 أغسطس/ آب 2017.
https://arabic.sputniknews.com/20210912/مقتل-جندي-تركي-خلال-العمليات-العسكرية-شمالي-العراق-1050119495.html
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أخبار تركيا اليوم

مقتل جندي وإصابة آخر في انفجار شرقي تركيا

09:15 GMT 18.07.2022
© AP Photo / Mahir Alan/Dha-Depoالشرطة التركية
الشرطة التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2022
© AP Photo / Mahir Alan/Dha-Depo
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أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الاثنين، مقتل جندي وإصابة آخر في انفجار عبوة يدوية الصنع في ولاية وان شرقي تركيا.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن بيان للوزارة أنه "استشهد عنصر درك وأصيب آخر جراء انفجار عبوة مصنعة يدوية فجر اليوم في ريف قضاء تشاتاك بالولاية وذلك في إطار عملية (أرن الحصار- 22)".
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وبعثت الوزارة بتعازيها لأسرة الجندي وأقربائه، معربة في الوقت ذاته عن تمنياتها بالشفاء العاجل للجندي المصاب.
وفي يناير/ كانون الثاني 2021، أطلقت وزارة الداخلية سلسلة عمليات "أرن" ضد عناصر تنظيم حزب العمال الكردستاني.
وتم إطلاق اسم "أرن" على هذه العمليات نسبة إلى الشاب التركي أرن بلبل، الذي قتل على يد عناصر من التنظيم في 11 أغسطس/ آب 2017.
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