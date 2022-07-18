https://arabic.sputniknews.com/20220718/مقتل-شخص-وإصابة-4-آخرين-في-إطلاق-نار-بأحد-شوارع-باريس-1065261395.html
مقتل شخص وإصابة 4 آخرين في إطلاق نار بأحد شوارع باريس
مقتل شخص وإصابة 4 آخرين في إطلاق نار بأحد شوارع باريس
أعلنت السلطات الفرنسية، الاثنين، مقتل شخص وإصابة 4 آخرين إثر إطلاق نار في حانة بالدائرة الحادية عشر بالعاصمة الفرنسية باريس. 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T23:08+0000
2022-07-18T23:08+0000
2022-07-18T23:08+0000
أخبار فرنسا
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باريس - سبوتنيك. وقال عمدة الدائرة التي وقع بها الحادث، فرانسوا فوغلين، عبر حسابه على تويتر، إن تبادلا لإطلاق النار أسفر عن مقتل شخص وإصابة 4 بجروح في حانة بأحد شوارع المقاطعة الحادية عشر في باريس.وأضاف أنه لا يوجد ما يشير إلى أي دوافع الحادث حتى الآن.وأوضح أيضًا أنه تم إلقاء القبض على أحد الشخصين المشاركين في إطلاق النار، فيما يظل المشتبه به الثاني هاربا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا
مقتل شخص وإصابة 4 آخرين في إطلاق نار بأحد شوارع باريس
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أعلنت السلطات الفرنسية، الاثنين، مقتل شخص وإصابة 4 آخرين إثر إطلاق نار في حانة بالدائرة الحادية عشر بالعاصمة الفرنسية باريس.
باريس - سبوتنيك. وقال عمدة الدائرة التي وقع بها الحادث، فرانسوا فوغلين، عبر حسابه على تويتر، إن تبادلا لإطلاق النار
أسفر عن مقتل شخص وإصابة 4 بجروح في حانة بأحد شوارع المقاطعة الحادية عشر في باريس.
وأضاف أنه لا يوجد ما يشير إلى أي دوافع الحادث حتى الآن.
وأوضح أيضًا أنه تم إلقاء القبض على أحد الشخصين المشاركين في إطلاق النار، فيما يظل المشتبه به الثاني هاربا.