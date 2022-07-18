عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220718/مقتل-3-أشخاص-وجرح-3-آخرين-خلال-إطلاق-في-ولاية-إنديانا-الأمريكية-1065203997.html
مقتل 3 أشخاص وجرح 3 آخرين خلال إطلاق في ولاية إنديانا الأمريكية
مقتل 3 أشخاص وجرح 3 آخرين خلال إطلاق في ولاية إنديانا الأمريكية
لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون، اليوم الاثنين، في مركز تجاري بولاية إنديانا الأمريكية، بحسب ما أفاد مسؤولون. 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T02:15+0000
2022-07-18T02:24+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/04/1064653026_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_9236b7aff62f5bbe2570318a6a368ff2.jpg
وتعد تلك أحدث حلقة في موجة عنف مسلح التي تجتاح الولايات المتحدة.وأكد مايرز أن "المسلح قتل" برصاص شخص مسلح كان متواجدا في المكان.نشرت شرطة غرينوود منشورا على صفحتهم على موقع فيسبوك يطلبون من شهود عيان على إطلاق النار الاتصال بالقسم للحصول بالمعلومات.والهجوم هو الأحدث في موجة عنف مسلح عصفت بالولايات المتحدة، حيث يتسبب استخدام الأسلحة النارية في مقتل 40 ألف شخص سنويًا، وفقًا لأرشيف العنف المسلح، وفقا لموقع قناة "ndtv".يأتي ذلك بعد أسابيع فقط، عندما فتح مسلح النار في عرض عسكري في 4 يوليو/تموز في إحدى ضواحي شيكاغو، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 36.جاء إطلاق النار بعد مجزرتين في مايو/أيار الماضي أسفرتا عن مقتل 10 أشخاص من السود في سوبر ماركت شمال ولاية نيويورك، وقتل 19 طفلا ومعلمان في مدرسة ابتدائية في تكساس.أدى الارتفاع الأخير في عنف الأسلحة النارية إلى إعادة إشعال الجدل المثير للانقسام حول تنظيم الأسلحة النارية. من المقرر أن تصوت لجنة من مجلس النواب الأمريكي هذا الأسبوع لأول مرة منذ ما يقرب من 20 عامًا على مشروع قانون يحظر الأسلحة الهجومية.
https://arabic.sputniknews.com/20220704/بايدن-يتعهد-بمواصلة-محاربة-وباء-العنف-المسلح-بعد-مقتل-6-أشخاص-في-احتفالات-الاستقلال-1064651089.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/04/1064653026_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_6c879ca82d7564d57d8be77c4ae7f322.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية

مقتل 3 أشخاص وجرح 3 آخرين خلال إطلاق في ولاية إنديانا الأمريكية

02:15 GMT 18.07.2022 (تم التحديث: 02:24 GMT 18.07.2022)
© AFP 2022 / JIM VONDRUSKAالشرطة الأمريكية تكشف هوية مطلق النار في شيكاغو 4 يوليو 2022
الشرطة الأمريكية تكشف هوية مطلق النار في شيكاغو 4 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2022
© AFP 2022 / JIM VONDRUSKA
تابعنا عبرTelegram
لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون، اليوم الاثنين، في مركز تجاري بولاية إنديانا الأمريكية، بحسب ما أفاد مسؤولون.
وتعد تلك أحدث حلقة في موجة عنف مسلح التي تجتاح الولايات المتحدة.
وقال مارك مايرز، عمدة غرينوود بولاية إنديانا، في بيان: " "لقد شهدنا إطلاق نار جماعي هذا المساء في مول غرينوود بارك". مضيفا "لدينا ثلاثة قتلى ومثلهم جرحى، حتى الآن".
وأكد مايرز أن "المسلح قتل" برصاص شخص مسلح كان متواجدا في المكان.
نشرت شرطة غرينوود منشورا على صفحتهم على موقع فيسبوك يطلبون من شهود عيان على إطلاق النار الاتصال بالقسم للحصول بالمعلومات.
والهجوم هو الأحدث في موجة عنف مسلح عصفت بالولايات المتحدة، حيث يتسبب استخدام الأسلحة النارية في مقتل 40 ألف شخص سنويًا، وفقًا لأرشيف العنف المسلح، وفقا لموقع قناة "ndtv".
الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
بايدن يتعهد بمواصلة محاربة "وباء العنف المسلح" بعد مقتل 6 أشخاص في احتفالات الاستقلال
4 يوليو, 20:49 GMT
يأتي ذلك بعد أسابيع فقط، عندما فتح مسلح النار في عرض عسكري في 4 يوليو/تموز في إحدى ضواحي شيكاغو، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 36.
جاء إطلاق النار بعد مجزرتين في مايو/أيار الماضي أسفرتا عن مقتل 10 أشخاص من السود في سوبر ماركت شمال ولاية نيويورك، وقتل 19 طفلا ومعلمان في مدرسة ابتدائية في تكساس.
أدى الارتفاع الأخير في عنف الأسلحة النارية إلى إعادة إشعال الجدل المثير للانقسام حول تنظيم الأسلحة النارية. من المقرر أن تصوت لجنة من مجلس النواب الأمريكي هذا الأسبوع لأول مرة منذ ما يقرب من 20 عامًا على مشروع قانون يحظر الأسلحة الهجومية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий у вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة...آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 20:35 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала