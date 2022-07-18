https://arabic.sputniknews.com/20220718/موجة-عارمة-تفسد-حفل-زفاف-فيديو-1065258649.html
"موجة عارمة" تفسد حفل زفاف... فيديو
"موجة عارمة" تفسد حفل زفاف... فيديو
تعتبر ولاية هاواي الأمريكية الوادعة في المحيط الهادئ مصيفا للسياح من أمريكا والعالم بسبب مناخها الاستوائي وشطآنها الأخاذة. 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T19:39+0000
2022-07-18T19:39+0000
2022-07-18T19:39+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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واعتاد الناس على اختيارها كوجهة شاعرية، خصوصا للرجال الذين يريدون مفاجأة شريكاتهم بتقديم خاتم الزواج أو الخطوبة لهن، أو لإقامة حفلات الزفاف.انتشر مقطع فيديو بوسائل التواصل الاجتماعي، لعرس جرت الرياح بما لا تشتهي سفن مدعويه، فقد خلفت أنواء بحرية موجة هوجاء نحو الصالة المكشوفة للزفاف، فكانت ضيفا غير مرحب به.حيث أفسدت المياه أثاث الحفل وبللت الزوار، إلا أنهم قابلوا ذلك بالضحك، ولربما كان عزاء العروسين أن "كعكة الزفاف" لم تصب بأذى يذكر كما ظهر في المقطع.
الولايات المتحدة الأمريكية
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية
"موجة عارمة" تفسد حفل زفاف... فيديو
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تعتبر ولاية هاواي الأمريكية الوادعة في المحيط الهادئ مصيفا للسياح من أمريكا والعالم بسبب مناخها الاستوائي وشطآنها الأخاذة.
واعتاد الناس على اختيارها كوجهة شاعرية، خصوصا للرجال الذين يريدون مفاجأة شريكاتهم بتقديم خاتم الزواج أو الخطوبة لهن، أو لإقامة حفلات الزفاف.
انتشر مقطع فيديو بوسائل التواصل الاجتماعي، لعرس جرت الرياح بما لا تشتهي سفن مدعويه، فقد خلفت أنواء بحرية موجة هوجاء نحو الصالة المكشوفة للزفاف، فكانت ضيفا غير مرحب به.
حيث أفسدت المياه أثاث الحفل وبللت الزوار، إلا أنهم قابلوا ذلك بالضحك، ولربما كان عزاء العروسين أن "كعكة الزفاف" لم تصب بأذى يذكر كما ظهر في المقطع.