https://arabic.sputniknews.com/20220718/نائب-وزير-الخارجية-الروسي-يستقبل-السفير-السوري-في-موسكو-1065244006.html
نائب وزير الخارجية الروسي يستقبل السفير السوري في موسكو
نائب وزير الخارجية الروسي يستقبل السفير السوري في موسكو
استقبل ممثل روسيا الخاص في الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف، سفير الجمهورية العربية السورية في موسكو رياض حداد. 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T13:06+0000
2022-07-18T13:06+0000
2022-07-18T13:06+0000
الخارجية الروسية
أخبار سوريا اليوم
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وقالت وزارة الخارجية الروسية عبر موقعها الرسمي، اليوم الاثنين: "وجرى خلال المحادثة تبادل معمق لوجهات النظر حول تطور الوضع في سوريا وما حولها في سياق الجهود المبذولة لتعزيز تسوية شاملة في سوريا، بما في ذلك في إطار صيغة أستانا".كما ناقش الطرفان قضايا الساعة المتعلقة بمواصلة تعزيز التعاون الروسي السوري في جميع المجالات، بما في ذلك الحفاظ على حوار سياسي نشط حول القضايا الدولية والشرق أوسطية ذات الاهتمام المشترك.وأعلن بوغدانوف، يوم الخميس الموافق لـ14 تموز/يوليو، أن بلاده تستعد بشكل بناء لعقد قمة مع تركيا وإيران حول سوريا في طهران.وقال بوغدانوف للصحفيين: "الحدث مهم للغاية، والحالة المزاجية بناءة للغاية من جانبنا". تنتشر قوات تركية في المنطقة الحدودية السورية، وتنفذ عمليات ضد التشكيلات الكردية، ووصفت دمشق مرارا ذلك الأمر بأنه غير قانوني وطالبت أنقرة بسحب قواتها.
https://arabic.sputniknews.com/20220718/بيسكوف-عملية-التسوية-السورية-ستكون-أساس-زيارة-بوتين-لطهران-في-إطار-المفاوضات-الثلاثية-1065230404.html
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الخارجية الروسية, أخبار سوريا اليوم
نائب وزير الخارجية الروسي يستقبل السفير السوري في موسكو
تابعنا عبر
استقبل ممثل روسيا الخاص في الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف، سفير الجمهورية العربية السورية في موسكو رياض حداد.
وقالت وزارة الخارجية الروسية عبر موقعها الرسمي
، اليوم الاثنين: "وجرى خلال المحادثة تبادل معمق لوجهات النظر حول تطور الوضع في سوريا وما حولها في سياق الجهود المبذولة لتعزيز تسوية شاملة في سوريا، بما في ذلك في إطار صيغة أستانا".
كما ناقش الطرفان قضايا الساعة المتعلقة بمواصلة تعزيز التعاون الروسي السوري في جميع المجالات، بما في ذلك الحفاظ على حوار سياسي نشط حول القضايا الدولية والشرق أوسطية ذات الاهتمام المشترك.
وأعلن بوغدانوف، يوم الخميس الموافق لـ14 تموز/يوليو، أن بلاده تستعد بشكل بناء لعقد قمة مع تركيا وإيران
حول سوريا في طهران.
وقال بوغدانوف للصحفيين: "الحدث مهم للغاية، والحالة المزاجية بناءة للغاية من جانبنا". تنتشر قوات تركية في المنطقة الحدودية السورية، وتنفذ عمليات ضد التشكيلات الكردية، ووصفت دمشق مرارا ذلك الأمر بأنه غير قانوني وطالبت أنقرة بسحب قواتها.