https://arabic.sputniknews.com/20220718/نيجيريا-مستعدة-لبحث-الاعتراف-بجمهوريتي-دونيتسك-ولوغانسك-1065205050.html
نيجيريا مستعدة لبحث الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
نيجيريا مستعدة لبحث الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
أعلن سفير نيجيريا بروسيا استعداد بلاده لبحث طلب الاعتراف بجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية. 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T04:33+0000
2022-07-18T04:33+0000
2022-07-18T04:33+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
العالم
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وقال السفير عبدالله شيخو لـ"سبوتنيك" إن سلطات بلاده ستبحث طلب الاعتراف بجمهورية دونيتسك وجمهورية لوغانسك في حال تقديمه. وعلى قدر علمه لم تتقدم الجمهوريتان بطلب كهذا حتى الآن.. "وإذا تقدمتا فسوف نبحث طلبهما".وكانت سفارة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بروسيا قد أخبرت "سبوتنيك" في وقت سابق بأن بلادها اعترفت باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.وتأسست جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان في شرق أوكرانيا في عام 2014 بعد تغيير السلطة في العاصمة الأوكرانية كييف بطريق الانقلاب.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
نيجيريا مستعدة لبحث الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
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أعلن سفير نيجيريا بروسيا استعداد بلاده لبحث طلب الاعتراف بجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية.
وقال
السفير عبدالله شيخو لـ"سبوتنيك" إن سلطات بلاده ستبحث طلب الاعتراف بجمهورية دونيتسك وجمهورية لوغانسك في حال تقديمه. وعلى قدر علمه لم تتقدم الجمهوريتان بطلب كهذا حتى الآن.. "وإذا تقدمتا فسوف نبحث طلبهما".
وكانت سفارة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بروسيا قد أخبرت "سبوتنيك" في وقت سابق بأن بلادها اعترفت باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
وتأسست جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان في شرق أوكرانيا في عام 2014 بعد تغيير السلطة في العاصمة الأوكرانية كييف بطريق الانقلاب.