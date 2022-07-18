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- سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
تم إطلاق هذا المشروع الخاص لتسليط الضوء على ما حدث في دونباس على مدى السنوات الثماني الماضية. ويهدف المشروع المعنون "دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022" إلى إظهار ليس فقط حلقات الجرائم التي ارتكبها نظام كييف ضد السكان المدنيين، ولكن أيضًا لاستكشاف جذور الكارثة التي حدثت في المنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220718/نيجيريا-مستعدة-لبحث-الاعتراف-بجمهوريتي-دونيتسك-ولوغانسك-1065205050.html
نيجيريا مستعدة لبحث الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
نيجيريا مستعدة لبحث الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
أعلن سفير نيجيريا بروسيا استعداد بلاده لبحث طلب الاعتراف بجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية. 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T04:33+0000
2022-07-18T04:33+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
العالم
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وقال السفير عبدالله شيخو لـ"سبوتنيك" إن سلطات بلاده ستبحث طلب الاعتراف بجمهورية دونيتسك وجمهورية لوغانسك في حال تقديمه. وعلى قدر علمه لم تتقدم الجمهوريتان بطلب كهذا حتى الآن.. "وإذا تقدمتا فسوف نبحث طلبهما".وكانت سفارة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بروسيا قد أخبرت "سبوتنيك" في وقت سابق بأن بلادها اعترفت باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.وتأسست جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان في شرق أوكرانيا في عام 2014 بعد تغيير السلطة في العاصمة الأوكرانية كييف بطريق الانقلاب.
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العالم

نيجيريا مستعدة لبحث الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك

04:33 GMT 18.07.2022
© Sputnik . Сергей Аверин / الذهاب إلى بنك الصورعلم جمهورية دونيتسك الشعبية
علم جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2022
© Sputnik . Сергей Аверин
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أعلن سفير نيجيريا بروسيا استعداد بلاده لبحث طلب الاعتراف بجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية.
وقال السفير عبدالله شيخو لـ"سبوتنيك" إن سلطات بلاده ستبحث طلب الاعتراف بجمهورية دونيتسك وجمهورية لوغانسك في حال تقديمه. وعلى قدر علمه لم تتقدم الجمهوريتان بطلب كهذا حتى الآن.. "وإذا تقدمتا فسوف نبحث طلبهما".
وكانت سفارة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بروسيا قد أخبرت "سبوتنيك" في وقت سابق بأن بلادها اعترفت باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
وتأسست جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان في شرق أوكرانيا في عام 2014 بعد تغيير السلطة في العاصمة الأوكرانية كييف بطريق الانقلاب.
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