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https://arabic.sputniknews.com/20220718/وزير-الخزانة-البريطاني-السابق-ريشي-سوناك-يفوز-بأكبر-عدد-أصوات-بالجولة-الثالثة-لانتخاب-رئيس-الوزراء-1065258071.html
وزير الخزانة البريطاني السابق يتفوق على ليز تروس
وزير الخزانة البريطاني السابق يتفوق على ليز تروس
وزير الخزانة البريطاني السابق ريشي سوناك يفوز بأكثر عدد من الأصوات في الجولة الثالثة لانتخاب رئيس الوزراء متفوقا على وزيرة الدولة للتجارة الدولية بيني موردنت 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T19:20+0000
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وبحسب نتائج المرحلة الثالثة من التصويت، حصلت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس على 71 صوتًا ، أي بزيادة سبعة أصوات عن الجولة الماضية.وتفوق عليها وزير الخزانة السابق ريشي سوناك ونائبة وزير التجارة الدولية بيني مورداونت، اللتان سجلتا 115 و 82 صوتًا على التوالي. وستجرى الجولة القادمة من الانتخابات يوم الثلاثاء.
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وزير الخزانة البريطاني السابق يتفوق على ليز تروس

19:20 GMT 18.07.2022 (تم التحديث: 19:34 GMT 18.07.2022)
© AFP 2022 / JUSTIN TALLISوزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس
وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2022
© AFP 2022 / JUSTIN TALLIS
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وزير الخزانة البريطاني السابق ريشي سوناك يفوز بأكثر عدد من الأصوات في الجولة الثالثة لانتخاب رئيس الوزراء متفوقا على وزيرة الدولة للتجارة الدولية بيني موردنت
وبحسب نتائج المرحلة الثالثة من التصويت، حصلت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس على 71 صوتًا ، أي بزيادة سبعة أصوات عن الجولة الماضية.
وتفوق عليها وزير الخزانة السابق ريشي سوناك ونائبة وزير التجارة الدولية بيني مورداونت، اللتان سجلتا 115 و 82 صوتًا على التوالي.
وستجرى الجولة القادمة من الانتخابات يوم الثلاثاء.
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