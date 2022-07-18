https://arabic.sputniknews.com/20220718/وزير-الصحة-المغربي-نعاني-من-نقص-حاد-في-الأطباء-النفسيين-1065245387.html
وزير الصحة المغربي: نعاني من نقص حاد في الأطباء النفسيين
وزير الصحة المغربي: نعاني من نقص حاد في الأطباء النفسيين
كشف وزير الصحة المغربي، خالد آيت الطالب، عن وجود نقص حاد في الأطقم الطبية المتخصصة في الصحة النفسية في بلاده. 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T13:27+0000
2022-07-18T13:27+0000
2022-07-18T13:27+0000
أخبار المغرب اليوم
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جاء ذلك خلال رده على سؤال كتابي في هذا الشأن للنائبة البرلمانية فدوى محسن الحياني، بحسب صحيفة "هسبريس".وقال وزير الصحة المغربي إن الموارد البشرية المتخصصة في الصحة النفسية لا تكفي لسد احتياجات السكان من العلاجات في الوقت الذي تكشف فيه الأرقام الرسمية عن نسب انتشار كبيرة للاضطرابات العقلية والنفسية.ويوجد في المغرب 343 طبيبا متخصصا في الصحة النفسية و214 من علماء النفس، من بينهم 200 يعملون في القطاع الخاص.كما يتوفر فيه 1335 ممرضا في الطب النفسي، و16 طبيبا متخصصا في الصحة النفسية للأطفال، و14 مساعدا اجتماعيا، و64 طبيبا مدربا في علاج الإدمان.وذكرت وزارة الصحة أن هذه الموارد غير كافية لمواجهة النسب المرتفعة من الاضطرابات العقلية والنفسية.وأشارت إلى أن 26 في المائة من المغاربة يعانون من الاكتئاب خلال حياتهم، و9 في المائة من اضطراب القلق، و5.6 في المائة في المائة من اضطرابات ذهنية.
https://arabic.sputniknews.com/20220324/المغرب-يمدد-حالة-الطوارئ-الصحية-حتى-30-أبريل-1060395373.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم
وزير الصحة المغربي: نعاني من نقص حاد في الأطباء النفسيين
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كشف وزير الصحة المغربي، خالد آيت الطالب، عن وجود نقص حاد في الأطقم الطبية المتخصصة في الصحة النفسية في بلاده.
جاء ذلك خلال رده على سؤال كتابي في هذا الشأن للنائبة البرلمانية فدوى محسن الحياني، بحسب صحيفة "هسبريس"
.
وقال وزير الصحة المغربي
إن الموارد البشرية المتخصصة في الصحة النفسية لا تكفي لسد احتياجات السكان من العلاجات في الوقت الذي تكشف فيه الأرقام الرسمية عن نسب انتشار كبيرة للاضطرابات العقلية والنفسية.
ويوجد في المغرب 343 طبيبا متخصصا في الصحة النفسية و214 من علماء النفس، من بينهم 200 يعملون في القطاع الخاص.
كما يتوفر فيه 1335 ممرضا في الطب النفسي، و16 طبيبا متخصصا في الصحة النفسية للأطفال، و14 مساعدا اجتماعيا، و64 طبيبا مدربا في علاج الإدمان.
وذكرت وزارة الصحة أن هذه الموارد غير كافية لمواجهة النسب المرتفعة من الاضطرابات العقلية والنفسية.
وأشارت إلى أن 26 في المائة من المغاربة يعانون من الاكتئاب خلال حياتهم، و9 في المائة من اضطراب القلق، و5.6 في المائة في المائة من اضطرابات ذهنية.