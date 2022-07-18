https://arabic.sputniknews.com/20220718/وزير-شؤون-القدس-لـسبوتنيك-نتطلع-لترجمة-المواقف-الدولية-والأمريكية-على-الأرض-بشأن-حل-الدولتين-1065241787.html
وزير شؤون القدس لـ"سبوتنيك": نتطلع لترجمة المواقف الدولية والأمريكية على الأرض بشأن حل الدولتين
وزير شؤون القدس لـ"سبوتنيك": نتطلع لترجمة المواقف الدولية والأمريكية على الأرض بشأن حل الدولتين
قال وزير شؤون القدس الفلسطيني، فادي الهدمي، اليوم الاثنين، إن "ما تقوم به إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من اعتداء على الوضع القائم ومن تغيير فعلي للوضع في... 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T12:50+0000
2022-07-18T12:50+0000
2022-07-18T12:50+0000
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وعقّب الوزير الفلسطيني على حديث الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأن "حل الدولتين هو الخيار الأمثل لحل الصراع"، وذلك في حديثه لـ"سبوتنيك" قائلا: "نتطلع لترجمة حقيقية لأن الحالة على الأرض تستوجب أن تكون المواقف الدولية والأمريكية وكل المواقف متقدمة تؤكد على الحق الفلسطيني المكفول حسب القانون الدولي.واستقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية، الدكتور فادي الهدمي، ظهر اليوم الاثنين، الموافق 18 يوليو/ تموز الجاري، وذلك بمقر الأمانة العامة في القاهرة.وصرح المتحدث باسم الأمين العام، جمال رشدي، أن اللقاء تناول أوضاع مدينة القدس في ظل الهجمة الشرسة التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية، وكذا المقدسيون، على يد قوات الاحتلال.واستمع أبو الغيط باهتمام لاستعراض شامل قدمه الوزير الفلسطيني، متناولا المحاولات المستمرة للحكومة الإسرائيلية التضييق على الوجود الفلسطيني في المدينة وحصاره بالمستوطنات، فضلا عن السعي إلى تقسيم الأقصى زمانياً ومكانياً عبر تكثيف الاقتحامات التي تقوم بها جماعات يهودية متطرفة للحرم القدسي الشريف.وأوضح المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن أحمد أبو الغيط أعرب عن تقديره الكامل للصمود الفلسطيني في المدينة برغم ممارسات الاحتلال وخططه، مؤكدا أهمية تعزيز الدعم العربي لهذا الصمود بكافة الوسائل الممكنة، سياسيا واقتصاديا ومعنويا، ومشددا على أن قضية القدس تهم كل عربي ومسلم ولا ينبغي أن يتحمل عبئها الفلسطينيون وحدهم، وأضاف أن ممارسات الاحتلال في المدينة تهدد بإشعال صراعات دينية خطيرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220715/عباس-فرصة-حل-الدولتين-قد-تكون-متاحة-اليوم-فقط-1065088196.html
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جامعة الدول العربية, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي
وزير شؤون القدس لـ"سبوتنيك": نتطلع لترجمة المواقف الدولية والأمريكية على الأرض بشأن حل الدولتين
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قال وزير شؤون القدس الفلسطيني، فادي الهدمي، اليوم الاثنين، إن "ما تقوم به إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من اعتداء على الوضع القائم ومن تغيير فعلي للوضع في القدس مناف للقانون الدولي والقوانين الإنسانية والقرارات الأممية".
وعقّب الوزير الفلسطيني على حديث الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأن "حل الدولتين هو الخيار الأمثل لحل الصراع"، وذلك في حديثه لـ"سبوتنيك
" قائلا: "نتطلع لترجمة حقيقية لأن الحالة على الأرض تستوجب أن تكون المواقف الدولية والأمريكية وكل المواقف متقدمة تؤكد على الحق الفلسطيني المكفول حسب القانون الدولي.
واستقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية، الدكتور فادي الهدمي، ظهر اليوم الاثنين، الموافق 18 يوليو/ تموز الجاري، وذلك بمقر الأمانة العامة في القاهرة.
وصرح المتحدث باسم الأمين العام، جمال رشدي، أن اللقاء تناول أوضاع مدينة القدس في ظل الهجمة الشرسة التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية، وكذا المقدسيون، على يد قوات الاحتلال.
واستمع أبو الغيط باهتمام لاستعراض شامل قدمه الوزير الفلسطيني، متناولا المحاولات المستمرة للحكومة الإسرائيلية التضييق على الوجود الفلسطيني في المدينة وحصاره بالمستوطنات، فضلا عن السعي إلى تقسيم الأقصى زمانياً ومكانياً عبر تكثيف الاقتحامات التي تقوم بها جماعات يهودية متطرفة للحرم القدسي الشريف.
وأوضح المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن أحمد أبو الغيط أعرب عن تقديره الكامل للصمود الفلسطيني في المدينة برغم ممارسات الاحتلال وخططه، مؤكدا أهمية تعزيز الدعم العربي لهذا الصمود بكافة الوسائل الممكنة، سياسيا واقتصاديا ومعنويا، ومشددا على أن قضية القدس تهم كل عربي ومسلم ولا ينبغي أن يتحمل عبئها الفلسطينيون وحدهم، وأضاف أن ممارسات الاحتلال في المدينة تهدد بإشعال صراعات دينية خطيرة.