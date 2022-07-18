https://arabic.sputniknews.com/20220718/وسائل-إعلام-السلطات-الألمانية-تتوقع-حالات-طوارئ-في-الشتاء-بسبب-نقص-الغاز-1065205396.html
وسائل إعلام: السلطات الألمانية تتوقع حالات طوارئ في الشتاء بسبب نقص الغاز
وسائل إعلام: السلطات الألمانية تتوقع حالات طوارئ في الشتاء بسبب نقص الغاز
تخشى الحكومة الألمانية أن يؤدي نقص الغاز إلى حالات طوارئ في مناطق معينة من البلاد هذا الشتاء، وستستمر مشكلة الغاز في ألمانيا حتى عام 2024، وهو ما قد يؤدي بدوره... 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T04:47+0000
2022-07-18T04:47+0000
2022-07-18T04:57+0000
أخبار ألمانيا
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0d/1050421517_0:0:3287:1850_1920x0_80_0_0_982acf580fc880ea702d92e79073440e.jpg
وبحسب الصحيفة، عقد رئيس دائرة المستشار الألماني، وولفجانج شميدت، يوم الخميس، اجتماعا بمشاركة رؤساء إدارات الدولة، تم خلاله مناقشة أزمة الغاز.وفقًا للصحيفة، حتى إذا لم تؤثر حالة الطوارئ بسبب نقص الغاز على كامل أراضي ألمانيا، فقد تؤثر على الأراضي الفيدرالية الفردية.ويشير المنشور إلى أن مشكلة الغاز ستستمر في ألمانيا حتى عام 2024. وتتوقع الحكومة الفيدرالية أن تتضاعف أسعار الغاز أو تتضاعف ثلاث مرات، دون أن تتمكن الحكومة من التخفيف بشكل كامل من ارتفاع الأسعار، مما سيؤثر على جيوب المواطنين.قال رئيس وكالة الشبكة الفيدرالية، كلاوس مولر، يوم الأحد، إن مستوى الغاز في منشآت التخزين في ألمانيا غير كافٍ لموسم الشتاء دون الغاز الروسي. في الوقت نفسه، أشار إلى أنه في ظل أي سيناريو لن تترك ألمانيا من دون غاز.
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0d/1050421517_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_aa3150d694df93f11eca3f1e4de16772.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ألمانيا, اقتصاد
وسائل إعلام: السلطات الألمانية تتوقع حالات طوارئ في الشتاء بسبب نقص الغاز
04:47 GMT 18.07.2022 (تم التحديث: 04:57 GMT 18.07.2022) تابعنا عبر
تخشى الحكومة الألمانية أن يؤدي نقص الغاز إلى حالات طوارئ في مناطق معينة من البلاد هذا الشتاء، وستستمر مشكلة الغاز في ألمانيا حتى عام 2024، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى زيادة أسعار الغاز بمقدار ثلاثة أضعاف، بحسب صحيفة "بيلد".
وبحسب الصحيفة، عقد رئيس دائرة المستشار الألماني، وولفجانج شميدت، يوم الخميس، اجتماعا بمشاركة رؤساء إدارات الدولة، تم خلاله مناقشة أزمة الغاز.
وجاء في المنشور: "وفقًا لمجلة بيلد، تتوقع الحكومة الفيدرالية حدوث حالات طارئة في المناطق في الشتاء".
ويشير المنشور إلى أن مشكلة الغاز ستستمر في ألمانيا حتى عام 2024. وتتوقع الحكومة الفيدرالية أن تتضاعف أسعار الغاز أو تتضاعف ثلاث مرات، دون أن تتمكن الحكومة من التخفيف بشكل كامل من ارتفاع الأسعار، مما سيؤثر على جيوب المواطنين.
قال رئيس وكالة الشبكة الفيدرالية، كلاوس مولر، يوم الأحد، إن مستوى الغاز في منشآت التخزين في ألمانيا غير كافٍ لموسم الشتاء دون الغاز الروسي. في الوقت نفسه، أشار إلى أنه في ظل أي سيناريو لن تترك ألمانيا من دون غاز.