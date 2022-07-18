https://arabic.sputniknews.com/20220718/-صفقة-الدبيبة---حفتر-هل-سيكون-باشاغا-ضحية-ترتيبات-سياسية-عسكرية-جديدة-1065245250.html
"صفقة" الدبيبة - حفتر... هل سيكون باشاغا ضحية ترتيبات سياسية عسكرية جديدة
"صفقة" الدبيبة - حفتر... هل سيكون باشاغا ضحية ترتيبات سياسية عسكرية جديدة
تناقش الحلقة ظهور بوادر لإعادة ترتيب التحالفات السياسية والأمنية في ليبيا، بعد قرار رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، إقالة رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع... 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T13:33+0000
2022-07-18T13:33+0000
2022-07-18T13:33+0000
راديو
بانوراما
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"صفقة" الدبيبة _ حفتر.. وهل سيكون باشاغا ضحية ترتيبات سياسية عسكرية جديدة
"صفقة" الدبيبة _ حفتر.. وهل سيكون باشاغا ضحية ترتيبات سياسية عسكرية جديدة
وما يعزز من جدية هذه البوادر، إنهاء القوات العسكرية التابعة للمشير خليفة حفتر، إغلاقها للحقول والموانئ النفطية، وذلك مباشرة بعد تعيين ابن قدارة، على الرغم من أنها كانت في السابق تطالب الدبيبة بتسليم السلطة لرئيس الحكومة المعينة من قبل مجلس النواب - فتحي باشاغا.هذا التطور رأى فيه الخبير في الشأن الليبي، عبد العزيز إغنية، أنهوأوضح إغنية، في حوار عبر "بانوراما"، أنالتفاصيل في الملف الصوتي...
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فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
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feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
راديو, بانوراما, аудио
"صفقة" الدبيبة - حفتر... هل سيكون باشاغا ضحية ترتيبات سياسية عسكرية جديدة
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تناقش الحلقة ظهور بوادر لإعادة ترتيب التحالفات السياسية والأمنية في ليبيا، بعد قرار رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، إقالة رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله، وتعيين فرحات بن قدارة خلفا له.
وما يعزز من جدية هذه البوادر، إنهاء القوات العسكرية التابعة للمشير خليفة حفتر، إغلاقها للحقول والموانئ النفطية، وذلك مباشرة بعد تعيين ابن قدارة، على الرغم من أنها كانت في السابق تطالب الدبيبة بتسليم السلطة لرئيس الحكومة المعينة من قبل مجلس النواب - فتحي باشاغا.
هذا التطور رأى فيه الخبير في الشأن الليبي، عبد العزيز إغنية، أنه
محاولة من قبل الدبيبة للتواصل مع كافة الأطراف، ومن بينها حفتر، وتصليح الخطأ الذي ارتكبه بعدم التواصل معها في السابق، كما كان يجب أن يفعل عندما اختير لرئاسة الحكومة.
وأوضح إغنية، في حوار عبر "بانوراما
"، أن
"الدبيبة يجب أن يذهب باتجاه "سياسة التليين" مع كافة الفرقاء، وإلا فإنه قد يجد نفسه خارج العاصمة طرابلس (حسب تعبيره)، ولكن في المقابل، قد يؤدي تقارب الدبيبة مع القوات المسلحة إلى "إسقاطه وإسقاط داعميه".
التفاصيل في الملف الصوتي...