https://arabic.sputniknews.com/20220719/أردوغان-المجموعات-الإرهابية-في-سوريا-مدعومة-بأسلحة-ثقيلة-من-ألمانيا-وبريطانيا-وفرنسا-وأمريكا-1065280373.html

أردوغان: المجموعات الإرهابية في سوريا مدعومة بأسلحة ثقيلة من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وأمريكا

أردوغان: المجموعات الإرهابية في سوريا مدعومة بأسلحة ثقيلة من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وأمريكا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على ضرورة توحيد الأمة الإسلامية وزيادة التضامن بين إيران وتركيا. 19.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-19T12:08+0000

2022-07-19T12:08+0000

2022-07-19T12:08+0000

أخبار تركيا اليوم

أخبار إيران

رجب طيب أردوغان

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وقال أردوغان، خلال لقائه مع المرشد الإيراني علي خامنئي، إن "تركيا لم تصمت أبدا في وجه الظلم ضد إيران"، مشددا على "ضرورة توسيع جميع المجالات بين الأخوة الإيرانية والتركية"، حسب وكالة فارس الإيرانية.وشدد قائلا: "كنا دائمًا نعارض العقوبات أحادية الجانب ضد إيران"، مضيفا: "نحن ندعم توقعات إيران المشروعة في خطة العمل الشاملة المشتركة ونشجع الشركات التركية على الاستثمار في إيران".وفي إشارة إلى الصراع بين إيران وتركيا مع الإرهابيين منذ سنوات عديدة، قال الرئيس التركي: "في سوريا، يتم دعم الجماعات الإرهابية بأسلحة ثقيلة من دول غربية مثل ألمانيا وإنجلترا وفرنسا والولايات المتحدة بشكل خاص".وختم أردوغان بالقول إن "موقف تركيا من وحدة أراضي سوريا واضح"، مضيفا: "نتوقع أن تبدأ الحكومة السورية العمليات السياسية. وفي قمة أستانا الموضوع السوري مطروح على جدول الأعمال، ونأمل أن نحقق نتائج طيبة".واستقبل خامنئي، في وقت سابق الیوم، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يزور إيران حاليا. وقالت وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، إن "قائد الثورة الإسلامية، التقى رجب طيب أردوغان في العاصمة طهران لإجراء محادثات"، دون المزيد من التفاصيل.وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، استقبل في وقت سابق صباح اليوم، رجب طيب أردوغان، في مجمع سعد أباد الثقافي والتاريخي في طهران، وأقيمت للرئيس التركي مراسم استقبال رسمية، وتم عزف النشيد الوطني لكلا البلدين.وأوضحت الرئاسة الإيرانية، في بيان لها، أن "الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي استقبل ‏رئيس ‎تركيا رجب طيب ‎أردوغان في ‎طهران بمراسم استقبال رسمية وسيعقد معه اجتماع في إطار اللجنة الثنائية المشتركة العليا بين البلدين"، مشيرة إلى أن مؤتمرا صحفيا سيعقد بين الرئيسين بعد انتهاء الاجتماعات ظهر اليوم.

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أخبار تركيا اليوم, أخبار إيران, رجب طيب أردوغان