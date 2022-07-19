عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220719/أردوغان-سنناقش-مع-بوتين-ورئيسي-آخر-التطورات-في-سوريا-1065280140.html
أردوغان: سنناقش مع بوتين ورئيسي آخر التطورات في سوريا
أردوغان: سنناقش مع بوتين ورئيسي آخر التطورات في سوريا
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه يعتزم مناقشة آخر التطورات في سوريا خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في طهران. 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T12:02+0000
2022-07-19T12:02+0000
العالم العربي
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1d/1050288648_0:341:2883:1963_1920x0_80_0_0_49744ed1e5c64b3ffe7d198ec778059e.jpg
وأضاف أردوغان، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء في طهران: "بالإضافة إلى اجتماع المجلس الاستراتيجي على أعلى مستوى بين تركيا وإيران، سيعقد اجتماع آخر في إطار ثلاثي حول مسار أستانا وسأناقش أنا وزملائي آخر التطورات في سوريا".وقال أردوغان في تصريح صحفي في طهران: "سنقيم مرة أخرى" عملية أستانا "ونبحث عن فرص جديدة".استقبل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في العاصمة الإيرانية، طهران، ومن المقرر عقد مساء اليوم، اجتماع قمة طهران الثلاثي بمشاركة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.ووفقا لبيان الرئاسة الإيرانية سيعقد مساء اجتماع قمة طهران الثلاثي بمشاركة رئيس روسيا، فلاديمير بوتين.
https://arabic.sputniknews.com/20220719/الخارجية-الروسية-جنيف-تتحول-إلى-مكان-أقل-حيادية-في-اجتماعات-اللجان-السورية-1065267656.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1d/1050288648_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c479f7700d14d3322f68bb8229704187.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, العالم

أردوغان: سنناقش مع بوتين ورئيسي آخر التطورات في سوريا

12:02 GMT 19.07.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
© Sputnik . POOL
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه يعتزم مناقشة آخر التطورات في سوريا خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في طهران.
وأضاف أردوغان، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء في طهران: "بالإضافة إلى اجتماع المجلس الاستراتيجي على أعلى مستوى بين تركيا وإيران، سيعقد اجتماع آخر في إطار ثلاثي حول مسار أستانا وسأناقش أنا وزملائي آخر التطورات في سوريا".
وقال أردوغان في تصريح صحفي في طهران: "سنقيم مرة أخرى" عملية أستانا "ونبحث عن فرص جديدة".
استقبل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في العاصمة الإيرانية، طهران، ومن المقرر عقد مساء اليوم، اجتماع قمة طهران الثلاثي بمشاركة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
ووفقا لبيان الرئاسة الإيرانية سيعقد مساء اجتماع قمة طهران الثلاثي بمشاركة رئيس روسيا، فلاديمير بوتين.
نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
الخارجية الروسية: جنيف تتحول إلى مكان أقل حيادية في اجتماعات اللجنة الدستورية السورية
08:37 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ми-8МТВ пролетает над полевым аэродромом в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала