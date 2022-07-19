https://arabic.sputniknews.com/20220719/أردوغان-سنناقش-مع-بوتين-ورئيسي-آخر-التطورات-في-سوريا-1065280140.html

أردوغان: سنناقش مع بوتين ورئيسي آخر التطورات في سوريا

أردوغان: سنناقش مع بوتين ورئيسي آخر التطورات في سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه يعتزم مناقشة آخر التطورات في سوريا خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في طهران. 19.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-19T12:02+0000

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وأضاف أردوغان، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء في طهران: "بالإضافة إلى اجتماع المجلس الاستراتيجي على أعلى مستوى بين تركيا وإيران، سيعقد اجتماع آخر في إطار ثلاثي حول مسار أستانا وسأناقش أنا وزملائي آخر التطورات في سوريا".وقال أردوغان في تصريح صحفي في طهران: "سنقيم مرة أخرى" عملية أستانا "ونبحث عن فرص جديدة".استقبل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في العاصمة الإيرانية، طهران، ومن المقرر عقد مساء اليوم، اجتماع قمة طهران الثلاثي بمشاركة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.ووفقا لبيان الرئاسة الإيرانية سيعقد مساء اجتماع قمة طهران الثلاثي بمشاركة رئيس روسيا، فلاديمير بوتين.

https://arabic.sputniknews.com/20220719/الخارجية-الروسية-جنيف-تتحول-إلى-مكان-أقل-حيادية-في-اجتماعات-اللجان-السورية-1065267656.html

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