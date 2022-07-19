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https://arabic.sputniknews.com/20220719/أردوغان-مصممون-على-طرد-التنظيمات-الإرهابية-من-سوريا-1065304051.html
أردوغان: مصممون على طرد التنظيمات الإرهابية من سوريا
أردوغان: مصممون على طرد التنظيمات الإرهابية من سوريا
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عزم بلاده على طرد "التنظيمات الإرهابية" من سوريا، وذلك في إشارة إلى التشكيلات الكردية، التي تعتبرها أنقرة "إرهابية" والتي... 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T18:34+0000
2022-07-19T18:34+0000
العالم
رجب طيب أردوغان
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أخبار سوريا اليوم
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وقال أردوغان، خلال قمة أستانا حول الأزمة السورية، المنعقدة بطهران مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، "مصممون على طرد التنظيمات الإرهابية من سوريا وسنواصل نضالنا دون هوادة ضد التنظيمات الإرهابية الدموية في الفترة المقبلة أيضا".وتابع "تل رفعت ومنبج باتتا بؤرة للإرهاب وحان تطهيرهما منذ وقت طويل"، مؤكدا "لا مكان للمنظمات الإرهابية الانفصالية في مستقبل المنطقة".
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العالم, رجب طيب أردوغان, جماعات إرهابية, أخبار سوريا اليوم

أردوغان: مصممون على طرد التنظيمات الإرهابية من سوريا

18:34 GMT 19.07.2022
© AFP 2022 / -المرشد الإيراني علي خامنئي يستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، 19 يوليو/ تموز 2022
المرشد الإيراني علي خامنئي يستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، 19 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
© AFP 2022 / -
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عزم بلاده على طرد "التنظيمات الإرهابية" من سوريا، وذلك في إشارة إلى التشكيلات الكردية، التي تعتبرها أنقرة "إرهابية" والتي توجد قرب حدود تركيا.
وقال أردوغان، خلال قمة أستانا حول الأزمة السورية، المنعقدة بطهران مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، "مصممون على طرد التنظيمات الإرهابية من سوريا وسنواصل نضالنا دون هوادة ضد التنظيمات الإرهابية الدموية في الفترة المقبلة أيضا".

وأضاف أردوغان "وحدات حماية الشعب الكردية تتخذ خطوات لتقسيم سوريا بدعم خارجي"، مشددا "يجب أن تبتعد التنظيمات الإرهابية عن الحدود التركية 30 كم على الأقل".

وتابع "تل رفعت ومنبج باتتا بؤرة للإرهاب وحان تطهيرهما منذ وقت طويل"، مؤكدا "لا مكان للمنظمات الإرهابية الانفصالية في مستقبل المنطقة".
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