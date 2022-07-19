https://arabic.sputniknews.com/20220719/ألمانيا-تزيد-من-معدل-الملء-في-منشآت-تخزين-الغاز-تحت-الأرض-1065266272.html
ألمانيا تزيد من معدل الملء في منشآت تخزين الغاز تحت الأرض
ألمانيا تزيد من معدل الملء في منشآت تخزين الغاز تحت الأرض
بلغ متوسط معدل إشغال "الغاز تحت الأرض" في ألمانيا، في 17 يوليو/تموز، 65.06%، وارتفع الرقم 0.25 نقطة مئوية يوميًا مقارنة بـ 0.2 و0.05 و0.08 نقطة مئوية في الأيام... 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T08:11+0000
2022-07-19T08:11+0000
2022-07-19T08:11+0000
العالم
اقتصاد
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انتقلت ألمانيا إلى عمليات سحب الاحتياطي بعد إغلاق خط أنابيب الغاز الرئيسي "التيار الشمالي 1" بسبب أعمال الصيانة، والتي ستستمر حتى 21 يوليو. ودفع نقص الغاز في السوق الألمانية في 12 يوليو، للمرة الأولى في أربعة أشهر، منذ 4 أبريل/نيسان، إلى التحول إلى صافي سحب الغاز من منشآتها التخزينية.ارتفع معدل توليد طاقة الرياح في الاتحاد الأوروبي لستة أيام متتالية، من 7.5% يوم الاثنين 11 يوليو، إلى 14.5% يوم السبت الماضي، لكنه انخفض إلى 11.1% يوم الأحد، و8.4% يوم أمس الاثنين، وهو قريب من المستويات الدنيا لشهر يوليو. وبلغ متوسط المؤشر الأسبوع الماضي 11.41%، والشهر الماضي - 11.23%، وهو الحد الأدنى منذ بداية العام.ومن المتوقع أن تظل إمدادات الغاز الروسي التي تمر عبر الأراضي الأوكرانية على نفس المستوى، حيث أعلنت شركة "غازبروم" أنها تمد الغاز عبر محطة "Sudzha" بإجمالي 41.7 مليون متر مكعب.وخفضت شركة "غازبروم" الروسية الإمدادات عبر أنابيب "التيار الشمالي" إلى 40% من طاقتها منذ 16 يونيو/ تموز، موضحة ذلك من خلال مشاكل صيانة توربينات الغاز في محطة ضاغط بورتوفايا، وهي منشأة مهمة لخط أنابيب الغاز "نورد ستريم". صرحت شركة "غازبروم" أنه بسبب العقوبات التي تفرضها كندا على روسيا، لا تستطيع شركة "سيمينز" إعادة توربينات ضخ الغاز من المصنع الكندي حيث يتم إصلاحها. وذكرت تقارير إعلامية أن كندا قررت رفع القيود عن معدات الشركة الروسية حتى نهاية عام 2024 وإعادة التوربينات من المصنع . وقالت "غازبروم" إنها تنتظر من شركة "سيمينز" تأكيد إمكانية إعادة التوربينات إلى الأنبوب.
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العالم, اقتصاد
ألمانيا تزيد من معدل الملء في منشآت تخزين الغاز تحت الأرض
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بلغ متوسط معدل إشغال "الغاز تحت الأرض" في ألمانيا، في 17 يوليو/تموز، 65.06%، وارتفع الرقم 0.25 نقطة مئوية يوميًا مقارنة بـ 0.2 و0.05 و0.08 نقطة مئوية في الأيام السابقة، وفقًا لبيانات GIE (الغاز في أوروبا)، والآن تحتوي على أكثر من 15 مليار متر مكعب من الغاز.
انتقلت ألمانيا إلى عمليات سحب الاحتياطي بعد إغلاق خط أنابيب الغاز الرئيسي "التيار الشمالي 1" بسبب أعمال الصيانة، والتي ستستمر حتى 21 يوليو.
ودفع نقص الغاز في السوق الألمانية في 12 يوليو، للمرة الأولى في أربعة أشهر، منذ 4 أبريل/نيسان، إلى التحول إلى صافي سحب الغاز من منشآتها التخزينية.
ارتفع معدل توليد طاقة الرياح في الاتحاد الأوروبي لستة أيام متتالية، من 7.5% يوم الاثنين 11 يوليو، إلى 14.5% يوم السبت الماضي، لكنه انخفض إلى 11.1% يوم الأحد، و8.4% يوم أمس الاثنين، وهو قريب من المستويات الدنيا لشهر يوليو. وبلغ متوسط المؤشر الأسبوع الماضي 11.41%، والشهر الماضي - 11.23%، وهو الحد الأدنى منذ بداية العام.
ومن المتوقع أن تظل إمدادات الغاز الروسي التي تمر عبر الأراضي الأوكرانية على نفس المستوى، حيث أعلنت شركة "غازبروم" أنها تمد الغاز عبر محطة "Sudzha" بإجمالي 41.7 مليون متر مكعب.
وخفضت شركة "غازبروم" الروسية الإمدادات عبر أنابيب "التيار الشمالي" إلى 40% من طاقتها منذ 16 يونيو/ تموز، موضحة ذلك من خلال مشاكل صيانة توربينات الغاز في محطة ضاغط بورتوفايا، وهي منشأة مهمة لخط أنابيب الغاز "نورد ستريم".
صرحت شركة "غازبروم" أنه بسبب العقوبات التي تفرضها كندا على روسيا، لا تستطيع شركة "سيمينز" إعادة توربينات ضخ الغاز من المصنع الكندي حيث يتم إصلاحها. وذكرت تقارير إعلامية أن كندا قررت رفع القيود عن معدات الشركة الروسية حتى نهاية عام 2024 وإعادة التوربينات من المصنع . وقالت "غازبروم" إنها تنتظر من شركة "سيمينز" تأكيد إمكانية إعادة التوربينات إلى الأنبوب.