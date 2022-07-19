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https://arabic.sputniknews.com/20220719/أمازون-تقاضي-أكثر-من-10-آلاف-مجموعة-على-فيسبوك-تتلقى-أموالا-مقابل-تقييمات-مضللة-لمنتجاتها-1065298110.html
"أمازون" تقاضي أكثر من 10 آلاف مجموعة على "فيسبوك" تتلقى أموالا مقابل تقييمات "مضللة" لمنتجاتها
"أمازون" تقاضي أكثر من 10 آلاف مجموعة على "فيسبوك" تتلقى أموالا مقابل تقييمات "مضللة" لمنتجاتها
رفعت شركة "أمازون" الأمريكية دعوى قضائية ضد مديري أكثر من 10 آلاف مجموعة على "فيسبوك"، تتهمهم فيها بكتابة مراجعات وهمية مقابل حصولهم على أموال أو منتجات... 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T16:28+0000
2022-07-19T16:28+0000
شركة أمازون
مجتمع
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وصرحت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة، التي تتخذ من مدينة سياتل الأمريكية مقرا لها، في بيان نُشر على موقعها على الإنترنت، اليوم الثلاثاء، أن مجموعات "فيسبوك" تم إنشاؤها لتجنيد أشخاص "على استعداد لنشر مراجعات محفزة ومضللة''، وذلك عبر متاجرها في أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وايطاليا وإسبانيا واليابان.وفي بيانها المنشور، أشارت "أمازون" إلى أن إحدى مجموعات "فيسبوك" التي تستهدفها في دعواها القضائية تسمىAmazon" Product Review"، والتي تضم أكثر من 43 ألف عضو.يأتي إعلان شركة "أمازون" اليوم في وقت أكد مسؤولو العمل الفيدراليون لوكالة "أسوشيتد برس" أن إدارة السلامة والصحة المهنية أجرت عمليات تفتيش في منشآت "أمازون" داخل نيويورك وإلينوي وفلوريدا، وذلك بعد تلقيها إحالات تزعم انتهاكات السلامة والصحة من مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك.
https://arabic.sputniknews.com/20220614/أمازون-تستعين-بالطائرات-المسيرة-لتوصيل-الشحنات-إلى-عملائها-1063596501.html
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شركة أمازون, مجتمع, منوعات

"أمازون" تقاضي أكثر من 10 آلاف مجموعة على "فيسبوك" تتلقى أموالا مقابل تقييمات "مضللة" لمنتجاتها

16:28 GMT 19.07.2022
© AP Photo / Frank Augsteinأمازون
أمازون - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
أمازون
© AP Photo / Frank Augstein
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رفعت شركة "أمازون" الأمريكية دعوى قضائية ضد مديري أكثر من 10 آلاف مجموعة على "فيسبوك"، تتهمهم فيها بكتابة مراجعات وهمية مقابل حصولهم على أموال أو منتجات مجانية.
وصرحت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة، التي تتخذ من مدينة سياتل الأمريكية مقرا لها، في بيان نُشر على موقعها على الإنترنت، اليوم الثلاثاء، أن مجموعات "فيسبوك" تم إنشاؤها لتجنيد أشخاص "على استعداد لنشر مراجعات محفزة ومضللة''، وذلك عبر متاجرها في أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وايطاليا وإسبانيا واليابان.
وفي بيانها المنشور، أشارت "أمازون" إلى أن إحدى مجموعات "فيسبوك" التي تستهدفها في دعواها القضائية تسمىAmazon" Product Review"، والتي تضم أكثر من 43 ألف عضو.
أمازون - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
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14 يونيو, 16:41 GMT
يأتي إعلان شركة "أمازون" اليوم في وقت أكد مسؤولو العمل الفيدراليون لوكالة "أسوشيتد برس" أن إدارة السلامة والصحة المهنية أجرت عمليات تفتيش في منشآت "أمازون" داخل نيويورك وإلينوي وفلوريدا، وذلك بعد تلقيها إحالات تزعم انتهاكات السلامة والصحة من مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك.
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