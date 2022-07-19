https://arabic.sputniknews.com/20220719/أمريكا-55-ألف-موظف-يتفاجؤون-باختفاء-رواتبهم-من-الحسابات-المصرفية-1065305012.html

أمريكا... 55 ألف موظف يتفاجؤون باختفاء رواتبهم من الحسابات المصرفية

أمريكا... 55 ألف موظف يتفاجؤون باختفاء رواتبهم من الحسابات المصرفية

تفاجأ نحو 55 ألف موظف لدى شركة الخدمات المهنية "إرنست آند يونغ" في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، بأن الأجور التي حصلوا عليها يوم الجمعة قد اختفت من... 19.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-19T19:08+0000

2022-07-19T19:08+0000

2022-07-19T19:08+0000

العالم

مجتمع

اقتصاد

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102001/95/1020019533_0:102:2048:1254_1920x0_80_0_0_8c4a69dcc7779986d340914bf20f2f30.jpg

جاء الخطأ المحرج في الوقت الذي يصارع فيه العمال الأمريكيون مع ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث بلغ معدل التضخم في الولايات المتحدة 9.1% الشهر الماضي، مسجلا أكبر قفزة له منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 1981.الخطأ النادر والذي ذكرته صحيفة "فايننشال تايمز" في تقرير لها، يسلط الضوء أيضا على اعتماد الشركات الكبيرة على التكنولوجيا والتأثير على العملاء والموظفين عند فشل الأنظمة.يأتي ذلك في الوقت الذي تدرس فيه "إرنست آند يونغ" فصلا تاريخيا لقسمي التدقيق المحاسبي والاستشارات، والذي سيمكنها من الفوز بالمزيد من أعمال الاستشارات التقنية من خلال تجنب تضارب المصالح بين خطي العمل.قالت "إرنست آند يونغ" إن "إيه دي بي" عكست خطأً في كشوف الرواتب في 15 يوليو/ تموز مما أثر على موظفيها في الولايات المتحدة، مضيفة أنها تعمل بشكل عاجل لإصلاح الخطأ، الذي أثر على جميع موظفيها الأمريكيين البالغ عددهم نحو 55 ألف موظف.الموظفون الذين قاموا بالفعل بتحويل الأموال من حساباتهم أو استخدموها لدفع الفواتير، تعرضوا لخطر الإدراج ضمن عملاء السحب على المكشوف نتيجة خطأ "إيه دي بي"، وهي واحدة من أكبر شركات إدارة الرواتب عبر الإنترنت وبرامج الموارد البشرية في العالم.تعهدت "إرنست آند يونغ" بأن يتم تغطية الرسوم المتأخرة أو الغرامات أو الرسوم الأخرى التي قد يتكبدها الموظفون نتيجة لهذا الخطأ.

https://arabic.sputniknews.com/20220625/موظف-يفقد-شريحة-يو-إس-بي-تحتوي-على-تفاصيل-حسابات-بنكية-لسكان-مدينة-بأكملها-1064185616.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, مجتمع, اقتصاد