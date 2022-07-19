عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220719/أمريكا-55-ألف-موظف-يتفاجؤون-باختفاء-رواتبهم-من-الحسابات-المصرفية-1065305012.html
أمريكا... 55 ألف موظف يتفاجؤون باختفاء رواتبهم من الحسابات المصرفية
أمريكا... 55 ألف موظف يتفاجؤون باختفاء رواتبهم من الحسابات المصرفية
تفاجأ نحو 55 ألف موظف لدى شركة الخدمات المهنية "إرنست آند يونغ" في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، بأن الأجور التي حصلوا عليها يوم الجمعة قد اختفت من... 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T19:08+0000
2022-07-19T19:08+0000
العالم
مجتمع
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102001/95/1020019533_0:102:2048:1254_1920x0_80_0_0_8c4a69dcc7779986d340914bf20f2f30.jpg
جاء الخطأ المحرج في الوقت الذي يصارع فيه العمال الأمريكيون مع ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث بلغ معدل التضخم في الولايات المتحدة 9.1% الشهر الماضي، مسجلا أكبر قفزة له منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 1981.الخطأ النادر والذي ذكرته صحيفة "فايننشال تايمز" في تقرير لها، يسلط الضوء أيضا على اعتماد الشركات الكبيرة على التكنولوجيا والتأثير على العملاء والموظفين عند فشل الأنظمة.يأتي ذلك في الوقت الذي تدرس فيه "إرنست آند يونغ" فصلا تاريخيا لقسمي التدقيق المحاسبي والاستشارات، والذي سيمكنها من الفوز بالمزيد من أعمال الاستشارات التقنية من خلال تجنب تضارب المصالح بين خطي العمل.قالت "إرنست آند يونغ" إن "إيه دي بي" عكست خطأً في كشوف الرواتب في 15 يوليو/ تموز مما أثر على موظفيها في الولايات المتحدة، مضيفة أنها تعمل بشكل عاجل لإصلاح الخطأ، الذي أثر على جميع موظفيها الأمريكيين البالغ عددهم نحو 55 ألف موظف.الموظفون الذين قاموا بالفعل بتحويل الأموال من حساباتهم أو استخدموها لدفع الفواتير، تعرضوا لخطر الإدراج ضمن عملاء السحب على المكشوف نتيجة خطأ "إيه دي بي"، وهي واحدة من أكبر شركات إدارة الرواتب عبر الإنترنت وبرامج الموارد البشرية في العالم.تعهدت "إرنست آند يونغ" بأن يتم تغطية الرسوم المتأخرة أو الغرامات أو الرسوم الأخرى التي قد يتكبدها الموظفون نتيجة لهذا الخطأ.
https://arabic.sputniknews.com/20220625/موظف-يفقد-شريحة-يو-إس-بي-تحتوي-على-تفاصيل-حسابات-بنكية-لسكان-مدينة-بأكملها-1064185616.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102001/95/1020019533_120:0:1928:1356_1920x0_80_0_0_e9c0a65e90ff19fad532158d5085c6f7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, مجتمع, اقتصاد

أمريكا... 55 ألف موظف يتفاجؤون باختفاء رواتبهم من الحسابات المصرفية

19:08 GMT 19.07.2022
© flickr.com / afagen"بنك أوف أمريكا"
بنك أوف أمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
© flickr.com / afagen
تابعنا عبرTelegram
تفاجأ نحو 55 ألف موظف لدى شركة الخدمات المهنية "إرنست آند يونغ" في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، بأن الأجور التي حصلوا عليها يوم الجمعة قد اختفت من حساباتهم المصرفية بعد خطأ من قبل مزود كشوف المرتبات لشركة المحاسبة "إيه دي بي".
جاء الخطأ المحرج في الوقت الذي يصارع فيه العمال الأمريكيون مع ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث بلغ معدل التضخم في الولايات المتحدة 9.1% الشهر الماضي، مسجلا أكبر قفزة له منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 1981.
الخطأ النادر والذي ذكرته صحيفة "فايننشال تايمز" في تقرير لها، يسلط الضوء أيضا على اعتماد الشركات الكبيرة على التكنولوجيا والتأثير على العملاء والموظفين عند فشل الأنظمة.
ذاكرة يو إس بي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2022
موظف يفقد شريحة "يو إس بي" تحتوي على تفاصيل حسابات بنكية لسكان مدينة بأكملها
25 يونيو, 11:12 GMT
يأتي ذلك في الوقت الذي تدرس فيه "إرنست آند يونغ" فصلا تاريخيا لقسمي التدقيق المحاسبي والاستشارات، والذي سيمكنها من الفوز بالمزيد من أعمال الاستشارات التقنية من خلال تجنب تضارب المصالح بين خطي العمل.
قالت "إرنست آند يونغ" إن "إيه دي بي" عكست خطأً في كشوف الرواتب في 15 يوليو/ تموز مما أثر على موظفيها في الولايات المتحدة، مضيفة أنها تعمل بشكل عاجل لإصلاح الخطأ، الذي أثر على جميع موظفيها الأمريكيين البالغ عددهم نحو 55 ألف موظف.
الموظفون الذين قاموا بالفعل بتحويل الأموال من حساباتهم أو استخدموها لدفع الفواتير، تعرضوا لخطر الإدراج ضمن عملاء السحب على المكشوف نتيجة خطأ "إيه دي بي"، وهي واحدة من أكبر شركات إدارة الرواتب عبر الإنترنت وبرامج الموارد البشرية في العالم.
تعهدت "إرنست آند يونغ" بأن يتم تغطية الرسوم المتأخرة أو الغرامات أو الرسوم الأخرى التي قد يتكبدها الموظفون نتيجة لهذا الخطأ.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ми-8МТВ пролетает над полевым аэродромом в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:49 GMTПрезидент РФ Владимир Путин на встрече глав государств - участников шестого Каспийского саммита в широком составе в Ашхабаде - سبوتنيك عربيالرئيس الروسي يصل إلى طهران للمشاركة في "القمة الثلاثية"12:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала