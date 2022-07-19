https://arabic.sputniknews.com/20220719/أمريكية-تفجر-مفاجأة-بعد-سنتين-من-الغيبوبة-من-الذي-حاول-قتلها؟-1065283016.html

أمريكية تفجر مفاجأة بعد سنتين من الغيبوبة... من الذي حاول قتلها؟

أمريكية تفجر مفاجأة بعد سنتين من الغيبوبة... من الذي حاول قتلها؟

استفاقت امرأة أمريكية بعد سنتين من الغيبويبة التي دخلت فيها إثر تعرضها لاعتداء عنيف، لتكشف مفاجأة حول الشخص الذي اعتدى عليها. 19.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-19T12:36+0000

2022-07-19T12:36+0000

2022-07-19T12:36+0000

مجتمع

منوعات

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقالت قوات الأمن في مقاطعة جاكسون بولاية ويست فيرجينيا الريفية الجبلية في منشور عبر فيسبوك إنّ "واندا بالمر، التي كانت تعرضت لاعتداء وضرب وتُركت لتموت، استفاقت حالياً لتؤكد أن الذي اعتدى عليها هو شقيقها دانيال".وعُثر على السيدة واندا بالمر، البالغة من العمر 51 عاما، في يونيو/حزيران من العام 2020، ملطخة بالدماء داخل منزلها الواقع في كوتاجفيل، وهي بلدة صغيرة في غرب المقاطعة.وفيما أشار روس ميلينغر إلى عدم العثور على سلاح الجريمة إطلاقًا، لفت إلى أنّ التحقيق توقف لعامين بسبب غياب أي بيانات هاتفية أو لقطات من كاميرات المراقبة أو شهود عيان.واتهمت واندا العاجزة عن تركيب جمل كاملة والقادرة فقط على الإجابة بنعم أو لا، شقيقها دانيال البالغ 55 سنة بالاعتداء عليها.

https://arabic.sputniknews.com/20220602/قتلى-بإطلاق-نار-على-مقبرة-في-ولاية-ويسكونسن-الأمريكية--1063015425.html

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