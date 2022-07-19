https://arabic.sputniknews.com/20220719/أنباء-عن-تقدم-حقيقي-في-حل-أزمة-تصدير-الحبوب-من-أوكرانيا-1065292742.html

أنباء عن تقدم حقيقي في حل أزمة تصدير الحبوب من أوكرانيا

أنباء عن تقدم حقيقي في حل أزمة تصدير الحبوب من أوكرانيا

قالت عدة مصادر مطلعة إن الأطراف المتفاوضة حول قضية تصدير الحبوب، حققت تقدما كبيرا، ولكن لا تزال هناك مشكلات فنية يجب حلها. 19.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-19T15:00+0000

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راديو

عالم سبوتنيك

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19~7 Sputnik World أنباء عن تقدم حقيقي في حل أزمة تصدير الحبوب من أوكرانيا

وقد عقدت مفاوضات في اسطنبول بين وفود عسكرية من تركيا وروسيا وأوكرانيا ووفد من الأمم المتحدة، بشأن تسوية قضية الحبوب الأوكرانية.وكانت الخارجية الروسية قد أكدت أن موسكو لن تعرقل تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية بشرط تفتيش السفن لمنع تهريب الأسلحة وتخلى كييف عن الاستفزازات.في حديثه لـ "عالم سبوتنيك" قال دكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن جهدا كبيرا تبذله تركيا في هذا النطاق بحكم حسن علاقتها مع روسيا.وأوضح غباشي أن من الأمور التي عقدت المسألة التدخلات من بعض الدول وخاصة الولايات المتحدة وهو أمر مزعج بشدة لروسيا التي تحدثت عن رفع العقوبات المفروضة على تصدير الحبوب، كما أن روسيا من حقها ضمان ألا تحمل السفن أي معدات عسكرية للطرف الأوكراني أو تحمل ما يهدد الأمن القومي الروسي.إثيوبيا تستمر في الملء الثالث لسد النهضة والولايات المتحدة تحث على تعاون ثلاثيقال خبير المياه المصري عباس شراقي إن الأقمار الصناعية، أظهرت أنه بعد مرور 7 أيام من بدء التخزين الثالث بسد النهضة، اكتمل حجز أكثر من مليار متر مكعب في السد.ومن المتوقع للتخزين الثالث أن يكون حوالي 5 مليار م3 بالإضافة إلى تخزين العامين الماضيين ليصبح الاجمالي حوالى 13 مليار م3.وقد ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القضية خلال لقائه في جده مع الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي حث على الدخول من جديد في مفاوضات ثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا لحل الأزمة رغم أن المفاوضات التي استمرت لنحو 10 سنوات لم تسفر عن شيء.وأضاف نور الدين أن التعبئة لا تؤثر على دول المصب بل حسب وجهة نظر إثيوبيا فالسودان يستفيد من هذه التعبئة وغيرها خاصة في موسم الأمطار التي تحجز مثلا عن السودان قدرا معقولا من المياه التي تتسبب عادة للسودان نفسها بخسائر ضخمة جراء الفيضانات، وعلى نفس المنوال مصر لن تتأثر بهذه التعبئة في هذه المرحلة مباشرة بل هناك تقارير بأن مصر خزنت بالفعل كميات أكبر وصلت ل 170 مليار متر مكعب، وبالتالي فموسم الأمطار يحمل فائدة للجميع.الرئيس التركي يهدد مجددا بعرقلة انضمام السويد وفنلندا للناتوهدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الإثنين، بتجميد انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" إذا لم تستجيبا للمطالب والشروط التركية.وقال الرئيس التركي، إن بلاده ستوقف طلبي انضمام فنلندا والسويد لحلف شمال الأطلسي، ما لم تلتزما بالتعهدات التي قطعتاها على نفسيهما الشهر الماضي بخصوص مكافحة الإرهاب، مضيفا أنه يعتقد أن السويد "لا تلتزم بشكل جيد" حاليًا.وقالت تركيا إنها ستراقب عن كثب تنفيذ الاتفاق لتصدق على طلبي الدولتين بالانضمام إلى عضوية الاتحاد.وأشار إلى أن أحزاب المعارضة نفسها قالت إن ذلك يعد فشلا للحكومة التركية وبسبب هذا الضغط الداخلي قال أردوغان إن أنقرة تتابع الموضوع وهل سيقومون بمكافحة الإرهاب فعلا أم لا! ولهذا السبب بدأ يهددهم مرة أخرى، لكن بنية القضاء الفنلندي تختلف تماما عن بنية القضاء التركي، وأضاف كوك أن النتيجة أن هؤلاء لم يعلنوا أن المجموعات المطلوبة إرهابية أو متطرفة، والمعادلة صعبة.

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