أنباء عن تقدم حقيقي في حل أزمة تصدير الحبوب من أوكرانيا
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قالت عدة مصادر مطلعة إن الأطراف المتفاوضة حول قضية تصدير الحبوب، حققت تقدما كبيرا، ولكن لا تزال هناك مشكلات فنية يجب حلها.
وقد عقدت مفاوضات في اسطنبول بين وفود عسكرية من تركيا وروسيا وأوكرانيا ووفد من الأمم المتحدة، بشأن تسوية قضية الحبوب الأوكرانية.
واتفق المجتمعون على عدة نقاط لكن ما زالت هناك بعض النقاط العالقة. ويبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان هذه القضية خلال لقائهما في طهران .
وكانت الخارجية الروسية قد أكدت أن موسكو لن تعرقل تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية بشرط تفتيش السفن لمنع تهريب الأسلحة وتخلى كييف عن الاستفزازات.
في حديثه لـ "عالم سبوتنيك" قال دكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن جهدا كبيرا تبذله تركيا في هذا النطاق بحكم حسن علاقتها مع روسيا.
وأضاف غباشي: "أعتقد أن روسيا قدرت هذا التدخل التركي لحل هذه الأزمة، وحصلت من تركيا على ضمانات وتعهدات مرتبطة بالسفن المصدرة للغذاء وطريق المرور وتأمين هذه السفن من ألا تصلها يد السلاح الأوكراني".
وأوضح غباشي أن من الأمور التي عقدت المسألة التدخلات من بعض الدول وخاصة الولايات المتحدة وهو أمر مزعج بشدة لروسيا التي تحدثت عن رفع العقوبات المفروضة على تصدير الحبوب، كما أن روسيا من حقها ضمان ألا تحمل السفن أي معدات عسكرية للطرف الأوكراني أو تحمل ما يهدد الأمن القومي الروسي.
إثيوبيا تستمر في الملء الثالث لسد النهضة والولايات المتحدة تحث على تعاون ثلاثي
قال خبير المياه المصري عباس شراقي إن الأقمار الصناعية، أظهرت أنه بعد مرور 7 أيام من بدء التخزين الثالث بسد النهضة، اكتمل حجز أكثر من مليار متر مكعب في السد.
يأتي ذلك مع استمرار فتح بوابتى التصريف التي تخرج 60 مليون متر مكعب يوميا ليبلغ إجمالي إيراد الأسبوع الماضي حوالى 1.5 مليار متر مكعب بينما تم تصريف نصف مليار متر مكعب من خلال بوابتي التصريف وحجز المليار المتبقي.
ومن المتوقع للتخزين الثالث أن يكون حوالي 5 مليار م3 بالإضافة إلى تخزين العامين الماضيين ليصبح الاجمالي حوالى 13 مليار م3.
وقد ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القضية خلال لقائه في جده مع الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي حث على الدخول من جديد في مفاوضات ثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا لحل الأزمة رغم أن المفاوضات التي استمرت لنحو 10 سنوات لم تسفر عن شيء.
في حديثه لـ "عالم سبوتنيك" قال نور الدين عبدا ألو الكاتب المتخصص في الشؤون الأثيوبية وشرق أفريقيا إن مسألة متى ينتهي الملء رسميا وعمليا ليست معروفة ولكن على الأقل نضع في الحسبان أن الأمطار كثيفة وموسمها مستمر وهي فترة لن تكون أبعد من أغسطس/ آب كما أعلنت الحكومة في البداية.
وأضاف نور الدين أن التعبئة لا تؤثر على دول المصب بل حسب وجهة نظر إثيوبيا فالسودان يستفيد من هذه التعبئة وغيرها خاصة في موسم الأمطار التي تحجز مثلا عن السودان قدرا معقولا من المياه التي تتسبب عادة للسودان نفسها بخسائر ضخمة جراء الفيضانات، وعلى نفس المنوال مصر لن تتأثر بهذه التعبئة في هذه المرحلة مباشرة بل هناك تقارير بأن مصر خزنت بالفعل كميات أكبر وصلت ل 170 مليار متر مكعب، وبالتالي فموسم الأمطار يحمل فائدة للجميع.
الرئيس التركي يهدد مجددا بعرقلة انضمام السويد وفنلندا للناتو
هدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الإثنين، بتجميد انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" إذا لم تستجيبا للمطالب والشروط التركية.
وقال الرئيس التركي، إن بلاده ستوقف طلبي انضمام فنلندا والسويد لحلف شمال الأطلسي، ما لم تلتزما بالتعهدات التي قطعتاها على نفسيهما الشهر الماضي بخصوص مكافحة الإرهاب، مضيفا أنه يعتقد أن السويد "لا تلتزم بشكل جيد" حاليًا.
ووقعت الدول الثلاث اتفاقاً في قمة حلف الأطلسي بمدريد الشهر الماضي لرفع حق النقض التركي مقابل تعهدات بخصوص مكافحة الإرهاب وتصدير الأسلحة. وتتهم تركيا الدولتين بإيواء أكراد تعتبرهم أنقرة "إرهابيين".
وقالت تركيا إنها ستراقب عن كثب تنفيذ الاتفاق لتصدق على طلبي الدولتين بالانضمام إلى عضوية الاتحاد.
في حديثه لـ "عالم سبوتنيك" قال جواد كوك المحلل السياسي التركي إن الحكومة التركية كانت غير راضية عن أداء فنلندا وكانت هناك تصريحات سلبية ضد تركيا حول مكافحة الإرهاب وانعكاس هذا كان سلبيا جدا في داخل تركيا.
وأشار إلى أن أحزاب المعارضة نفسها قالت إن ذلك يعد فشلا للحكومة التركية وبسبب هذا الضغط الداخلي قال أردوغان إن أنقرة تتابع الموضوع وهل سيقومون بمكافحة الإرهاب فعلا أم لا! ولهذا السبب بدأ يهددهم مرة أخرى، لكن بنية القضاء الفنلندي تختلف تماما عن بنية القضاء التركي، وأضاف كوك أن النتيجة أن هؤلاء لم يعلنوا أن المجموعات المطلوبة إرهابية أو متطرفة، والمعادلة صعبة.