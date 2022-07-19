أوروبا تحترق وتذوب منذ اجتياحها موجة حر غير مسبوقة

© AFP 2022 / Thibaud Moritz تُظهر هذه الصورة التي التقطت في 18 يوليو 2022 الناس يسبحون على شاطئ مولو بينما يتصاعد الدخان من حريق الغابة في لا تيست دو بوخ، التي شوهدت من أركاشون، أمام الكثبان الرملية بيلات. في ظل الحرارة المرتفعة جدا، مع أكثر من 40 درجة مئوية، اضطر حوالي 8000 شخص إلى المغادرة - "بطريقة وقائية" وفقًا للمحافظة - منطقتي ميكولوتس وبيلا سور مير، وهما مقاطعتا بلدية لا تيست دو بوخ، مدينة يبلغ عدد سكانها 28000 نسمة حيث تحول الدخان إلى 4300 هكتار من الغابات.