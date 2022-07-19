أوروبا تحترق وتذوب منذ اجتياحها موجة حر غير مسبوقة

وقال التقرير إن 46 في المئة من أراضي الاتحاد الأوروبي تعرضت لمستوى التحذير من الجفاف، بجانب 11 في المئة في مستوى التأهب لخطر الجفاف، في الوقت الذي تعاني فيه محاصيل بالفعل من نقص المياه.اقرأ أيضا - حرائق تجتاح أوروبا ومئات الوفيات بسبب الطقس الحار
حذر باحثون في المفوضية الأوروبية، أمس الاثنين، من أن نحو نصف أراضي الاتحاد الأوروبي حاليا مهددة بخطر الجفاف، في الوقت الذي يعاني فيه جنوب غربي أوروبا من الجفاف جراء موجة الحر الشديدة، حسبما ذكره مركز الأبحاث المشترك التابع للمفوضية.
منظر جوي يُظهر القوارب في قاع بحيرة برينتس الجافة (لاك دي برينيتس)، وهي جزء من نهر دوبس، وهي حدود طبيعية بين شرق فرنسا وغرب سويسرا، في ليس برينيه، 18 يوليو 2022
جف النهر بسبب مجموعة من العوامل، بما في ذلك الصدوع الجيولوجية التي تصرف النهر، وانخفاض هطول الأمطار وموجات الحرارة.
ضابط شرطة يعطي الماء لجندي بريطاني يرتدي قبعة تقليدية من جلد الدب، أثناء مهمة الحراسة خارج قصر باكنغهام، خلال الطقس الحار في لندن، 18 يوليو 2022. أصدرت الحكومة البريطانية أول تحذير "أحمر" لها من الحرارة الشديدة. يغطي التحذير أجزاء كبيرة من إنجلترا يومي الاثنين والثلاثاء، حيث قد تصل درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية لأول مرة، مما يشكل خطرًا للإصابة بمرض خطير وحتى الموت بين الأشخاص الأصحاء، مكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة، حسبما أفادته خدمة الطقس في البلاد.
ضابط شرطة يعطي الماء لجندي بريطاني يرتدي قبعة تقليدية من جلد الدب، أثناء مهمة الحراسة خارج قصر باكنغهام، خلال الطقس الحار في لندن، 18 يوليو 2022. أصدرت الحكومة البريطانية أول تحذير "أحمر" لها من الحرارة الشديدة. يغطي التحذير أجزاء كبيرة من إنجلترا يومي الاثنين والثلاثاء، حيث قد تصل درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية لأول مرة، مما يشكل خطرًا للإصابة بمرض خطير وحتى الموت بين الأشخاص الأصحاء، مكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة، حسبما أفادته خدمة الطقس في البلاد.
تُظهر هذه الصورة التي التقطت في 18 يوليو 2022 الناس يسبحون على شاطئ مولو بينما يتصاعد الدخان من حريق الغابة في لا تيست دو بوخ، التي شوهدت من أركاشون، أمام الكثبان الرملية بيلات. في ظل الحرارة المرتفعة جدا، مع أكثر من 40 درجة مئوية، اضطر حوالي 8000 شخص إلى المغادرة - "بطريقة وقائية" وفقًا للمحافظة - منطقتي ميكولوتس وبيلا سور مير، وهما مقاطعتا بلدية لا تيست دو بوخ، مدينة يبلغ عدد سكانها 28000 نسمة حيث تحول الدخان إلى 4300 هكتار من الغابات.
رجل يضع كريم واقي الشمس على الشاطئ في زاندفورت في 18 يوليو 2022. بدأت موجة الحر، التي امتدت شمالًا، باعتبارها الثانية التي اجتاحت أجزاء من جنوب غرب أوروبا في أسابيع، ودمرت الحرائق المشتعلة في فرنسا واليونان والبرتغال وإسبانيا آلاف الهكتارات من الأراضي وأجبرت الآلاف من السكان والمصطافين على الفرار.
يحاول رجال الإطفاء إخماد حريق غابات بالقرب من قرية تابارا، بالقرب من زامورا، شمال إسبانيا، في 18 يوليو 2022. واجهت خدمات الطوارئ العديد من حرائق الغابات حيث ظلت إسبانيا في قبضة موجة حر استثنائية شهدت درجات حرارة وصلت إلى 43 درجة مئوية.
مجموعة من النساء تضع أقدامهن في مياه نافورة ترافالغار سكوير في وسط لندن في 18 يوليو 2022 حيث تشهد البلاد موجة حرارة شديدة. قال خبراء الأرصاد إن بريطانيا يمكن أن تصل إلى 40 درجة مئوية للمرة الأولى، مما يتسبب في فوضى في بلد غير مستعد لهجوم الحر الشديد الذي قالت السلطات إنه يعرض الأرواح للخطر.
وقال التقرير إن 46 في المئة من أراضي الاتحاد الأوروبي تعرضت لمستوى التحذير من الجفاف، بجانب 11 في المئة في مستوى التأهب لخطر الجفاف، في الوقت الذي تعاني فيه محاصيل بالفعل من نقص المياه.