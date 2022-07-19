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أوروبا تحترق وتذوب منذ اجتياحها موجة حر غير مسبوقة
أوروبا تحترق وتذوب منذ اجتياحها موجة حر غير مسبوقة
حذر باحثون في المفوضية الأوروبية، أمس الاثنين، من أن نحو نصف أراضي الاتحاد الأوروبي حاليا مهددة بخطر الجفاف، في الوقت الذي يعاني فيه جنوب غربي أوروبا من الجفاف... 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T14:29+0000
2022-07-19T14:31+0000
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وقال التقرير إن 46 في المئة من أراضي الاتحاد الأوروبي تعرضت لمستوى التحذير من الجفاف، بجانب 11 في المئة في مستوى التأهب لخطر الجفاف، في الوقت الذي تعاني فيه محاصيل بالفعل من نقص المياه.اقرأ أيضا - حرائق تجتاح أوروبا ومئات الوفيات بسبب الطقس الحار
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фото, صور, وسائط متعددة, أخبار الاتحاد الأوروبي

أوروبا تحترق وتذوب منذ اجتياحها موجة حر غير مسبوقة

14:29 GMT 19.07.2022 (تم التحديث: 14:31 GMT 19.07.2022)
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حذر باحثون في المفوضية الأوروبية، أمس الاثنين، من أن نحو نصف أراضي الاتحاد الأوروبي حاليا مهددة بخطر الجفاف، في الوقت الذي يعاني فيه جنوب غربي أوروبا من الجفاف جراء موجة الحر الشديدة، حسبما ذكره مركز الأبحاث المشترك التابع للمفوضية.
© AP Photo / Manu Fernandezامرأة تحمل مظلة للاحتماء من أشعة الشمس خلال يوم مشمس حار في مدريد، إسبانيا، 18 يوليو 2022.
امرأة تحمل مظلة للاحتماء من أشعة الشمس خلال يوم مشمس حار في مدريد، إسبانيا، 18 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Manu Fernandez
امرأة تحمل مظلة للاحتماء من أشعة الشمس خلال يوم مشمس حار في مدريد، إسبانيا، 18 يوليو 2022.
© AFP 2022 / Fabrice Coffriniمنظر جوي يُظهر القوارب في قاع بحيرة برينتس الجافة (لاك دي برينيتس)، وهي جزء من نهر دوبس، وهي حدود طبيعية بين شرق فرنسا وغرب سويسرا، في ليس برينيه، 18 يوليو 2022 جف النهر بسبب مجموعة من العوامل، بما في ذلك الصدوع الجيولوجية التي تصرف النهر، وانخفاض هطول الأمطار وموجات الحرارة.
منظر جوي يُظهر القوارب في قاع بحيرة برينتس الجافة (لاك دي برينيتس)، وهي جزء من نهر دوبس، وهي حدود طبيعية بين شرق فرنسا وغرب سويسرا، في ليس برينيه، 18 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Fabrice Coffrini
منظر جوي يُظهر القوارب في قاع بحيرة برينتس الجافة (لاك دي برينيتس)، وهي جزء من نهر دوبس، وهي حدود طبيعية بين شرق فرنسا وغرب سويسرا، في ليس برينيه، 18 يوليو 2022 جف النهر بسبب مجموعة من العوامل، بما في ذلك الصدوع الجيولوجية التي تصرف النهر، وانخفاض هطول الأمطار وموجات الحرارة.
© AP Photo / Matt Dunham

ضابط شرطة يعطي الماء لجندي بريطاني يرتدي قبعة تقليدية من جلد الدب، أثناء مهمة الحراسة خارج قصر باكنغهام، خلال الطقس الحار في لندن، 18 يوليو 2022. أصدرت الحكومة البريطانية أول تحذير "أحمر" لها من الحرارة الشديدة. يغطي التحذير أجزاء كبيرة من إنجلترا يومي الاثنين والثلاثاء، حيث قد تصل درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية لأول مرة، مما يشكل خطرًا للإصابة بمرض خطير وحتى الموت بين الأشخاص الأصحاء، مكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة، حسبما أفادته خدمة الطقس في البلاد.

ضابط شرطة يعطي الماء لجندي بريطاني يرتدي قبعة تقليدية من جلد الدب، أثناء مهمة الحراسة خارج قصر باكنغهام، خلال الطقس الحار في لندن، 18 يوليو 2022. أصدرت الحكومة البريطانية أول تحذير &quot;أحمر&quot; لها من الحرارة الشديدة. يغطي التحذير أجزاء كبيرة من إنجلترا يومي الاثنين والثلاثاء، حيث قد تصل درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية لأول مرة، مما يشكل خطرًا للإصابة بمرض خطير وحتى الموت بين الأشخاص الأصحاء، مكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة، حسبما أفادته خدمة الطقس في البلاد. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Matt Dunham

ضابط شرطة يعطي الماء لجندي بريطاني يرتدي قبعة تقليدية من جلد الدب، أثناء مهمة الحراسة خارج قصر باكنغهام، خلال الطقس الحار في لندن، 18 يوليو 2022. أصدرت الحكومة البريطانية أول تحذير "أحمر" لها من الحرارة الشديدة. يغطي التحذير أجزاء كبيرة من إنجلترا يومي الاثنين والثلاثاء، حيث قد تصل درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية لأول مرة، مما يشكل خطرًا للإصابة بمرض خطير وحتى الموت بين الأشخاص الأصحاء، مكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة، حسبما أفادته خدمة الطقس في البلاد.

© AFP 2022 / Thibaud Moritzتُظهر هذه الصورة التي التقطت في 18 يوليو 2022 الناس يسبحون على شاطئ مولو بينما يتصاعد الدخان من حريق الغابة في لا تيست دو بوخ، التي شوهدت من أركاشون، أمام الكثبان الرملية بيلات. في ظل الحرارة المرتفعة جدا، مع أكثر من 40 درجة مئوية، اضطر حوالي 8000 شخص إلى المغادرة - "بطريقة وقائية" وفقًا للمحافظة - منطقتي ميكولوتس وبيلا سور مير، وهما مقاطعتا بلدية لا تيست دو بوخ، مدينة يبلغ عدد سكانها 28000 نسمة حيث تحول الدخان إلى 4300 هكتار من الغابات.
تُظهر هذه الصورة التي التقطت في 18 يوليو 2022 الناس يسبحون على شاطئ مولو بينما يتصاعد الدخان من حريق الغابة في لا تيست دو بوخ، التي شوهدت من أركاشون، أمام الكثبان الرملية بيلات. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Thibaud Moritz
تُظهر هذه الصورة التي التقطت في 18 يوليو 2022 الناس يسبحون على شاطئ مولو بينما يتصاعد الدخان من حريق الغابة في لا تيست دو بوخ، التي شوهدت من أركاشون، أمام الكثبان الرملية بيلات. في ظل الحرارة المرتفعة جدا، مع أكثر من 40 درجة مئوية، اضطر حوالي 8000 شخص إلى المغادرة - "بطريقة وقائية" وفقًا للمحافظة - منطقتي ميكولوتس وبيلا سور مير، وهما مقاطعتا بلدية لا تيست دو بوخ، مدينة يبلغ عدد سكانها 28000 نسمة حيث تحول الدخان إلى 4300 هكتار من الغابات.
© AFP 2022 / Ramon van Flymenرجل يضع كريم واقي الشمس على الشاطئ في زاندفورت في 18 يوليو 2022. بدأت موجة الحر، التي امتدت شمالًا، باعتبارها الثانية التي اجتاحت أجزاء من جنوب غرب أوروبا في أسابيع، ودمرت الحرائق المشتعلة في فرنسا واليونان والبرتغال وإسبانيا آلاف الهكتارات من الأراضي وأجبرت الآلاف من السكان والمصطافين على الفرار.
رجل يضع كريم واقي الشمس على الشاطئ في زاندفورت في 18 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Ramon van Flymen
رجل يضع كريم واقي الشمس على الشاطئ في زاندفورت في 18 يوليو 2022. بدأت موجة الحر، التي امتدت شمالًا، باعتبارها الثانية التي اجتاحت أجزاء من جنوب غرب أوروبا في أسابيع، ودمرت الحرائق المشتعلة في فرنسا واليونان والبرتغال وإسبانيا آلاف الهكتارات من الأراضي وأجبرت الآلاف من السكان والمصطافين على الفرار.
© AP Photo / Martin Meissner

أناس خلال درجات حرارة تزيد عن 30 درجة مئوية على بحيرة زيورخ في زيورخ، سويسرا، 18 يوليو 2022 خلال موجة حر عبر أوروبا.

أناس خلال درجات حرارة تزيد عن 30 درجة مئوية على بحيرة زيورخ في زيورخ، سويسرا، 18 يوليو 2022 خلال موجة حر عبر أوروبا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Martin Meissner

أناس خلال درجات حرارة تزيد عن 30 درجة مئوية على بحيرة زيورخ في زيورخ، سويسرا، 18 يوليو 2022 خلال موجة حر عبر أوروبا.

© AFP 2022 / Loic Venance

يستعين الناس بماء النافورة. نظرًا لأن درجة حرارة الهواء تجاوزت 42 درجة مئوية في مدينة نانت، في 18 يوليو 2022.

يستعين الناس بماء النافورة. نظرًا لأن درجة حرارة الهواء تجاوزت 42 درجة مئوية في مدينة نانت، في 18 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Loic Venance

يستعين الناس بماء النافورة. نظرًا لأن درجة حرارة الهواء تجاوزت 42 درجة مئوية في مدينة نانت، في 18 يوليو 2022.

© AP Photo / Matthias Schraderشجرة محاطة بحقل ذرة بالقرب من فيرنيغيروده، ألمانيا 18 يوليو 2022. درجات الحرارة المرتفعة حوالي 30 درجة مئوبة تحدد الطقس للأيام القادمة في ألمانيا.
شجرة محاطة بحقل ذرة بالقرب من فيرنيغيروده، ألمانيا 18 يوليو 2022. درجات الحرارة المرتفعة حوالي 30 درجة مئوبة تحدد الطقس للأيام القادمة في ألمانيا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Matthias Schrader
شجرة محاطة بحقل ذرة بالقرب من فيرنيغيروده، ألمانيا 18 يوليو 2022. درجات الحرارة المرتفعة حوالي 30 درجة مئوبة تحدد الطقس للأيام القادمة في ألمانيا.
© AFP 2022 / Miguel Riopaيحاول رجال الإطفاء إخماد حريق غابات بالقرب من قرية تابارا، بالقرب من زامورا، شمال إسبانيا، في 18 يوليو 2022. واجهت خدمات الطوارئ العديد من حرائق الغابات حيث ظلت إسبانيا في قبضة موجة حر استثنائية شهدت درجات حرارة وصلت إلى 43 درجة مئوية.
يحاول رجال الإطفاء إخماد حريق غابات بالقرب من قرية تابارا، بالقرب من زامورا، شمال إسبانيا، في 18 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Miguel Riopa
يحاول رجال الإطفاء إخماد حريق غابات بالقرب من قرية تابارا، بالقرب من زامورا، شمال إسبانيا، في 18 يوليو 2022. واجهت خدمات الطوارئ العديد من حرائق الغابات حيث ظلت إسبانيا في قبضة موجة حر استثنائية شهدت درجات حرارة وصلت إلى 43 درجة مئوية.
© AFP 2022 / Niklas Halle'nمجموعة من النساء تضع أقدامهن في مياه نافورة ترافالغار سكوير في وسط لندن في 18 يوليو 2022 حيث تشهد البلاد موجة حرارة شديدة. قال خبراء الأرصاد إن بريطانيا يمكن أن تصل إلى 40 درجة مئوية للمرة الأولى، مما يتسبب في فوضى في بلد غير مستعد لهجوم الحر الشديد الذي قالت السلطات إنه يعرض الأرواح للخطر.
مجموعة من النساء تضع أقدامهن في مياه نافورة ترافالغار سكوير في وسط لندن في 18 يوليو 2022 حيث تشهد البلاد موجة حرارة شديدة. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Niklas Halle'n
مجموعة من النساء تضع أقدامهن في مياه نافورة ترافالغار سكوير في وسط لندن في 18 يوليو 2022 حيث تشهد البلاد موجة حرارة شديدة. قال خبراء الأرصاد إن بريطانيا يمكن أن تصل إلى 40 درجة مئوية للمرة الأولى، مما يتسبب في فوضى في بلد غير مستعد لهجوم الحر الشديد الذي قالت السلطات إنه يعرض الأرواح للخطر.
وقال التقرير إن 46 في المئة من أراضي الاتحاد الأوروبي تعرضت لمستوى التحذير من الجفاف، بجانب 11 في المئة في مستوى التأهب لخطر الجفاف، في الوقت الذي تعاني فيه محاصيل بالفعل من نقص المياه.
اقرأ أيضا - حرائق تجتاح أوروبا ومئات الوفيات بسبب الطقس الحار
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